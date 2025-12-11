快訊

中職／急催悍將提保護名單 獅隊是盤算牛棚投手做補償首選？

聯合新聞網／ 凌軒
富邦悍將網羅FA自由球員林岱安(圖)，統一獅要求富邦悍將在1周內提交25人選手保護名單。 富邦悍將提供
富邦悍將網羅FA自由球員林岱安，統一獅要求富邦悍將在1周內提交25人選手保護名單，外界認為統一獅很急著要名單，但統一獅這樣的要求有錯嗎？還是富邦悍將太拖了？

中職聯盟對於簽下自由球員的新球團何時要提交25人名單並無規定，聯盟規章寫著：「任何球團與行使自由球員權利之選手締結新年度契約時，應立即通知會長（或會長之指定人選），並向聯盟檢送選手制式合約影本一份，會長於接獲通知並審查無誤後公告之。若為新球團且該選手於原球團年度薪資總額屬A級球員者，該新球團同時應向聯盟檢送選手制式合約影本一份、及25人選手保護名單與保護名單外之所屬球員名簿。」

也就是說，聯盟規定並無「時間」的約束，只有「應立即通知會長」，且在雙方完成合約後就要給聯盟合約及25人選手保護名單與保護名單外之所屬球員。

台鋼雄鷹在11月21日宣布簽下黃子鵬之後，馬上收到聯盟來電請球團提交合約及名單，但在聯盟公告，「黃子鵬於114年11月26日與台鋼球團締結契約，Rakuten球團於114年12月4日決定補償方式為全額轉隊費之補償。」可以清楚了解，台鋼雄鷹是在宣布簽約的3個工作天（扣除2天假日）才送交合約及名單。

台鋼雄鷹在11月21日宣布簽下黃子鵬之後，馬上收到聯盟來電請球團提交合約及名單。台鋼雄鷹隊提供
富邦悍將是在12月5日宣布簽下林岱安，「雙方已完成簽約，合約內容為7年球員附帶教練約，總值最高達5600萬元，相關細節將再擇期對外公佈，球團預計於近期向聯盟提交合約完成相關程序。」

統一獅領隊蘇泰安在12月8日就要求富邦悍將本週提供25人保護名單，加速後續補償作業的啟動。蘇領隊的要求並不過份，因為富邦悍將既然已宣布完成簽約，理應在最快的時間內、本週送交林岱安合約以及25人名單給聯盟，再由聯盟轉交名單給統一獅，統一獅的要求很理所當然，難道是富邦悍將的合約還沒有走完程序，還是談不定25人名單？

而原球團收到名單之外，聯盟規定「原屬球團須於獲得新球團所提出之選手名簿後，於隔日起算7個工作日內，向聯盟表示欲締結合約之選手，原屬球團得自該名簿中指定1名選手」，或是選擇全額轉隊費。

統一獅想要選擇部分轉隊費324萬元加1名保護名單外選手作為補償，想要早一點拿到名單，而富邦悍將也在思考如何提出25人名單，可以做到最好的「保護」效果。

依統一獅現有的陣容，少了外野手林安可以及捕手林岱安，外野手不論蘇智傑有無留下，還有陳傑憲、林佳緯及邱智呈3位主力之外，捕手是陳重羽之外，另有柯育民，餅總表明張翔可以分擔，21歲余羿賢也是備案，因此不急著補外野手及捕手，除非富邦悍將25人名單外有「好用」的外野手及捕手。

牛棚投手可能是統一獅補償人選首要目標。 聯合報系資料照
富邦悍將現有陣容中，外野手孔念恩、蔡佳諺，捕手豊暐、蕭憶銘如果在名單之外，的確是統一獅可以選擇的標的，但跟富邦悍將的牛棚投手相比較，牛棚投手可能更符合統一獅的戰力需求。

統一獅的牛棚投手邱浩鈞、高塩將樹、江承峰與王鏡銘等人呈現高齡化，明年需要即戰力的年輕牛棚，富悍悍將如果把王尉永、游霆崴、藍愷青、岳少華放在25人名單之外，都是統一獅可以入選的對象，相信統一獅可以從牛棚投手中找到補償球員。

棒球專欄 中華職棒 統一獅 富邦悍將

凌軒

追蹤

