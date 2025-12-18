7位受忽視小人物 靠拚勁在NBA拚出一片天

霍林傑(John Hollinger)是位奇人，發明了籃球最早期的進階數據球員效率評比(PER，Performance Efficiency Rating)，後來從媒體跳到NBA，進入曼菲斯灰熊隊擔任籃球事務副總裁，代表作就是曾經在選秀會選過康利(Mike Conley)和羅伊(Kyle Lowry)，並發展出知名的「拚勁不懈」(Grit and Grind)球團文化。離開灰熊後他又再回媒體，持續耕耘他對籃球的視野。他最近列出NBA七位在選秀會中不受重視，但是靠著拚勁在球場上做出超人想像的貢獻。

在霍林傑文中，曾經打過灰熊隊的布魯克斯(Dillon Brooks)就是這型球員最好的例子，在2017年第二輪，總順位第45名的布魯克斯，從菜鳥球季就進入灰熊主要輪值中，今年到了太陽隊後，更完全扭轉了太陽隊內部的文化和打法。還有底特律活塞隊，幾乎全隊都是這種類型的人。他認為與其等那些有天份的選手突然頓悟，不如好好關注這些拚勁十足的小人物。

1、希德(Jamal Shead，多倫多暴龍)

暴龍隊希德(左)。路透

身高僅6呎1吋的希德在休士頓大學時期曾經兩度拿下不同聯盟的年度最佳防守球員，是以窒息式防守著稱的休士頓大學的頭號戰將，但他在2024年選秀會卻在第45順位才被暴龍看上。他在上季因為暴龍傷兵連連，因而獲得很多上場機會，展現他的防守能力。

希德自己說：「我們在休士頓就是以防守自豪，我在四年期間，我們都是全美防守第一名，我就是把這種態度帶到職業隊。」希德曾在五場比賽之內抄球15次，很多是一對一防守時直接把帶球者的球偷走，苦主包括剛獲得NBA盃冠軍MVP的布朗森(Jalen Brunson)、鮑爾(LaMelo Ball)、懷特(Derrick White)和阿夫迪賈(Deni Avdija)等運球能力不錯的人。

希德高達3.0的抄截率能在NBA排在第九，而今年他苦練出的進攻能力，讓他獲得比去年更穩定的上場時間，平均每5次助攻才會出現一次失誤，是全隊第一。

2、麥克布萊德(Miles McBride，紐約尼克)

尼克隊布里吉斯。 美聯社

因踝傷缺席NBA盃的麥克布萊德，是尼克隊球迷的心頭好，在11月底主場對暴龍之戰，他在三分線拿到球，麥迪遜廣場花園的球迷大喊「Deuuuuuuuuce」（這是他的外號）。「這感覺真的超爽的，我不知道是誰帶頭開始的，但我很感激，能在這感受到滿滿的愛，真好。」他在第一節5分鐘之內就砍進4顆三分球。麥克布萊德只有188公分，卻是NBA頂級的3D球員，他不怕死的防守態度，加上44%的三分命中率，讓今年剛來隊的總教練布朗(Mike Brown)為之驚艷。

麥克布萊德在2021年選秀會遲至第36順位才被選走，當時他的運球功夫不足以勝任全職控球，但他的身高又讓他沒辦法去其他位置，讓他鮮少有貢獻機會。根據偏重進攻能力的PER數據，麥克布萊德在前兩季的數值分別為6.1和8.4，遠低於平均值15。但高中時也打美式足球的他，把足球員的拚勁用在籃球場上，加上勤練外線和運球，終於看到這兩季的進步。

3、周志豪(Zach Edey，曼菲斯灰熊)

不是只有選秀順位後段的小個子才符合小人物的類型，在2024年第九順位被選走的7呎3吋中鋒，兩度拿下年度全美大學最佳球員頭銜的周志豪(母親為華裔)也是。那年選秀會中，他是第三個被選走的中鋒，尤其拓荒者在第七順位選走康乃狄克大學的克林根(Donovan Clingan)，讓他非常受傷。兩人在當年NCAA淘汰賽時的交手，周志豪從克林根面前狂得了37分，結果他居然比周志豪高兩順位被選。

本季前13場，周志豪都在養傷，灰熊隊開局只打了個4勝9敗，當周志豪回來後，輪到主將莫蘭特(Ja Morant)受傷，結果11場比賽贏了7場，而當周志豪在場上時，他超乎一般長人的移動能力，讓他成為灰熊防守的主角，這段期間團隊的防守效率為94.5，當周志豪坐在板凳時，這個數字會暴增23.8（每百次球權多失23.8分）。即使大學時名震天下，還是要在NBA證明自己。

4、華森(Peyton Watson，丹佛金塊)

金塊隊華森。 美聯社

在2022年首輪選秀吊車尾的華森現在儼然是丹佛的防守王牌，專門對付敵隊最會得分的人。今年因為葛登(Aaron Gordon)和布勞恩(Christian Braun)的傷勢，讓華森的角色更吃重，像是對上火箭隊時，他就要去守他的偶像杜蘭特(Kevin Durant)，6呎8吋的華森讓KD只得到13分（賽季第二低），僅僅15投5中，而這15次出手裡面，有14次跳投，而且大部分時候，華森都在KD面前。

華森說他大概是全聯盟看KD影片最多的人，對杜蘭特的動作知之甚詳，但KD還是有些步法讓他讚嘆不已。自從月中他加入金塊先發陣容後，他在場上和場下的差距高達16.7分，是金塊隊團隊第一，比約柯奇(Nikola Jokic)和穆雷(Jamal Murray)還高。金塊在本季前提出的續約條件並不優渥，讓華森簽不下去，經過這個賽季，也許金塊得思考一下該怎樣跟華森談合約。

5、古德溫(Jordan Goodwin，鳳凰城太陽)

太陽隊古德溫(右)。 路透

太陽總教練奧圖特(Jordan Ott)說他很倚賴每位選手不同的超能力，而身高才6呎3吋的古德溫的超能力就是超乎身高的籃板能力。奧特說：「古德溫的超能力就是他的進攻籃板，這剛好符合我們的體系。我們還鼓勵他去做他最擅長的事，不只是進攻籃板，還有防守干擾折射，搶一半一半機會的球，就是搶球癡漢啦。」

這位當初選秀會乏人問津的得分後衛，今年被湖人刷掉後，重新回到太陽，這次球團更清楚地利用他的長處，因為NBA近年趨勢之一就是強化進攻籃板，剛好讓古德溫發揮所長。在11月底戰勝馬刺的比賽中，他抓了10個籃板，有4個是進攻籃板，他在今年曾經在8場比賽的期間中，共抓了25個進攻籃板，這有多誇張？今年只有14位球員，清一色是中鋒，能夠平均每場3.0個進攻籃板以上。

古德溫平均9.8的進攻籃板率在聯盟中所有身高不滿6呎6吋，上場時間250分鐘以上的人中排名第一，如果擺在全聯盟來說，他被夾在卡特(Wendell Carter Jr.)和艾倫(Jarren Allen)中間。古德溫其實在聖路易大學時期最後兩年，都是大西洋十校聯盟的籃板王，卻在2021年選秀會完全沒人看上。拜他之賜，太陽隊今年雖然很常用小球陣容，但是進攻籃板率卻在NBA排到第六。

6、華克(Jabari Walker，費城76人)

76人隊華克(33號)。 美聯社

3D球員很難找，但3O球員更難覓。這個「O」是指進攻籃板，華克就是這樣一位球員。鋒線球員如雲的拓荒者隊找不到給華克上場的空間，把他釋出，76人以雙向合約簽下華克，結果他成為所有雙向合約中出場機會第一名，在76人25場比賽中只有一場沒上，還有五場先發。

華克身高只有6呎7吋，以大前鋒來說算矮腳虎，但隊友喬治(Paul George)形容這位矮壯的隊友：「他就是打霸凌球，又粗又壯，他是個膠水球員，什麼都能做，拉開空間，防守，抓籃板，苦工做足。」他14.1%的籃板率，在隊上僅次於籃板癡漢佐蒙德(Andre Drummond)的22.2%。華克說他在苦無上場那段時間中，他獨創了一種練習：先投一顆底線三分，然後去做很多其他訓練，過了幾分鐘後再回來練投一球，因為他知道他可能在實際比賽中就算有上場，也沒多少出手機會，他要練習怎樣把握。

今年76人鼓勵他多投三分，從剛開季前18場比賽三分球17次出手只進4球，到12月的前4場比賽，三分球能18投8中，這位在2022年選秀會第57順位才被選的球員，進步幅度實在驚人。

7、迪亞巴特(Moussa Diabate，夏洛特黃蜂)

黃蜂隊迪亞巴特(灌籃者)。 路透

當初開始打籃球時打小前鋒，後來在密西根大學和NBA前兩個球季在快艇改打大前鋒的6呎10吋球員，卻在今年在黃蜂以一個過動兒型的中鋒打出名堂。官方數據僅6呎10吋，210磅的迪亞巴特有19.0%的進攻籃板率，是聯盟所有上場時間超過400分鐘以上的選手中第一名。

當初在密西根大學時迪亞巴特身材瘦得像竹竿一樣，所以球探普遍認為最適合他的位置是當3D型高炮塔，但他三分球卻始終沒練起來，陣容滿是學長的快艇根本沒他上場的時間，兩年才打了33場球而已，就被送至黃蜂隊，在上季因為黃蜂的傷兵潮，讓迪亞巴特緊急去中鋒位置救火，這個他可能從高中後就沒打過的位置。結果他靠著無以倫比的拚勁和彈速，抓下一顆又一顆進攻籃板。

今年迪亞巴特還在領聯盟底薪，但這位2022年第43順位才被選的小人物，靠著他的櫻木花道打法，可望在2027年換一張像樣的合約。