中職／這個季後讓人真有感 悍將十年終於走上正確道路

明年2026年就是富邦悍將從17年接手義大犀牛後的第10個球季，悍將在這9年間的戰績不如預期，近2年更屢創最差戰績及多項不名譽的紀錄，在值得紀念的第10年，母企業當然想要有一番改變，首先就由制服組開始做起。

11月初，球團公告人事異動，領隊林華韋及總教練陳金鋒卸任，由富邦育樂總經理陳昭如兼任領隊，副領隊林威助升任為執行副領隊，新的一軍總教練則由二軍總教練後藤光尊接任，高層人事異動後，悍將球團就此展開一連串不同於以往，且確實令人有感的動作。

教練團大幅改組 日職OB加入打造新風格

森野將彥(右)在中日出賽超過20個球季。中日龍官方臉書粉專

悍將在11月中宣布新球季將有3名新任日籍教練加入，分別是森野將彦、酒井忠晴及的山哲也，3人都有15年以上的日職球員生涯，引退後各自擔任過日職球隊的打擊、內野守備及捕手教練，進入教練團正好能執教改善悍將較弱的部分。

教練團改組動作不停歇，林琨笙、陳連宏、廖剛池未被續約，福永春吾離開台鋼加入悍將，甫退休的林哲瑄也應有一席教練之地，目前悍將有15名本土教練、8名外籍教練，有些在球隊多年卻沒有明顯成效的教練之後或許也會被汰換，教練團預期仍有人員或職務上的變動，但球隊已肯定會有與往年截然不同的新風格。

隊史首位自由球員 60人外積極補強

林岱安正式加入富邦悍將隊。富邦悍將隊提供

去年在自由球員爭奪戰中失利，悍將今年季後展開積極態度，經過一個月左右的交涉，終於迎來接手後首名自由球員的加入，悍將本季在捕手部份出現蹲補技巧不足、深度不夠、打擊不佳等許多缺點，林岱安是近年來難得的一線捕手，雖然沒辦法解決全部的問題，但對捕手這環已有很大的助益，而身為首位加入悍將的自由球員，也有其重要的指標性。

悍將去年在各隊60人名單外補進李吳永勤等人，李吳成為本季重要中繼戰力，且獲得最佳進步獎，今年補強動作更迅速，名單公布後已陸續補進林書逸及馬鋼，強化內外野手深度，補強動作還在持續中。

擴大海外移訓規模 質與量都增加

富邦悍將隊由副領隊林威助帶隊，帶領6位投手前往日本千葉Next Base訓練中心。富邦悍將隊提供

悍將在去年年底曾安排教練至日本千葉Next Base訓練中心見習，之後也由教練帶領野手及投手赴日訓練；今年擴大海外移訓規模，分批安排球員赴美日受訓，11月初由林威助領軍，帶6名投手前往Next Base訓練；另一頭則由二軍教練陳品捷帶領9名球員赴美國Driveline訓練，冬盟結束後再由另一名二軍教練高國輝帶著包括王念好、陳愷佑在內的4名年輕野手前往美國會合訓練。

今年赴海外移訓的球員多達20人左右，是6隊之最，季後訓練更有規劃，對於球員自身的狀況及球團的整體戰力都會有幫助。

洋投續約完成 持續尋覓適合外援

魔力藍意外出現在球迷感恩會上。聯合報系資料照

猶記得今年2月中，春訓都已經進行一半了，悍將的洋將人數只有3人，位居6隊之末，備戰進度完全不像一支職棒球隊，這個狀況在今年季後明顯改善，季賽結束後林威助明確表示希望留下鈴木駿輔，隨後鈴木與另一名洋投魔力藍同在球迷感恩會上現身。過了2個月，16日悍將正式宣布與2人達成簽約共識，年前就將本季表現優異的2名洋投留下，之後會有更多心力專注在尋覓更適合的外援。

今年應該是悍將球團成立以來令球迷最有感的一個季後時期，一連串正常到不行的動作，一步一步地就弱點做補強，在在展現球隊高層認真管理的決心，無論明年戰績排名如何，至少已經讓人覺得這球隊終於往正確的方向前進了。