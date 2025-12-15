日職／魔鷹離開後左打洋砲長期低迷 歐力士再押寶光芒3A好手

曾經在2021-2023年達成三連霸的歐力士猛牛，2025年球季由新任總教練岸田護走馬上任。岸田護從三連霸教頭中嶋聰接下這個重任，壓力不小，不過他帶隊第一年表現不俗，帶領歐力士從去年洋聯第5名進步到第3名，打進CS季後賽。

缺少了山本由伸這張先發王牌之後，對歐力士的先發戰力的確造成很大的影響，所幸適時透過FA補強到前廣島鯉魚隊主力先發投手九里亞蓮，今年投出11勝8敗、防禦率2.41的優異成績，11勝居全隊第一，同時也是唯一雙位數勝投的投手。另外，36歲的老將岩嵜翔也是編成部門的一步好棋，透過金錢交易從中日轉隊到歐力士，全季投出20個中繼點，成功補強牛棚。

只是洋砲發揮仍舊不理想，狄亞茲（Jordan Diaz）出賽50場僅有2支全壘打、6分打點，奧利維斯（Edward Olivares）更是只出賽11場比賽全壘打掛零。兩人的年薪分別為8000萬日圓、1億5000萬日圓，但實質發揮的效用極低，季後都未獲得留用。本季歐力士團隊攻下502分，擊出100支全壘打，都位居洋聯第3，然而兩名助拳人打者竟然合力只貢獻2轟，反倒是杉本裕太郎（16支全壘打、53分打點）、頓宮裕真（13支全壘打、54分打點）、中川圭太（12支全壘打、53分打點）、太田椋（10支全壘打、52分打點）等本土打者都有單季10轟、50分打點以上的成績。新賽季如果外籍打者補強成功，面對軟銀、日本火腿甚至季後積極補強的西武，歐力士將有一定的競爭力。

尤其上一次歐力士能單季10轟的左打洋砲，已經是2021年、近兩季效力中職台鋼雄鷹的魔鷹（Steven Moya）。歐力士這次新補進的洋砲希莫（Bob Seymour）剛好也是名左打一壘手，能否發揮符合球團期待的成績，終結魔鷹之後近4年都沒有10轟左打洋砲的乾旱期，將是歐力士新球季能否大躍進的關鍵。希莫今年整季大多待在3A，出賽105場繳出30支全壘打、87分打點、打擊率0.263，年薪1億5000萬日圓，與今年的奧利維斯（Edward Olivares）相同年薪。

再往前回溯到2024年的左打外野手湯瑪仕（Cody Thomas），年薪1億1000萬日圓，加入歐力士前一年在3A出賽107場，繳出23支全壘打、109分打點，打擊率高達0.301，但到了日本職棒之後卻出現極大落差，只在一軍出賽10場，帶著18個打數0安打、7次被三振的遺憾離開日本。當初歐力士期待他與FA選手西川龍馬聯手強化外野的期望落空，成了歐力士近年來「左打洋砲」最大的失敗例子，新洋砲希莫能否終結這個近年歐力士球迷心目中的噩夢呢?