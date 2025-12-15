中職／「肩」難挑戰！昔最佳進步吳哲源 耀眼生涯恐一瞬即逝

31歲右投吳哲源今年球季結束未被中信兄弟放在60人契約保留名單，至今仍乏人問津，他曾經在職棒場上發光，也曾在經典賽閃耀，只是好漢就怕傷來磨，下一步要如何走下去引人矚目。

吳哲源崛起過程說來神奇，他就讀的是非棒球名校東勢高工，也是球隊招收的第一屆球員，青棒時期沒當投手，而是擔任二壘手，到了高苑科大，總教練陳威成看吳哲源控球好，手腕運用出色，就建議他棄打從投。

畢竟是半路出家的投手，業餘時期吳哲源名不見經傳，2016年大學畢業投入中職季中選秀，直到第10輪才獲中信兄弟指名，他是該年選秀最後一位被指名的選手，以吊車尾之姿擠進職棒窄門。

英雄不怕出身低，由於中信兄弟處於換血階段，吳哲源進職棒前幾年獲得不少上場機會，但2021年銳減剩1場，2022年破繭而出，出賽34場有15場先發，正好投滿120局，戰績11勝1敗、防禦率2.85，榮膺年度最佳進步獎和投手金手套，隔年他更遞補因集訓受傷的曾仁和，進入WBC經典賽國家隊，生涯第1次當國手。

2023年經典賽吳哲源對荷蘭隊後援4.1局只被敲1安無失分拿下中繼點，成為中華隊贏得重要勝利的大功臣之一。 聯合報系資料照

該年經典賽吳哲源對荷蘭隊後援4.1局只被敲1安無失分拿下中繼點，成為中華隊贏得重要勝利的大功臣之一，風光背後卻伴隨危機，該年5月他對富邦悍將比賽投到一半就因右肩受傷緊急退場，展開漫長的復健歷程，今年他在二軍總計投了14局，防禦率高達10.29、每局被上壘率2.29，今年季後遭黃衫軍釋出。

或許有球迷會認為，吳哲源可能是受到征戰經典賽的影響，才導致右肩傷勢，之前他接受媒體採訪時曾表示，傷勢是長期累積的，2023年提早開機多多少少會有影響，但不能因此就歸咎參加經典賽，畢竟2022年出賽也滿多的。

吳哲源球速和球威都和巔峰時期有一段落差，能否延續職業生涯，關鍵還是在於右肩傷勢的嚴重程度，就像2016年王建民在皇家春訓右肩就痛到不行，用止痛藥和意志力在大聯盟苦撐一整季，終於撐不住了才放棄，吳哲源的狀況也是如此，堪稱 「肩」難的挑戰。

吳哲源球速和球威都和巔峰時期有一段落差，能否延續職業生涯，關鍵還是在於右肩傷勢的嚴重程度。 聯合報系資料照

同樣對未來充滿未知數的還有宋文華，今年季後他被味全龍放在60人名單外，隨後發文透露他飽受傷勢所苦，不過他會積極治療、重新找回投球機制，希望有朝一日能重返投手丘。

和吳哲源不同，宋文華從小就成名，當年威震美國威廉波特少棒賽，後來進平鎮高中扛王牌投手，2016年以67.5萬美元簽約金加盟美職教士隊，折合台幣約2100萬元，這可不是一筆小數目，只是宋文華旅美生涯並不順遂，回到中職歷經統一獅和味全龍，始終無法繳出亮眼的成績單，今年實戰最快球速沒有一球超過140公里，很難獲得教練團青睞。

宋文華(左)有一段輝煌的過去，但飽受傷勢所苦，是非常可惜的例子。 味全龍提供

中職發展成6隊規模，但競爭更激烈，吳哲源和宋文華都有一段輝煌的過去，但職棒是現實的，如果沒有實戰成績做後盾，時間一到就等著球團通知，兩人飽受傷勢所苦，都是非常可惜的例子。