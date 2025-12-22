從乏人問津到鳳凰城小惡棍 格里斯佩「冠軍DNA」不再埋沒

在新球季開始之前，如果有人說暑假剛被迫交易杜蘭特（Kevin Durant）並買斷比爾（Bradley Beal），將雷聲大但雨點不止是小、簡直幾乎沒有的三巨頭組合拆散，打算從頭來過的鳳凰城太陽隊會在2025-26球季進行到接近三分之一左右，戰績仍然維持在附加賽安全名單，甚至距離西區前六的季後賽安全名單也不是很遠，大概不是穿越者，就是像我們這樣的太陽球迷了吧。

而本季太陽觸底反彈的關鍵，除了新任總教練奧特（Jordan Ott）肯定佔據首功以外，幾名新加入球隊、或者說至少是新加入固定輪替的球員，也在其中扮演不可或缺的角色，而後場的部分最讓人驚喜的，肯定是去年球季還在太陽領雙向合約，原本只被當成瓊斯（Tyus Jones）和莫里斯（Monte Morris）的備案，結果打著打著不知不覺變成先發，更是三名地板型控衛中唯一繼續留在鳳凰城的格里斯佩（Collin Gillespie）了。

無人問津的冠軍後衛

受限於6呎1吋的身高和毫不突出的運動能力，學生時代的格里斯佩基本上幾乎完全沒有受到任何球探的關注，哪怕高四賽季以場均24.1分、5籃板、4助攻的表現率隊奪下州冠軍，也只是機緣巧合下剛好被Villanova大學的總教練萊特（Jay Wright）發掘，否則原本完全拿不到一級學校獎學金，只準備加入一般二級學校的格里斯佩，或許就會這麼默默無聞下去。

格里斯佩當年曾隨Villanova大學奪冠。 路透社

在2017年剛加入Villanova大學時，對自己還不是很有自信的格里斯佩原本甚至主動向教練提出他可以紅衫（不打比賽）一年，直到萊特教練看到他和當時隊上主力控衛布朗森（Jalen Brunson）對練時毫不退讓的表現，否決了他自請紅衫的提議，大一賽季就讓他成為正式球員，也順利在隔年以布朗森替補的身份拿下NCAA冠軍。

不過在布朗森、布里吉斯（Mikal Bridges）和哈特（Josh Hart）等冠軍隊友於2018選秀會進入NBA之後，Villanova大學的戰力明顯受到影響，格里斯佩本人也由於大大小小傷勢不斷，選秀行情絲毫不見好轉，最後念完大五賽季，於2022年參加NBA選秀會落選，和金塊簽下雙向合約。

雖然他在夏季聯賽表現優異，不過隨後小腿骨折整季報銷，當初在Villanova第一年自請紅衫沒能成功，倒是很黑色幽默地在NBA新人球季完成了「紅衫」的「夢想」，巧合的是，這個球季金塊也和當初的Villanova大學一樣順利奪冠。

在金塊的第2個球季，雖然受限於前面擋了穆雷（Jamal Murray）和傑克森（Reggie Jackson）兩名主戰控衛，格里斯佩很難獲得多少表現空間，不過為數不多的登場多少還是讓人對這個跑不快跳不高、但打球風格相當沉穩的小後衛留下一點印象。

尤其被下放發展聯盟時大殺四方，場均21.5分、8.9籃板、10.5助攻幾乎快場均大三元的成績，讓他在2024年暑假和太陽簽下雙向合約，延續他在NBA尋求站穩一席之地的機會。

格里斯佩曾是金塊冠軍成員。 美聯社

The Villan Jr.

在鳳凰城的第一年，原本格里斯佩的情況看起來沒有比在丹佛的時候好到哪去，即使當時正組成三巨頭的太陽隊帳面上沒有正統控衛，但同一年暑假先後找來瓊斯、莫里斯兩名和格里斯佩球風相近的地板型控衛，在那個時間點問這三個誰最有可能打出名堂，相信應該沒幾個人的答案會是格里斯佩吧。

沒想到在太陽承諾先發位置的瓊斯嚴重水土不服，莫里斯甚至更早就被布丹霍澤（Mike Budenholzer）棄用的情況下，反倒格里斯佩在球季後半段越打越好，甚至一度站上先發位置，在球季結束後瓊斯和莫里斯都離開鳳凰城，反而是格里斯佩和太陽簽下人生第一份正式NBA合約，雖然也只是底薪，但這次總算不是雙向合約了。

在新球季開打前，一般認為太陽的先發後場會是布克（Devin Booker）和格林（Jalen Green），同時擋在前面的還有艾倫（Grayson Allen），合理的情況下格里斯佩的出場順序應該最多就是後場第四人，或許場上節奏陷入混亂的時候以正統控衛的身份上來穩定節奏，除此之外大概也就沒他什麼事了。沒想到從熱身賽一開打，看起來彷彿就不是這麼回事，目前為止格林的受傷，更是給了他非常大的發揮空間。

格里斯佩成為太陽本季崛起的關鍵之一。 美聯社

正如本篇剛開始所說，本季開打至今太陽取得比原本預期要好的戰績，除了總教練奧特、以及陪伴鳳凰城球迷十年的主將布克以外，最重要的幾名球員，毫無疑問的就是位居防守中樞、被球迷戲稱為「真大腿」的主戰中鋒威廉斯（Mark Williams），為太陽注入鐵血防守的靈魂、甚至本季連單打效率都顯著提升的布魯克斯（Dillon Brooks），最後當然就是，在開季前被布魯克斯神神秘秘地說「我在隊上發現了一個小惡棍（The Villan Jr.，惡棍是布魯克斯自己）」、也就是本篇文章的主角格里斯佩了。

原本我認為從不起眼的上班族外型和肯拼肯纏小動作一堆的球風來看，最值得格里斯佩效法的對象應該是名人堂控衛史塔克頓（John Stockton），不過在太陽暑假宣佈找回鳳凰城的驕傲奈許（Steve Nash）擔任顧問之後，本季格里斯佩在場上的許多動作，無論是禁區逛大街、端盤子上籃、甚至是日前準絕殺灰狼時那一下騎馬射箭，都頗有幾分「飄髮哥」的影子。

當然，這兩位名人堂前輩太過遙遠，不過在未來成為鳳凰城的麥克康奈爾（T.J. McConnell），或許會是格里斯佩一個很合理追尋的目標。

格里斯佩在場上的冷靜沉穩依稀讓人想起當年的奈許。 美聯社

截至目前為止，本季格里斯佩出賽26場，最近8場中有7場擔任先發，在場均27.4分鐘的出賽時間內攻下13.0分、3.8籃板、4.8助攻和1.2抄截，三分球命中率42.5%的成績，在暑假只簽下一年底薪，球季結束後就會成為沒有完整鳥權自由球員的情況下，太陽要如何在最多可能只能開出早鳥條款的情況下說服格里斯佩留隊，到時候說不定會是個頭痛的問題。

幸好目前為止格里斯佩對鳳凰城的環境相當滿意，已經表態願意長期留隊，季末談薪的問題交給老闆和制服組來煩惱，在球季進行到三分之一左右的現在這個時間點，就好好欣賞我們的「小惡棍」格里斯佩能再多帶給我們什麼驚喜吧！