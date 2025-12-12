青棒／張乙安接隊長拚旅外 加入穀保奇妙緣分被讚撿到寶

穀保家商高三張乙安投打二刀流身手突出，日前接下新任隊長一職，完成三級棒球隊長拼圖，他以學長陳睦衡、林盛恩為榜樣，無論日本或美國，未來以旅外為目標。

張乙安是屏東人，爸爸打壘球，他自小跟隨哥哥張俊忠開始打球，小二自復興國小展開棒球路，之後轉學到前進國小，不過前進國小僅組隊2年就因人數不足瀕臨解散，張乙安成為最後一屆球員，差點就中斷棒球路。

張乙安在鶴聲國中時逐漸嶄露頭角。王婉玲攝影

張乙安到國中同樣是投打平均的球員，鶴聲國中總教練馮文龍說，他的心智比同年齡選手成熟，懂得思考，會用頭腦打球，能力也是全隊最好，因此讓他擔任隊長，他的打擊好，跟哥哥守備、腳程好不同，兄弟倆各有擅長之處。

高中之前都待在家鄉，張乙安會北上到穀保家商打球，其實有段有趣的插曲，穀保家商總教練楊孝承透露，當時教頭周宗志收到某國中投手的訊息，表達想到穀保家商打球的意願，於是請他到網路上找相關影片，「那場比賽剛好對到鶴聲國中，張乙安打得太好了，本來要看投手，後來決定找他，因為全場都是他在打！」

張乙安(左四)成為前進國小棒球隊最後一屆成員。王婉玲攝影

張乙安因緣際會加入穀保家商，也沒讓教練失望，高一就進入木棒組，楊孝承直呼「撿到寶」，他說，張乙安高中一報到，就立下高一木棒組目標，在暑假幾個盃賽表現不錯，沒有新生生澀的樣子，高二就許下旅外目標，高三拚成績，短中長期目標都設定好了，對自己有想法，「他跟劉俊緯滿像的，解讀比賽的能力好。」

楊孝承提到，張乙安自我要求高，教練要求的菜單不會偷懶，按部就班，自U18中華隊回來後，身材變粗壯，最近肌肉量也增加，體型越來越像個成人，維持投打二刀流，「在穀保還是會鼓勵選手投打兼顧，像之前陳睦衡、孫易磊、林盛恩，未來再看球團安排。」

張乙安(中)去年U18首次成為國手。棒協資料照

張乙安高二時才首次當選國手，算是大器晚成，儘管沒能有太多貢獻，但高三有機會再拚一次U18國手，他也想要藉此打出身價，看能否循學長陳睦衡、孫易磊模式，踏上旅外之路。