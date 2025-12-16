NBA 交易市場提前啟動 誰能成為這場大風吹主角？

﻿

NBA本季的交易大限是2026年2月5日，那為何要在12月中旬談「重大交易」呢？因為最近局勢太詭異了！而從周一開始，多數在休季簽約的球員都有資格被交易。過往一些雷打不動的核心，各隊都可能端出來互換，除了衛冕隊伍奧克拉荷馬雷霆隊那史詩的步調（朝創紀錄78勝邁進），其他隊伍換臉我們都無須意外。

涵蓋先前我撰文提過的達拉斯獨行俠、曼菲斯灰熊隊，以及洛杉磯快艇隊，我們來看還有哪些大咖涉入交易，譬如說密爾瓦基公鹿隊。經歷今年一整個夏天傳言，到現在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）真有可能出走威斯康辛州，字母哥效應發酵中，公鹿本身陷入噩夢般場景，過去13場輸掉10場（再往前推是21輸14），安戴托昆波這段期間缺席7場。更糟是似乎短期不會歸隊，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）的看法，可能會缺席至一月初。

一個訊息很清楚，如公鹿隊不能有所作為，這位兩屆MVP會要求離隊。如安戴托昆波在某個時間點施加壓力，高層可能會潰堤，聯盟的搶人大戰將開打。一位不具名的聯盟高層指出，由於 安戴托昆波合約狀態（2027年夏天跳出合約），很可能會主導自己將去的目的地，這一支球隊是不是紐約尼克隊，似乎不是秘密。只是，交易代價之高未讓紐約點頭，很大原因是他們相信目前的陣容夠好，而搶「字母哥」這種大咖沒布朗森（Jalen Brunson）這名字加入，那麼根本就沒交易可能性。是的！尼克在19場中贏15場居東區前排（落後第一名底特律活塞兩場），這種表現不太會變陣。

若讓馬刺隊溫班亞瑪(中)和字母哥組歐洲前場的話，會讓NBA大地震。 路透

聖安東尼奧馬刺隊要的話，也可提出非常有吸引力的報價，溫班亞瑪（Victor Wembanyama ）和字母哥組歐洲前場，會讓NBA大地震。但沒有證據安戴托昆波想去德州，且馬刺隊戰績好，追大咖的急迫性並不高。同樣的例子也適用於休士頓火箭隊（亦在德州），杜蘭特（Kevin Durant）搭檔一票年輕核心是風聲水起，沒必要打掉重練。不適用的名單可以很長，像亞特蘭大老鷹、金州勇士隊也沒有追求字母哥的必要。

若字母哥非走不可，眼前最適合的交易對象應是邁阿密熱火隊，他們應能列出一份讓公鹿隊老總霍斯特（Jon Horst）點頭的報價，他們的年輕球員包括全明星赫洛（Tyler Herro）、潛力年輕長人韋爾（Kel'el Ware）、小前鋒哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）都很誘人，如果必要且 NBA 允許的話，連前陣子被涉賭的洛齊爾（Terry Rozier） 都能打包。只是現階段大家都在搞曖昧，安戴托昆波真正意圖不明，公鹿隊情況既混亂又神秘。

說完公鹿看一下明尼蘇達灰狼隊吧！圍繞 「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）打造陣容承諾不變嗎？連續兩年進西區決賽，今年開季僅10勝8敗，過去六場拿下五場（至截稿15勝9敗；西區第六）。對一支有奪冠野心的球隊來說，這只能說不夠好。該隊的籃球營運總裁康納利（Tim Connelly） 向來積極，最近還關注莫蘭特（Ja Morant）與灰熊的情況。芝加哥太陽報有報導披露，灰狼隊同時與芝加哥公牛隊談話，似乎對他們的控球後衛懷特（Coby White）有興趣，屆時是否要改變以愛德華為首的方針，當以到交易大限的戰績而定。

西區另一支迷航隊伍沙加緬度國王隊，有消息說高層已經開張拍賣陣容，兜售那堆不搭調的拼圖。然而，就像許多球隊一樣，一旦接近交易時間，現實會點醒得意忘形的高層。首先，拉文（Zach LaVine）本季4740萬美元、下季4890萬美元球員選項的大約有誰要接？ 在沒附帶選秀權為回報下，交易難度奇高無比，這是菜鳥總經理佩瑞（Scott Perry） 的挑戰，這老將核心 拉文、沙波尼斯（Domantas Sabonis）、德羅展（DeMar DeRozan）、蒙克（Malik Monk）等，很可能繼續留隊。各隊反映觀之，對沙波尼斯的興趣較高，合約持續到2027-28年，未來兩季總共9400萬美元，要追逐的球隊口袋要夠深。如國王持續吞敗，高層是否願意貼上選秀權甩賣，我們看下去。

庫明加似乎與勇士隊漸行漸遠，現有幾支隊伍陸續浮上檯面，最近一個捲入的是紐奧良鵜鶘隊。 路透

最後我們若不討論勇士隊的庫明加（Jonathan Kuminga），這篇討論交易的故事就不完整。國王、鳳凰城太陽、公牛都曾釋出興趣，最近一支隊伍是紐奧良鵜鶘隊。有消息稱勇士隊渴望獲得墨菲（Trey Murphy III），如果要拿庫明加做這筆交易，應該是有機會，尤其鵜鶘在聯盟排名倒數第二，像墨菲和瓊斯（Herbert Jones）這樣有交易價值的球員，應該可換到不錯籌碼。再來我們就拭目以待，看到一月下旬是否會有大風吹的現象吧！