中職／8年鉅約留住隊長林立 樂天桃猿秀出漂亮一手

樂天桃猿可望開出8年最高總值1.8億元的合約提前綁住隊長林立，創隊史年限最長、總額最高紀錄。 聯合報系資料照
根據媒體報導，樂天桃猿開出8年最高總值1.8億元的合約提前綁住隊長林立，本周可望對外宣布，8年的延長合約不但是隊史最長年限，月薪超過160萬元更超越統一獅陳傑憲的140萬元，樂天桃猿做了一波漂亮的操作，林立放棄明年季後投入FA自由球員市場的機會，無緣挑戰超過2億元的超大型合約紀錄。

林立絕對是近代中華職棒最全面的打者，能守內、外野，攻擊火力可長可短，又有不錯的速度和壘間破壞能力，國際賽經驗豐富，具領導魅力。

2017年選秀林立以第2指名加盟桃猿，中職生涯拿過3座打擊王和1座年度MVP、1座台灣大賽MVP，也曾奪安打王、打點王、盜壘王，中職生涯累計出賽747場，打擊率0.340、上壘率0.393、長打率0.510，外帶93轟、139盜。

如果看不出林立打擊有多恐怖，你只要把他看作是 「具長打火力的陳傑憲」就好了，陳傑憲生涯打擊率0.337、上壘率0.413，其實和林立差不多，但林立長打率0.510，就領先陳傑憲的0.443不少，陳傑憲生涯37轟，也和林立有一段落差，而今年季前統一獅以10年最高總值2億元合約，讓陳傑憲成為「終身統一人」，平均月薪140萬元，附帶激勵獎金。

2017年林立剛進職棒前1年半，月薪是8.5萬元，2019年調薪至14.5萬元。 聯合報系資料照
林立剛進職棒前1年半，月薪是8.5萬元，2019年調薪至14.5萬元，2020年他簽下3年複數年合約，月薪依序為29萬元、35萬元、40萬元，2023年他再簽下一紙3年複數年合約，月薪依序為68萬元、72萬元、81萬元。

坦白說，林立進職棒幾乎每一年都繳出恐怖的成績單，如果他不簽這兩張3年的複數年合約，改為每年一簽，考量近年中職環境愈來愈好，球團給高薪不手軟，林立現在月薪應該已經突破百萬大關。

近年中職FA自由球員市場發燒，陳子豪拿到平均月薪百萬等級的10年合約，黃子鵬也簽下平均月薪破百萬的5年合約，即使守優於攻的捕手林岱安，也收下7年平均月薪接近60萬元的合約，就可知道各隊軍備競賽有多瘋狂。

黃子鵬號人FA轉戰台鋼雄鷹，也簽下平均月薪破百萬的5年合約 聯合報系資料照
如果林立沒有接受樂天桃猿的延長合約，明年季後選擇投入FA市場，包含樂天桃猿在內，預期全聯盟至少超過半數球隊會瘋搶林立，FA市場沒有所謂的 「溢價」問題，FA球員的身價是由有需求的球隊來定價，追求的球隊多了，自然可以拉抬身價。

今年全聯盟例行賽票房收入超過17億元寫下歷史新高，6球團各項收益皆有可觀成長幅度，假設陳傑憲在今年季後投入FA市場，有可能拿到超過2億元的複數年合約報價，如果林立在明年季後行使FA，當然也很有機會拿到2億多元的超大型合約。

只是，歷史沒有如果，只有結果，陳傑憲選擇收下統一獅10年最高總值2億元合約，林立也可望簽下8年最高總值1.8億元合約，無緣挑戰更大張的超級合約。

樂天桃猿用8年長約綁住隊長林立(中)，球隊核心鞏固住了。 聯合報系資料照
今年球季樂天桃猿風波不斷，從食安風暴、二軍住宿風波到換帥疑雲，球團形象雪崩式下滑，好在樂天桃猿季後一連串止血動作做得非常漂亮，先用兩年約留住王牌洋投威能帝，再讓曾豪駒回任總教練，如今用8年長約綁住隊長林立，球隊核心鞏固住了，也承諾改善球員伙食、二軍住宿，至少讓人感覺有心經營，這要給樂天新的領導階層掌聲鼓勵。

