少了泰托姆又怎樣！布朗撐起綠衫軍打出「高風險」勝利方程式

在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）因傷缺陣、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福特（Al Horford）、哈勒戴（Jrue Holiday）這些原本在陣容裡相當重要的球員都已不在隊上，波士頓塞爾蒂克卻打出了本季最令人費解、也最難忽視的一段表現。目前15勝10敗東區第四，接連打敗包含魔術、活塞、騎士、尼克、湖人與暴龍等戰績優於預期的對手，平均勝分接近兩位數，聯盟第六的淨效率、第四的進攻效率，這樣的成績本不該出現在一支「少了當家門面與核心內線」的球隊身上。

帳面上來看，塞爾蒂克的進攻結構甚至有些反潮流。聯盟最低的禁區出手比例、倒數前段的助攻數、極高比例的單打與中距離投射，若只看出手數據(Shot Profile)，他們幾乎是在用1990年代末期的方式進攻。每場僅約23%的出手發生在籃下，卻大量集中在15到19英呎的區域，甚至擁有聯盟最差的預期命中率模型。然而，這些「不理想」的出手，在近期卻不斷進球。

然而，這並非單純的手感暴衝，而是一套在極端條件下被迫成形、卻意外奏效的運作模式。總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）並沒有試圖「修正」這支殘陣的塞爾蒂克，反而選擇把原本就存在的進攻傾向推向極端：更多三分、更長的持球等待、更耐心的試探與更高比例的單打解決。他們不急著衝進禁區，而是反覆把球送到側翼與中路，讓持球者踩在防守的邊緣線上，逼對手提前收縮，再利用一步的防守猶豫完成出手。這也解釋了為何塞爾蒂克的進攻經常拖到最後幾秒才出現終結，卻仍能維持效率，他們不是找最「漂亮」的機會，而是找最能被執行的選擇。

塞爾蒂克球隊一哥泰托姆(中)因傷缺陣，球隊仍維持東區強隊之姿。 美聯社

在這樣的體系下，布朗（Jaylen Brown）成為最關鍵的承載者。隨著泰托姆缺陣，他被迫全面接手原本屬於一哥的進攻責任，使用率、單打與擋拆發動頻率都來到生涯新高。場均接近30分的輸出，並非建立在三分雨之上，而是來自大量中距離與持球強攻。這樣的打法在數據模型裡並不討喜，卻讓塞爾蒂克在缺乏空間與禁區威脅的情況下，仍能穩定產生分數。更重要的是，布朗不再只是終結點，而是進攻節奏的定錨者——當外線隊友失準、進攻陷入停滯時，至少還有一個人能用身體對抗與腳步，撐住每一個回合。

這種角色轉換，也帶來了明顯的心理重量。對活塞一戰，布朗繳出34分、8籃板、7助攻的全面數據，卻在關鍵時刻罰球失手、犯下判斷失誤，最終未能逆轉比賽。賽後他主動攬責，直言自己在心態與細節上「還不夠好」。這樣的反應，恰恰反映了他目前在隊中的位置，當你是唯一能穩定製造優勢的人，任何一個小失誤都會被放大。懷特（Derrick White）也替隊友緩頰，指出布朗之所以特別，正是因為在拿到高分後仍然要求自己更多，這正是領袖角色的標誌。

塞爾蒂克隊普里查德不再只是定點射手，而是在中距離與短切區域成為效率極高的第二發動點。 美聯社

布朗的進化，也讓後場結構出現新的平衡。普里查德（Payton Pritchard）不再只是定點射手，而是在中距離與短切區域成為效率極高的第二發動點；懷特則在防守、轉換與關鍵投射之間扮演隱形核心。當這兩人的外線手感逐步回溫，塞爾蒂克即便禁區得分偏低，仍能靠外圍的回合控制與持球終結，維持進攻輸出。

而真正讓這支球隊站穩腳步的，還包括對「回合戰」的重新詮釋。過去幾季，塞爾蒂克靠的是低失誤、低犯規來贏下球權；本季他們反而願意承擔更多犯規風險，換取更積極的前場壓迫與進攻籃板。防守籃板率下滑，但進攻籃板大幅提升，讓他們在外線失準的夜晚，仍能用二次進攻撐住比分。這種取捨，讓比賽看起來更混亂，卻也更符合現有陣容的條件。

塞爾蒂克已證明，他們不只是在「勉強撐過去」，而是找到了一套能夠運作的生存方式。 路透

小球陣容的全面啟用，則是這段時間最具代表性的調整。克塔（Neemias Queta）受傷後，馬祖拉索性讓米諾特（Josh Minott）、華許（Jordan Walsh）等年輕側翼輪流頂上中鋒位置。這些陣容在防守端並非滴水不漏，卻帶來更快的輪轉速度與更大的進攻彈性。沃許從輪換邊緣一路站上先發，不只在防守端承擔最艱難的對位，近期更在進攻端交出遠超預期的效率，成為塞爾蒂克這段勝利潮中最意外、卻也最關鍵的拼圖之一。

當然，這樣的打法仍然充滿風險。高度依賴跳投意味著波動，年輕球員的命中率終究會回歸常態，中距離的高效率也不可能永遠維持。但至少在泰托姆缺陣的這段時間，塞爾蒂克已經證明，他們不只是在「勉強撐過去」，而是真的找到了一套能夠運作的生存方式。