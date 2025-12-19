快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林威助運籌帷幄「悍將10年」補強 尚缺一門重砲

聯合新聞網／ 凌軒
富邦悍將打線上還需要一門「重砲」，就看張育成明年能否扛起重任。 聯合報系資料照
富邦悍將打線上還需要一門「重砲」，就看張育成明年能否扛起重任。 聯合報系資料照

明年就是富邦進軍職棒10年，今年球季結束後大舉補強，有捕手林岱安、外野手林書逸、內野手鋼，左投王維中也有機會加盟，期盼明年「悍將10年」可以打進季後賽，甚至問鼎總冠軍，但在這些補強之外，富邦悍將打線上還需要一門「重砲」。

富邦悍將今年季後一連串的革新及補強，首先是球團方面的改革，林華韋退位，由陳昭如升任領隊，與原任執行副領隊郭泰源一同轉任球團顧問，林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務。

教練團一軍總教練由原二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊接下，前一軍總教練陳金鋒辭任總教練職務，轉任富邦育樂董事長特助，陳金鋒底下的教練團人馬陳連宏、林琨笙及廖剛池也都不再續約，並找來4位日籍教練森野將彦、酒井忠晴、的山哲也及福永春吾加入，教練團完全走「日系」風格。

富邦悍將副領隊林威助接手操盤球隊與新任一軍總教練後藤光尊（右）。富邦悍將隊提供
富邦悍將副領隊林威助接手操盤球隊與新任一軍總教練後藤光尊（右）。富邦悍將隊提供

自由球員補強林岱安強化最重要的捕手最關鍵，林書逸昔日在中信兄弟時是在林威助當總教練時受到重用，馬鋼2020年進入中信兄弟，當時林威助是二軍教頭，隔年林威助升一軍總教練，對馬鋼也多有了解，二人都被網羅進富邦悍將，明年將在外野及內野受重用。

不論教練團的改革及季後自由球員的補強，不難看出都是出自林威助的運籌帷幄，林威助正在打造他要的陣容及班底，就連把江少慶放在25人保留名單之外，變成林岱安補償球員人選這一步棋，都下得非常好，因為富邦悍將也要補強左投王維中，投手戰力並未減弱，或者說還會更強。

但是富邦悍將在打線上還是缺少一門重砲，目前本土球員中可以說上長打能力的球員僅有張育成、范國宸及張進德，申皓瑋勉強可算是有長程火力，張育成因傷今年也有14轟，連2季有10轟表現，是陣中最倚靠的中心打者。

富邦悍將范國宸去年只1轟，今年復甦有13轟。 聯合報系資料照
富邦悍將范國宸去年只1轟，今年復甦有13轟。 聯合報系資料照

但後三人的砲火都不是很穩定，尤其是張進德的「玻璃人」體質，去年0轟、今年只有1轟；范國宸去年只1轟。今年復甦有13轟；申皓瑋連2年有9轟。如果要讓打線更完整，勢必要再找一位足以保護張育成的打者，否則投手只要閃過張育成就好。

依富邦悍將的本土先發投手陣容有李東洺、陳仕朋、黃保羅，若王維中加入就有4人，張奕也可擔任先發，其實一軍先發洋投可以只要2人，再找一支洋砲補強長打火力，打線將會如虎添翼，而這名洋砲可以擔任DH，如果有守備會更好。本來魔鷹是最佳人選，但魔鷹已與台鋼雄鷹續約，

富邦悍將申皓瑋連2年有9轟。 聯合報系資料照
富邦悍將申皓瑋連2年有9轟。 聯合報系資料照

在戰力外球員之中，蘇緯達、鄭鎧文昔日都算是有長程火力的球員，蘇緯達近幾年因守備位置及打擊表現下滑，上一軍場數減少，今年只有2場5打數0安，他是左打倒是富邦打線所缺；鄭鎧文今年一整季都未在一軍出賽，但在二軍有7支全壘打、2成59打擊率、21分打點。如果網羅進來，有發揮算賺到，沒有發揮的話，也沒有花太多錢，也算是一種投資。

教練 王維 兄弟 中信

凌軒

追蹤

相關新聞

中職／林威助運籌帷幄「悍將10年」補強 尚缺一門重砲

明年就是富邦進軍職棒10年，今年球季結束後大舉補強，有捕手林岱安、外野手林書逸、內野手馬鋼，左投王維中也有機會加盟，期盼明年「悍將10年」可以打進季後賽，甚至問鼎總冠軍，但在這些補強之外，富邦悍將打線

若沒稱霸東區就是失敗賽季！尼克52年漫長等待迎來奪冠契機

紐約尼克第四節打出35：19攻勢，124：113逆轉馬刺，尼克贏得2025「NBA盃」冠軍，尼克後衛布朗森頻頻在關鍵時刻打出決勝表現摘下NBA盃MVP。儘管這只是NBA季中短期盃賽，但對紐約寓意深遠。

中職／這個季後讓人真有感 悍將十年終於走上正確道路

明年2026年就是富邦悍將從17年接手義大犀牛後的第10個球季，悍將在這9年間的戰績不如預期，近2年更屢創最差戰績及多項不名譽的紀錄，在值得紀念的第10年，母企業當然想要有一番改變，首先就由制服組開始

7位受忽視小人物 靠拚勁在NBA拚出一片天

霍林傑(John Hollinger)是位奇人，發明了籃球最早期的進階數據球員效率評比(PER，Performance Efficiency Rating)，後來從媒體跳到NBA，進入曼菲斯灰熊隊擔任

沒泰托姆又怎樣！布朗撐起綠衫軍打出「高風險」勝利方程式

在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷缺陣、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）、哈勒戴（Jrue Holiday）這些原本在陣容裡相當重要的球

中職／冬盟打磨未來模板 新世代潛力股浮現

【撰文・鍾亞芳】 延續去年配置，中職依舊由台灣山林及台灣海洋兩隊參戰，山林隊由今年年度戰績排1、3、5的中信兄弟、樂天桃猿及味全龍組成，總教練為中信兄弟二軍總教練彭政閔；海洋隊總教練為台鋼雄鷹二

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。