日職／佐佐木麟太郎是否加盟軟銀 還得看7月MLB選秀

隨著2025年選秀會結束，日職各隊在近來紛紛舉辦新人入團記者會。然而，在福岡軟銀鷹的記者會上，儘管其他新秀都已到場，但貴為第一指名的佐佐木麟太郎，卻因尚未和球團達成共識而缺席。而他是否會點頭加盟，以及整個參與選秀的過程，事實上有著比較特殊的背景脈絡。

佐佐木麟太郎當初在日本高中生涯轟出140發全壘打，創下日本高校界的記錄。儘管有些打擊弱點上的疑慮，不過畢竟擁有少見的長打天賦，因此當年雖傳聞他若參加日職選秀，應該很有機會獲得日職球團前段指名。但佐佐木在應屆的2023年選秀中並未提出申請表，而是決定赴美前往史丹佛大學留學，也讓日職暫且無法對他出手。

佐佐木曾創下日本高校全壘打記錄，但他沒有在高中畢業後立刻參加選秀，而是先到美國攻讀大學。史丹福大學棒球隊IG

到了2025年日職選秀會議上，軟銀和橫濱DeNA同時都指名了他，最後由軟銀抽中交涉權。離大學畢業還早的佐佐木，為何能在日職選秀會上中選，也是因為日職規定將在下屆MLB選秀會獲得被指名權的日籍球員，可以在MLB選秀會的約十個月前，就可以被日職球團指名。由於佐佐木會在2026年4月18日年滿21歲，將獲得大聯盟選秀的資格，這點日職也已經向大聯盟確認過。

另外，日職選秀也就在2023修正制度，讓被選中的外國大學選手，和球團的議約期限能延長到選秀會的隔年7月底，比起一般選秀球員的隔年3月底，以及日本野球聯盟（社會人）的隔年1月底，明顯放寬許多。

由於美國職棒規定大學選手在21歲或大三就能選秀，因此日職的相關規定，顯然是擔憂好選手選擇去美國讀大學後，如果要等到畢業才能選，那麼就可能被美職搶先一步挑走，所以才會訂出這樣的作法挽留人才。佐佐木就算想以美職優先而一時拒絕，但若是在明年7月美職秀結果出爐後，發現自己的順位不如預期，軟銀還是擁有說服他回來日職的機會。

在這樣的背景下，軟銀到底能不能簽得下佐佐木，不只單看球團端出的誠意如何，還得看美職球團用什麼順位、什麼條件網羅佐佐木。畢竟當初他就是因為想要直接挑戰美職，才有到美國留學的想法，現在也沒有馬上點頭回日本。所以要是佐佐木在大聯盟選秀獲得不錯的順位，挑戰美職的機率就可能比較高。另一方面，小聯盟的環境雖然相較過去有所改善，但舒適度可能還是不比日職農場，且軟銀擁有豐沛的育成資源，如果得不到美職前段輪次的重視，那麼留在日本或許能在更專心磨練，則是軟銀的可能優勢。

儘管知道佐佐木未必點頭，但是軟銀還是選擇出手。以軟銀來講，他們過去本來就曾用前段輪次去賭高風險、高天花板的球員，例如2022年選秀會上，就曾用第一指名選了身體素質出色，但技術層面評價較低的伊希內（Ikhine Itua）。反正像近幾年的高順位選手沒養出來，球隊也可能從低順位及育成選手中挖掘出驚喜，以及在自由市場花錢補強，依然維持著聯盟頂級戰力。總而言之，比起成功率高但天花板低的對象，軟銀確實更喜歡賭一把試試看，而他們戰力也夠雄厚，有辦法承受失敗的風險。

不過，儘管是為了確保人才，但佐佐木還沒應屆就成了第一指名，免不了會引起爭議。上原浩治就曾在媒體撰文質疑，認為和佐佐木同屆，當初選擇在日本唸大學的選手，還是得乖乖等到畢業前夕才能參加選秀，顯然不太公平，應該對海外選手也一視同仁才對。過去上原自己重考才進大學，本來就較晚加入日職後，又花了不少時間才終於拿到FA年資挑戰大聯盟，使得他來到最高殿堂時都已經34歲了，錯過年輕全盛期，因此本來就對年資的事較為敏感，但觀點確實不無道理。

上原浩治過去認為類似佐佐木的案例能提早選秀，對其他就讀日本大學的選手不太公平。。路透

佐佐木明年大學賽事的表現，或許會攸關他在大聯盟選秀會上的評價。而他究竟會在美職還是日職之中作選擇，也可能得等到那時才會比較明朗。除了關係到軟銀球團以外，這也是日職選秀歷史上的特殊案例，無論過程還是結果，都很可能引起一些看法，甚至造成相關規定上的調整。可以說接下來的動向，將會牽一髮動全身。