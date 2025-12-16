解凍庫明加也沒用！勇士就是只剩柯瑞獨撐的一人球隊

柯瑞傷癒復出兩戰分別砍39分、48分，但勇士都在第四節崩盤輸球，連續輸給愛德華缺陣灰狼和哈勒戴傷停拓荒者。

二連敗後勇士戰績13勝14敗勝率跌破五成，西區第八，最近10戰4勝6敗。

勇士教練柯爾用人、調度、戰略再度站上熱鍋，柯爾喜歡打五小陣容是其一，勇士連續兩場被灰狼和拓荒者高大陣容和鋒線對位虐菜。勇士前鋒庫明加連續三場比賽沒有出賽跌出輪換是其二，美國媒體、球迷在網路上對柯爾的批評幾乎炸裂。

柯爾在比賽中用了雙向合約後衛史班瑟，派上菜鳥後衛理查，連大半季都在板凳上待著的中鋒傑克森戴維斯、前鋒桑托斯都進了輪換，但就是不用庫明加，網路、球迷炸鍋。

贏球治百病，千古不變。

柯瑞(右)復出歸隊超完美發揮，卻依舊被陣容不齊對手逆轉。 法新社

輸球，而且還連續輸球，第四節崩盤，柯瑞復出歸隊超完美發揮卻依舊被陣容不齊對手逆轉，柯爾不管做什麼決定、用人、戰略都是錯的。

勇士眼前問題和危機並不在「用不用庫明加」，庫明加能力改變不了什麼。

天賦滿滿體能勁爆庫明加今年場均12.4分，勇士第三號得分手，投籃命中率4成38，三分命中率3成2，都在球隊和聯盟水平以下，防守還是很嫩，外線依舊不好，處理球能力平凡。

這也是柯爾為什麼會啟用雙向合約球員史班瑟當奇兵，因為史班瑟不需要佔據球權和角色，這傢伙只會玩命打好比賽。柯爾也會用菜鳥理查和前鋒桑托斯，這兩個角色球員不但能配合戰術不需要球權，也從不抱怨，他們為球隊帶來無限能量，不計代價為球隊付出，做出各種犧牲。

柯瑞復出這兩戰每場失分逾131.5分，勇士防守表現簡直慘不忍睹。 法新社

其實勇士今年防守效率一直高居聯盟前五，輸拓荒者之前還是第四，勇士今年即使一半以上時間都打「五小」陣容，但防守表現和效率仍在精英級別。柯瑞復出這兩戰每場失分逾131.5分，勇士防守表現簡直慘不忍睹，對灰狼第四節失39分被逆轉，對拓荒者第四節丟40分再次被逆轉。

丟了防守，失去勇士靈魂，這才是勇士最近二連敗關鍵病因，那跟用不用庫明加或五小陣容主打沒有太多聯連。

庫明加今年防守表現和效率都不在勇士基本水平，庫明加現在能力和攻防表現、投籃、穩定性都是可以被取代，更支撐不了勇士最需要的第二或第三穩定得分點。

巴特勒(左)存在感和改變比賽作用都在下滑，勇士依舊是柯瑞「一人球隊」。 法新社

也有一些數據分析評論把勇士問題焦點轉向前鋒巴特勒，從出手、球權和使用率去衡量，巴特勒已經沒有上賽季最後30場比賽為勇士帶來超能量和比賽影響力。巴特勒存在感和改變比賽作用都在下滑，勇士依舊是柯瑞「一人球隊」。

巴特勒今年場均19.1分5.9籃板5助攻，投籃命中率5成1，三分命中率4成4，每場製造7.8次罰球，這是水準以上表現，真沒得挑剔。巴特勒要做的工作和協防太多，硬鑿內線、背框單打、帶動球隊韌性，尤其是防守工程，你不可能要求巴特勒必須做完所有工作、任務，還得場均砍25分，別忘了，巴特爾36歲，生涯顛峰已過。

回到勇士攻防基本面，勇士依舊只能主打柯瑞，所有戰術和配置都得圍繞柯瑞，巴特勒已經把他該做能做和額外工作都做到最好，勇士也有足夠多角色球員和空間射手，還有派得上場防守尖兵和苦工。在比賽勝負基礎上打好持續性防守和關門球，最好能補上一個穩定得分點，這是眼前勇士必須要做的改變。

勇士在2月5日球員交易截止日前交易庫明加，全力做出改變，這是提升勇士戰力唯一可行方案。 路透

勇士會在2月5日球員交易截止日前交易庫明加，全力做出改變，試試手氣和運氣，這是提升勇士戰力唯一可行方案，剩下就是努力打好防守和保持健康。

開除柯爾嗎？那勇士老闆和球迷會後悔莫及。