中職／兄弟農場外溢效應 多隊成戰力外贏家

聯合新聞網／ Tzuyi
中信兄弟隊農場培養出來的馬鋼，將投效富邦悍將。 中信兄弟隊提供

隨著宣告行使自由球員及旅外權利的5位選手，下家都已經塵埃落定，接下來搶人的戰場，就是被遺落在戰力外的珍珠。曾是桃猿球員的賴智垣及劉時豪，快速被台鋼簽下，繞了一圈再度投入洪一中麾下；傳出有複數球隊有意網羅的林書逸及馬鋼，最終則先後成為悍將。

以往中華職棒沒有相關契約規定時，各隊不但球員數量規模不一，對於薪資更是任意調整。近年聯盟開始規定，每年11月底各隊需要提交一份60人的契約保留球員名單，且設定名單內的扣薪幅度。然而名額有限的情況下，雖名單外被統稱戰力外選手，但許多並沒有直接「Thank you」，而是原隊直接表達簽回意願。昔日沒被直接釋出的選手，以往大多會一如預期留隊，但這幾年遭到搶親的情形越來越多，今年的林書逸及馬鋼，就是中信想留人卻遭到攔胡。

其中，自2023年至今，中信兄弟一共有12位契約保留外的球員，成功轉隊開啟職棒第二春。曾經的黃袍加身，似乎格外吸引目光，成為戰力外補強的重要來源，讓其他球隊紛紛願意遞上這一份延續生涯的合約。

原中信兄弟林書逸被富邦悍將簽下。 聯合報系資料照

自2014年中信接手兄弟象後，積極補強球隊陣容，但總缺臨門一腳。因此他們除了網羅即戰力外，更著手建構農場制度，想要更厚實球隊戰力深度。2020年由甫退役的球星彭政閔擔任農場總監，並搭配曾有日本職棒軟銀鷹隊編成育成部經驗的藤田学，以及時任二軍總教練的林威助。從運動科學及個別訓練方案，協助球員技術養成，並給予適時輪調的出賽機會，讓年輕小將們，有完整的銜接機制及養成流程，日後農場穩定輸出奠定基礎。

雖然球隊好手越來越多，但終究還是有些球星，佔據多數一軍場次，加上二軍賽事又有限的情況下，還是有些球員，無法爭取到更多展現自我的機會。中職雖然沒有美職的「Rule 5選秀」，但被列入契約保留名單外，同樣是給他們尋求其他可能的機會。選秀眼光精準又積極培養的中信兄弟，名單總是不夠用，難免會有珍珠掉落，格外吸引其他球隊目光，得到第二份合約的人數最多。

中信兄弟二軍教練團彭政閔(左)，為球隊培養不少農場好手。 中信兄弟隊提供

除了樂天是靠陳俊秀宣告自由球員後跳槽，藉由補償球員機制，從25人名單外挖到救援王陳柏豪。台鋼、統一、味全及富邦等四隊，這幾年都有從黃衫軍的戰力外名單補人的紀錄，先是2022年林智勝及王勝偉自請放在名單外，在味全及富邦都繳出東山再起的成績。2023年更是開始大量轉隊潮，雄鷹找來楊達翔、陳暐皓、王梓安、吳明鴻、廖乙忠；獅隊簽下張聖豪、阮裕智；龍隊網羅陳志杰及周委宏；悍將原先只有李吳永勤，今年又陸續拿下林書逸及馬鋼。

姑且不論他們的貢獻度如何，至少是多了一次機會，而且除了王勝偉拿下東山再起獎，在兄弟熬了多年的李吳永勤，更是拿下最佳進步獎，代表黃衫農場出品，臥虎藏龍只是沒有機會。這些戰力外溢出的球員，已經經過專業訓練，各隊只要能從中認真挖掘，砂礫中找到珍珠，反會成為戰力外贏家。

