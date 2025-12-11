從袋棍球傳奇到NBA新星 勇士後衛史賓塞固執與崛起

金州勇士隊一直很擅長尋找那些落選新秀，尤其是一些名不見經傳、身材偏小的後衛，並將他們培養成輪替上場的重要戰力。當年，他們是第一支給林書豪打NBA的球隊，而小培頓（Gary Payton II）則在2022年勇士奪冠的過程中，扮演極為重要的關鍵角色。如今，這支隊伍似乎又找到另一位瑰寶，他還是橫跨兩種運動的球員：史賓塞（Pat Spencer）。

這位現年29歲的後衛，在過去一周的例行賽表現亮眼，尤其是在陣中全明星柯瑞 （Stephen Curry ）因股四頭肌受傷缺陣的期間。史賓塞橫空出世，在勇士隊的過去四場比賽平均繳出16分、6次助攻與5個籃板的全方位成績。這段期間，他也製造了幾段引發網路社群瘋傳的畫面，在對費城76 人隊的比賽中差點帶領勇士逆轉，他在場上高喊了一句：「老子就是那個狠角色（I'm that motherfucker）！」；接著，在對克里夫蘭騎士隊的比賽，他一記命中致勝罰球後，又朝克里夫蘭市的現場球迷揮手示意安靜，這動作相當霸氣。

勇士的總教練柯爾（Steve Kerr）在上週六也說出一句掀起討論的話：「派特（史賓塞） 就是那個狠角色，這已經很清楚了。」在近期一系列的大爆發表現前，史賓塞是以「走向NBA奇幻旅程」而在社群擁有一群關注者，主要是他曾被公認是史上最偉大的袋棍球（lacrosse）大學聯賽選手之一。在就讀 洛約拉大學馬里蘭分校（Loyola Maryland）期間，他以袋棍球這項運動活躍場上，曾在2019年獲得提瓦拉頓獎（Tewaaraton Award），此相當於袋棍球界的「海斯曼獎」，以及NCAA袋棍球男子組最高榮譽雷曼德艾納獎（Lt. Raymond Enners Award）。同年，他還在首屆的袋棍球頂級聯盟（Premier Lacrosse League）選秀中，以首輪狀元身份被選中。

史賓塞是馬里蘭羅耀拉大學袋棍球明星球員。 羅耀拉大學運動官網

不過，史賓塞並未選擇投入他馳騁多年的袋棍球場，而是利用 NCAA 允許的第五年資格，在2019–20年球季轉戰西北大學打男子籃球。他在那裡打了一季，便決定投入職業，並於2022年以Exhibit 10合約（非保障的最低薪）與勇士隊簽約，沒想到越打越好，為什麼這樣的人物能成功，球探與媒體分析史賓塞其實是「真」籃球運動員，首先他是執行檔拆戰術（Pick-and-roll）的高手，不怕壓迫或肢體對抗，在這支缺乏外圍突破火力的勇士隊中，他帶來積極攻擊與破壞力、對抗全場壓迫的能力、快速決策、無畏懼的球風、中距離跳投的高度自信、罰球與關鍵時刻不手軟。

實際上，史賓塞昔日就經常與退役NBA好手打無數場的三對三鬥牛，也曾赴海外擔任洋將，在巴爾的摩的戶外球場上，和外籍球員與NCAA球星對抗、打過夏季聯賽。被勇士隊放在開發聯盟（G League）四年下來，共累積56場磨練，能站上NBA並不是奇蹟，是一種接近固執的決心。史賓塞現成為勇士輪替的一員，但問題是球團可能無法整季都將他放固定名單。根據規則，他本季出賽18場，目前已在勇士隊25場比賽全列入正式名單，他在休賽季所簽的是雙向合約，最多例行賽登錄上限50場，並且無法參加季後賽，即便他是低薪（據Sports Business Classroom，價值31萬8218美元）又耐用。

由於簽署的是雙向合約，史賓塞(左)本季只能登錄正式名單50場，球團得在上限抵達前將他完成換約，才能打完整季甚至進軍季後賽。 法新社

當然，勇士可以像上季一樣將史賓塞的合約轉正式，但這次需要先清出空間調整陣容。首先，他們上周已用第15個正式球員名額，簽下柯瑞的弟弟小柯瑞（Seth Curry）。根據ESPN體育網的記者馬克斯（Bobby Marks）的報導，勇士還必須避免超過「第二張豪華稅圍欄（second apron）」的薪資線，目前第二張圍欄門檻為2.078億美元，而勇士離這條線僅有 不到30萬美元空間，勇士或可透過交易方式騰出空間，但實際操作得等到明年1月15日之後，因為屆時多數球員可被交易，以例行賽程推估勇士已打完42場比賽，在此之前理論上還能用史賓塞的雙向合約(50場)名額。

教頭柯爾也多次強調，自己很希望史賓塞長期留隊。他說：「史賓塞必須在場上，如果能找到方式讓他進正式名單，那就太好了！因為他就是最完美的替補後衛人選。」