日職／連5屆金手套無用 辰己涼介在市場上如蘇智傑般寂寞

歷經一個多月的無聲無息後，蘇智傑終於確定以4年複數年約，平均月薪70萬的合約續留獅隊，今年中職3名行使自由球員(FA)權利的球員，黃子鵬及林岱安分別轉戰台鋼及富邦，只有蘇智傑續留原隊。

蘇智傑今年出賽70場，比去年多了11場，54支安打、24分打點、打擊率2成52及3成02上壘率都比上季衰退，5轟及4成07的長打率倒是有所進步，整體打擊成績互有消長，但與前幾年相比仍有明顯落差，成為FA後，原本被推測最可能會出手的富邦遲遲沒有動作，經過一個月的等待與期待後仍無結果，蘇智傑只好續留統一，只不過退步的表現還能讓月薪從63萬漲到70萬，也算是達到行使FA的目的。

辰己涼介(左)在12強賽後受到台灣球迷高度關注。江國豪IG

日職今年的FA市場如同往年熱絡，桑原將志、石井一成轉往西武，松本剛則到巨人，但其中仍有跟蘇智傑一樣的寂寞之人，樂天的辰己涼介及則本昂大、軟銀的東浜巨都尚未傳出有新東家的消息。

辰己在去年12強後受到台灣球迷的高度關注，本季在守備方面仍表現出色，整季只有1次失誤，守備率高達0.997，連續5年拿下洋聯的外野金手套獎，不過打擊成績幾乎可以說是近5年最差，打擊率2成40雖然比21年的2成25高一點，但全壘打數、長打率、上壘率及OPS都更差，尤其是得點圈打擊率只有1成79，在合約年打出這樣的成績，加上個性較特立獨行，即便拿到金手套，也沒有傳出其他球隊接觸的消息，這當然比較令人意外，畢竟打擊成績更差的松本都獲得巨人的青睞。

則本近兩年轉任終結者表現突出。樂天金鷲臉書官方粉專

則本跟隊友辰己的狀況不太相同，近2年轉任終結者，表現並不差，去年以32次救援成功拿到洋聯救援王，今年中繼後援兩頭跑，出賽生涯單季新高的56場，也有13個中繼點及16次救援成功的紀錄，與球隊的7年合約季後到期，因此行使海外FA權利，尋求挑戰大聯盟的機會，只不過到現在還沒有收到任何大聯盟球團的合約。

東浜這2年出賽機會大幅減少，總共只出賽18場，本季出賽7場，最後先發是在7月底，最後一次出賽則是在10月初後援上場，防禦率2.51，4勝2敗，在二軍出賽13場，7勝3敗、防禦率1.85，無論在一、二軍，投球內容與前幾年表現相比並沒有明顯退步的現象，季後高潮決勝輪第5戰也曾中繼上場，投1局3上3下未失分，為了要有更多的上場機會，季後行使FA，不過到現在同樣未有任何球隊接觸。

辰己涼介(右)場外個性較特別，或許是未受到他隊青睞的原因之一。辰己涼介IG

樂天GM石井一久日前明白表示希望辰己及則本續留，持續協商交涉中，2人就算沒有找到新東家，也還有跟蘇智傑一樣留在原隊的這個選項，但東浜的處境就比較尷尬了，畢竟軟銀近期不只簽下徐若熙，還有幾乎已確定網羅到本季還在阪神效力的洋投杜普蘭提爾（Jon Duplantier），即使有原航平離隊，先發投手戰力仍十分堅強，東浜留下來或許也只能爭取第5號先發的位置了。