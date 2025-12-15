主力全員逃走中 大都會總管在打什麼算盤？

去年大手筆補進索托（Juan Soto）的紐約大都會，誰能想得到在隔年休賽季成為話題中心的原因，竟是主力球員接連離隊，包括「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）、終結者狄亞茲（Edwin Diaz）、穆林斯（Cedric Mullins）、牛棚投手海斯利（Ryan Helsley）、G.索托（Gregory Soto）、羅傑斯（Tyler Rogers）等人皆相繼奔往他隊，陣中熟面孔尼莫（Brandon Nimmo）也被交易至遊騎兵，坐擁財力的梅子軍為何看起來像在按下撤退鍵？總管史登斯（David Stearns）究竟在打什麼算盤？

大都會失去的不只是板凳球員，而是多年來的門面，重砲一壘手阿隆索即便有防守範圍的短板，但年產35轟、穩定130wRC+的成績，放眼全聯盟也是頂尖水準，來年將以5年1億5500萬美元轉戰巴爾的摩金鶯；相反地，他們馬上以2年約簽下去年為水手效力的波蘭柯（Jorge Polanco），後者很有可能將在未來兩年擔任球隊的一壘手/指定打擊；大都會球團甚至沒對北極熊開出任何報價，坐實史登斯鐵了心就是要和當家一壘手分道揚鑣。

過去任職於釀酒人總管的史登斯以精明著稱，總是能在有限的預算下打造出贏球的球隊，9年任期6度打進季後賽，標誌性策略為「守優於攻」——即優先投資防守和投球，而非純進攻火力，這套邏輯源於小市場的現實：明星打者難以負擔，但穩定的投手深度與防守效率，往往能以更低成本兌現更多的勝利。

大都會強棒「北極熊」阿隆索(中)如今轉戰巴爾的摩金鶯隊過冬。 美聯社

來到柯恩（Steve Cohen）麾下的大蘋果後，史登斯沒有因為金援的無限開火權而改變過去的操作邏輯，相反地，他更嚴格地執行風險控管，阿隆索的離去正是這套價值觀的直接體現——長約、年紀、防守限制，三者疊加之後，即便是自家培養的象徵人物，也不在他的長期藍圖之內。在經手的第二年，史登斯選擇一條折衷的路線，他沒有直接全盤重建，保留了林多（Francisco Lindor）、韋恩托斯（Mark Vientos）、貝提（Brett Baty）等年輕要角接棒，盡量讓球隊減少對30歲以上老將的依賴。

尼莫的交易，則是另一個經典的範例，剩餘 5 年合約的尼莫，本該是大都會長期投資的一環，但史登斯仍選擇用他換回二壘手塞米恩（Marcus Semien）。帳面上，尼莫的進攻火力更亮眼；實際上，史登斯選擇的是防守位置價值更高、合約年限更短（剩餘 3 年）的塞米恩。在他的風險模型裡，年限本身就是成本，尼莫較長的合約反而成了負擔。

包括琵琶別抱的明星終結者狄亞茲，大都會一系列主力球員的離去，關鍵並非是被迫清倉，而是球團刻意避開「非基石球員」的長年、高額合約，史登斯的做法很清楚：降低長約比例，改用短約、較高 AAV 的方式，引進短期預測貢獻相對穩定的角色球員，底層邏輯只有一句話「與其把資源壓在單一明星身上，不如拆成多筆中短期合約，維持戰力下限，同時保留調整空間。」

大都會總管史登斯究竟在打什麼算盤？ 路透

這也是為何球團寧可放手自家培育的當家明星，轉而簽下功能明確、年限較短的即戰型球員，如波蘭柯、威廉斯等人；這樣的操作或許冷血，但對他來說，薪資上的彈性比起球迷的情感連結，顯然前者更有機會為球隊走向勝利。

而真正的關鍵其實才正要開始。隨著長約負擔逐步清空，大都會接下來的操作將兩軌並行：一方面持續以短約補齊基本戰力；另一方面則保留足夠籌碼，等待真正值得出手的基石等級球員，也就是像瓦德茲（Framber Valdez）與塔克（Kyle Tucker）這類，真正符合史登斯藍圖的目標。他並不是不花錢，而是拒絕把錢花在錯的地方，這個休賽季看似「主力全員逃走」，實際上卻是史登斯為下一次賭注做的事前準備，若在未來一到兩年內，大都會能將省下的彈性轉化為真正的基石補強，那麼今天的放手將會在未來被重新解讀。