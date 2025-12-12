衛冕軍雷霆開季至今只輸1場 是他們太強還是其他球隊太弱？

NBA衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊開季25場只輸1場，勝率高達9成6，就連美國TNT電視知名球評「老巴」巴克利都說，「今年NBA太無聊，因為雷霆已經打趴所有球隊。」

「NBA盃」八強決賽雷霆12月11日138：89大勝太陽49分，雷霆打進四強，同時締造開季24勝1敗戰績，直奔單季70勝大門，挑戰2016年勇士創造單季73勝歷史最多勝紀錄。

賽前太陽過去一周剛擊敗西區前六湖人、灰狼兩隊，太陽14勝10敗暫居西區第七，沒想到太陽遇上雷霆直接被打趴。

老巴是對的。但讓人更困惑好奇的是：是雷霆太強，超出所有球隊一截，還是NBA絕大多數球隊太弱，遇上雷霆根本不堪一擊？

例行賽我們可能還找不到答案，這個答案得在季後賽才能得到驗證。

雷霆的強大建立在精英防守、持續力+韌性、出色運動能力、完美陣容深度和角色球員，以及關鍵球星亞歷山大(SGA)比賽主宰力，這是每個人都能找到的答案和相關數據。

但這樣還是不足以說明看起來很平凡的雷霆為何如此強大?幾乎無法被其他29隊擊敗。

雷霆目前主要12人輪換中，有五個二輪秀，三個落選秀，只有四個來自首輪，雷霆每場比賽幾乎都是至少「10人輪換」，靠著出色防守和爆發力壓制對手進攻得分，更多控制比賽節奏。雷霆打出很多身體對抗，處理擋拆更多採取包夾壓迫和全面換防，禁區布下天羅地網，護框能力聯盟一流。

靠著防守效率聯盟第一(105.42)，雷霆領先防守效率聯盟第二勇士(111.79)有極大差距優勢，雷霆防守強度和控制失分，在當今NBA就是單獨一檔存在，無人可及。

亞歷山大能為雷霆解決大多數問題，一對一單打、創造空間、帶動防守、讓對手束手無策，看亞歷山大打球就是賞心悅目，他的進攻技藝和得分方式甚至比喬丹更多樣，愈來愈多專業人士把亞歷山大比喻成當代喬丹(Michael Jordan)，擁有喬丹等級比賽主宰力和決勝能力。

雷霆216公分長人霍姆葛倫(Chet Holmgren)的防守能力和協防區塊，他就是未來10年年度最佳防守球員熱門人選，超強防守能做為體系核心，團隊進攻技巧和出色投籃更是他的得分武器。

213公分籃板和防守猛獸哈爾特斯坦(Isaiah Hartenstein)，從不懼怕身體對抗，進攻籃板一流，雷霆今年球季經常擺上「雙塔」霍姆葛倫+哈爾特斯坦先發，雙塔組合已形成絕佳默契。

哈爾特斯坦每場出賽27分鐘，場均12.2分、10.7籃板，他的強硬、籃板和防守態度，完美符合雷霆體系和文化。

213公分籃板和防守猛獸哈爾特斯坦(右)，從不懼怕身體對抗。 路透

雷霆最大優勢就是一票優質角色球員和替補，最強板凳得分火力米契爾、維金斯、喬伊三人每場合力貢獻42分，聯盟第一，最強悍一對一防守尖兵多特、卡盧索、華勒斯，都是防守精英大鎖型人物。

原本雷霆最大缺陷是三分命中率，但今年雷霆三分命中率已經拉高到3成74，聯盟第六，每場出手37.1個三分球也足夠支撐火力，拉開空間，為亞歷山大創造更多一對一和突破機會。

雷霆開季24勝1敗追平2016年創NBA單季最多73勝紀錄勇士，雷霆比賽打得從從容容，陣容深度和攻防武器更勝當年勇士。

可能是雷霆太強，他們讓所有對手都出現太多無助和無法對位的情況。

也可能是各隊普遍太弱，尤其是防守，當雷霆打出精英防守表現和持續性強度，即使今年打出更多驚奇表現太陽也不堪一擊。