若沒稱霸東區就是失敗賽季！尼克52年漫長等待迎來奪冠契機

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
尼克贏得2025「NBA盃」冠軍，儘管這只是NBA季中短期盃賽，但對紐約寓意深遠。 美聯社
紐約尼克第四節打出35：19攻勢，124：113逆轉馬刺，尼克贏得2025「NBA盃」冠軍，尼克後衛布朗森頻頻在關鍵時刻打出決勝表現摘下NBA盃MVP。儘管這只是NBA季中短期盃賽，但對紐約寓意深遠。

尼克目前18勝7敗東區第二，儘次於東區第一活塞，摘下NBA盃冠軍，紐約人期待尼克再度奪冠心境，難以言喻。

尼克上次奪冠是1972-1973年球季，距今52年。紐約球迷等待52年，日期夜盼，90年代紐約傳奇中鋒尤英帶領尼克爭冠失敗，NBA教父萊里(Pat Riley)連年打造鐵血尼克，建立90年代NBA鐵血防守主流風格，但最終還是輸在天賦不如溜馬、公牛。

今年尼克真的很不一樣，季初就被盤口和專業媒體普遍看好是東區天賦最好、實力最強球隊。尼克擁有完整先發和陣容深度，已經打出聯盟一線球星身手和帶隊能力布朗森帶隊，頂級防守尖兵後衛哈特、中鋒羅賓森，完美側翼前鋒布里吉斯、阿努諾比，加一個聯盟前五長人唐斯，先發五門齊。

尼克隊目前由打出聯盟一線球星身手和帶隊能力布朗森，擔任球隊一哥角色。 美聯合社
NBA奪冠更需要經常打出各種神奇的板凳和角色球員，尼克替補砍分狂人克拉克森、低薪控後衛科萊克、神奇速度小子麥克布萊德、苦工前鋒亞布塞萊，每場比賽輪流打出神來幾筆。

NBA盃冠軍戰對馬刺，187公分後衛科萊克從天而降砍14分、5籃板、5助攻，殺得馬刺措手不及，科萊克例行賽只打垃圾時間，根本不在主要輪換陣容，尼克想要在交易出手還沒有人撿，沒想到這個場均只有3.6分二輪秀矮後衛竟然在NBA盃冠軍戰打出身價，讓全世界開始認識他。

尼克替補中鋒羅賓森替補上場18分鐘抓下15個籃板球，成為尼克贏球中流砥柱和籃板狂人，羅賓森第四節狂抓8個籃板，比馬刺全隊第四節6個籃板還多。

克拉克森曾經是聯盟最佳第六人，上場就是進攻搶分，改變比賽節奏。 法新社
克拉克森曾經是聯盟最佳第六人，上場就是進攻搶分，改變比賽節奏，NBA盃打馬刺克拉克森貢獻15分，克拉克森儘管命中率不理想，但每一次得分和三分球命中都能壓制馬刺氣勢。

法國203公分前鋒亞布塞萊還沒完全融入尼克體系，他需要尼克教練布朗找到使用說明書。布布塞雷充滿能量，今年夏天選擇加入紐約就是為了贏球、爭冠，豐富國際賽經驗和充滿野心過人鬥志，隨時都能為尼克注入成功基因。

拿下NBA盃冠軍，尼克球員和球迷都相信「今年NBA極可能屬於紐約尼克。」

唐斯補足尼克禁區戰力，讓球隊陣容完整。 美聯社
今年尼克已經具備爭冠所需要天賦、球星、攻防、陣容深度和冠軍自信。關鍵數據可以說明更多。尼克今年進攻率第三，防守效率第10，這是攻守均衡最佳展現。尼克每場出手40次三分球，排第六，三分命中率3成78，排第五，每場出手90.8次，排第八，完美符合現代NBA三分大趨勢和空間需求，更多進攻回合數和快節攻反擊，更容易展現尼克對位優勢和身材天賦。

紐約人開始相信，今年尼克確實很有機會創造另一個傳奇。52年漫長等待，尼克又一次站上聯盟顛峰，NBA盃冠軍只是墊腳石，若沒稱霸東區就是失敗賽季，尼克已經強力預約今年NBA總冠軍賽，。

