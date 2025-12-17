「純重砲手」領隊史最大約會溢價嗎？阿隆索與金鶯是天作之合

金鶯隊2023、24連兩個賽季闖進季後賽，在當下幾乎所有人都認為，手握大量頂級新秀、年輕球星以及海量薪資空間的橘黑軍團，會是全聯盟最具未來性的新生代強權，也將是美聯東區這座一級火藥庫中的強力競爭者，加上新老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）入主後發下豪語將打開荷包補強，都讓球隊呈現欣欣向榮氛圍。

然而，在剛結束的2025賽季，金鶯卻跌了一大跤，總管艾利亞斯（Mike Elias）休賽季的無為而治反映在了開季立即崩盤的戰績，球隊先發輪值滿佈瘡痍，被戲稱為「五號海」，就連打線都因傷兵、低潮而表現不佳，韓德森（Gunnar Henderson）、拉契曼（Adley Rutschman）兩大核心不進反退，投打兩端都一落千丈，在洋基、藍鳥、紅襪等隊環繞的美東自然只有被痛扁的份，75勝87敗位居墊底、美聯倒數第四。

這樣的結果自然不被球迷接受，除了主帥海德（Brandon Hyde）季中早早黯然下台，艾利亞斯的烏紗帽也岌岌可危，不過進入了今年休賽季，金鶯顯現強烈「幹大事」意圖，不斷強調會大撒幣針對弱點補強，艾利亞斯也指出球隊現有薪資結構絕對有空間同時開出大約網羅頂尖投打戰力，眼看同區美聯冠軍藍鳥隊在自由市場上來勢洶洶，金鶯也在開市後迅速告捷，以兩年合約鎖定海斯利（Ryan Helsley）為來季終結者，上週更搶下大都會隊史全壘打王「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），成為開市至今最令人意外的重磅簽約。

金鶯與阿隆索達成5年1.55億美元合約共識，平均年薪3100萬美元，為史上一壘手年薪最高合約。 美聯社

金鶯隊上季無人全壘打數超過20，長打火力貧弱，引進一名重砲手坐鎮中心打線屬冬季的首要任務，原先熱烈追求的目標是國聯全壘打、打點雙冠王史瓦柏（Kyle Schwarber），開出的5年1.5億美元合約甚至是市場上最優渥報價，不過母隊費城人隨即追價，提出同樣價碼留人成功，仍可見金鶯不惜砸重金網羅頂級打者決心。失利後不久，隨即與前國聯全壘打王阿隆索達成5年1.55億美元合約共識，平均年薪3100萬美元，為史上一壘手年薪最高合約，也是金鶯隊史最高年薪，總值排隊史第二。

雖然近年整體打擊表現不如史瓦柏，但具備年輕兩歲，以及能守一壘優勢，還少了合格報價的選秀籤束縛，阿隆索拿到今年至今打者最大約乍聽之下意外，但並非不合理，加上身處小城市巴爾的摩，金鶯想要從費城、紐約等大城市球隊手上搶人，勢必要開出比「行情價」更高價格展現誠意，據悉同分區的紅襪也曾是阿隆索的強力競爭者。

阿隆索的全壘打威力有多可怕？自從新人年以53轟打破「法官」賈吉（ Aaron Judge）的菜鳥全壘打紀錄，生涯迄今7個賽季狂掃264轟，平均一年可以敲出約38轟，這數字甚至包含2020年只打60場的縮水賽季，31歲的他曾五度入選全明星，今年首次摘下國聯銀棒獎，繳出2成72打擊率、聯盟最多41支二壘安打、126分打點和0.871的攻擊指數，38轟是上季金鶯全壘打王韓德森17轟的兩倍有餘，金鶯主力打者幾乎全是左打，上季右打者打擊成績為聯盟倒數水準，右打者全壘打數排名倒數第七，有了阿隆索的加入，加上前陣子交易來上季36轟的外野右打瓦德（Taylor Ward），一口氣帶來將近80轟的火力升級。

長打破壞力自然是阿隆索(左)球場上最大魅力，另一項重要資產是阿隆索相當健康。 美聯社

長打破壞力自然是阿隆索球場上最大魅力，另一項重要資產是阿隆索相當健康，6個完整球季中，單季最多缺席數為10場，近兩年更是全勤，平均每162場比賽能貢獻42轟，若能維持至少2、3年的高出賽頻率以及同等火力，幫助球隊在主力尚有薪資紅利時衝刺季後賽，對於金鶯而言就已是符合預期的回報，更重要的是，金鶯隊近兩次闖進季後賽都慘遭清盤，球隊年輕球員佔比高，過去身處皇后區的阿隆索是隊友之間認可的休息室領袖，言行舉止幽默領導力佳，還具備強心臟特質，生涯季後賽攻擊指數破1，都是金鶯在場外亟需的附加價值。

然而，阿隆索這張大約也並非沒有隱憂，打擊火力固然迷人，但在球棒之外，阿隆索的防守、跑壘價值低下，屬於聯盟最糟層級，特別是阿隆索在守備時看起來像負資產，生涯993次先發中有933次擔任一壘手，2024、25年的OAA皆為-9，分別是聯盟PR3、PR2，可以說阿隆索的一切價值都建立在打擊的產值上，長期下來轉向指定打擊會是最好歸宿，但跟合約相近的史瓦柏相比，史瓦柏全壘打能力硬是高上一階，還有著聯盟最頂尖的選球能力，狀況差時還能穩定上壘貢獻，阿隆索今年止跌回升，顯現了與低潮的應對能力，但打擊型態也讓打擊狀況注定會較為起伏，年薪3100萬全押注在這樣的「純重砲手」能否維持火力，仍舊是筆不小賭注。

2022至24三年間，金鶯右打者單季最多全壘打數為蒙卡索在2022年的22轟。 路透

但就金鶯隊而言，或許他們是聯盟中最能夠對阿隆索30歲後的未來保持信心的球隊，他是一名精英級的強拉型右打，這樣的打者降臨巴爾的摩後產生的效應引人遐想，過去幾年金鶯左外野歷經數次改造，在隊史絕大多數時間，矮小的全壘打牆都對右打者相當友善，但2022年球隊決定將左外野圍牆往後推26.5英尺，並加高6英尺，外野大牆更高、更深，頓時從右打天堂掉到地獄，22至24三年間，金鶯右打者單季最多全壘打數為蒙卡索（Ryan Mountcastle）2022年的22轟，這三年主場一共讓他損失了整整11支全壘打，如果阿隆索在這段期間尋找新下家，那麼金鶯隊恐怕完全不會被列入選項。

慶幸的是，這個現象將不復見，2025年季前，金鶯將外野全壘打牆高度下修、向內推移，從右打者們的樂園掉到全聯盟右打者心中最惡劣的環境，再到右打者全壘打數排名前十的球場，如今獲得阿隆索的青睞合情合理，沒有理由相信這種現象會在五年內再發生變化，根據STATCAST的「預期全壘打數」數據，結合打者每一球的擊球軌跡與飛行距離，納入30座球場的全壘打牆高度、牆距與環境條件，推算在各球場可能擊出的全壘打數，大都會主場並不利於阿隆索發揮，如果阿隆索本季都在花旗球場打球，會跌到36轟，反之若都在金鶯主場打球，全壘打總數將上修至45轟。

若將數據放大到整個生涯，在2019、2021兩個完整賽季能分別獲得3轟、4轟的漲幅；而在2022至2024三年，總共會被全壘打牆「吃掉」18轟，金鶯主場的變因對阿隆索而言影響甚巨，「最重要的是他們如何看待比賽以及未來發展，構成了想像藍圖，包含對勝利之渴望、遠見，還有願意為此付出的一切。」阿隆索提到，和金鶯會面過程相談甚歡，對於轉隊決定沒有太多遲疑，「每次在這裡打球我都非常享受，氛圍很棒，球場也美得讓人驚嘆，這裡將成為我們的主場，對此無比感激。」

金鶯隊在1965年的12月引進一名30歲的全壘打好手羅賓森，隔年就敲出生涯最高的49轟、摘下三冠王，幫助球隊拿下世界大賽冠軍。 美聯社

在老闆魯賓斯坦就讀高中時，金鶯隊同樣在1965年的12月引進一名30歲的全壘打好手，隔年就敲出生涯最高的49轟、摘下三冠王，幫助球隊拿下世界大賽冠軍，他的名字叫做羅賓森（Frank Robinson），魯賓斯坦將簽下阿隆索的舉動與這位名人堂偉大球星相提並論，足見對其信心，以及球隊對於爭冠的渴望。簽下阿隆索後，金鶯隊仍表明將持續在自由市場上大採購，除了砸大錢鎖定瓦德茲（Framber Valdez）、金恩（Michael King）、今井達也等熱門投手，也不排除透過交易過剩打者新秀換來先發，如戈爾（MacKenzie Gore）、卡布雷拉（Edward Cabrera）都是曾被連結過的名字，若能將上季最弱一環先發輪值給補齊，有望再次在美東掀起強勁颶風，也將使來年戰局顯得更加撲朔迷離。