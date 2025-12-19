中職／林威助運籌帷幄「悍將10年」補強 尚缺一門重砲

明年就是富邦進軍職棒10年，今年球季結束後大舉補強，有捕手林岱安、外野手林書逸、內野手馬鋼，左投王維中也有機會加盟，期盼明年「悍將10年」可以打進季後賽，甚至問鼎總冠軍，但在這些補強之外，富邦悍將打線上還需要一門「重砲」。

富邦悍將今年季後一連串的革新及補強，首先是球團方面的改革，林華韋退位，由陳昭如升任領隊，與原任執行副領隊郭泰源一同轉任球團顧問，林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務。

教練團一軍總教練由原二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊接下，前一軍總教練陳金鋒辭任總教練職務，轉任富邦育樂董事長特助，陳金鋒底下的教練團人馬陳連宏、林琨笙及廖剛池也都不再續約，並找來4位日籍教練森野將彦、酒井忠晴、的山哲也及福永春吾加入，教練團完全走「日系」風格。

富邦悍將副領隊林威助接手操盤球隊與新任一軍總教練後藤光尊（右）。富邦悍將隊提供

自由球員補強林岱安強化最重要的捕手最關鍵，林書逸昔日在中信兄弟時是在林威助當總教練時受到重用，馬鋼2020年進入中信兄弟，當時林威助是二軍教頭，隔年林威助升一軍總教練，對馬鋼也多有了解，二人都被網羅進富邦悍將，明年將在外野及內野受重用。

不論教練團的改革及季後自由球員的補強，不難看出都是出自林威助的運籌帷幄，林威助正在打造他要的陣容及班底，就連把江少慶放在25人保留名單之外，變成林岱安補償球員人選這一步棋，都下得非常好，因為富邦悍將也要補強左投王維中，投手戰力並未減弱，或者說還會更強。

但是富邦悍將在打線上還是缺少一門重砲，目前本土球員中可以說上長打能力的球員僅有張育成、范國宸及張進德，申皓瑋勉強可算是有長程火力，張育成因傷今年也有14轟，連2季有10轟表現，是陣中最倚靠的中心打者。

富邦悍將范國宸去年只1轟，今年復甦有13轟。 聯合報系資料照

但後三人的砲火都不是很穩定，尤其是張進德的「玻璃人」體質，去年0轟、今年只有1轟；范國宸去年只1轟。今年復甦有13轟；申皓瑋連2年有9轟。如果要讓打線更完整，勢必要再找一位足以保護張育成的打者，否則投手只要閃過張育成就好。

依富邦悍將的本土先發投手陣容有李東洺、陳仕朋、黃保羅，若王維中加入就有4人，張奕也可擔任先發，其實一軍先發洋投可以只要2人，再找一支洋砲補強長打火力，打線將會如虎添翼，而這名洋砲可以擔任DH，如果有守備會更好。本來魔鷹是最佳人選，但魔鷹已與台鋼雄鷹續約，

富邦悍將申皓瑋連2年有9轟。 聯合報系資料照

在戰力外球員之中，蘇緯達、鄭鎧文昔日都算是有長程火力的球員，蘇緯達近幾年因守備位置及打擊表現下滑，上一軍場數減少，今年只有2場5打數0安，他是左打倒是富邦打線所缺；鄭鎧文今年一整季都未在一軍出賽，但在二軍有7支全壘打、2成59打擊率、21分打點。如果網羅進來，有發揮算賺到，沒有發揮的話，也沒有花太多錢，也算是一種投資。