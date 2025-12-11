史上罕見10大四王牌回顧 勇士洗榜、費城人才剛發生

怎樣才算投手輪值陣容的最高境界？我們常聽到的三巨投稱號已算相當不容易，而四王牌的表現更是歷史罕見。本文統計單一球隊同時有四位先發投手的bWAR值或fWAR值排在該年單一聯盟前10名，或兩項數據排在全聯盟前20名的情況，在近40年只發生10次，就連球迷最常提及的2011年費城人，都因奧斯華(Roy Oswalt)該年成績未達王牌水準而無法入列。有些四王牌陣容在季前組得起來，但未必每位都能投出來，可見難度有多高。而最近一次出現的四王牌就在今年，有一支90年代的投手王國一口氣就出現3次。四王牌雖然不是奪冠保證，但幾乎保底季後賽門票，這10支擁有四王牌的球隊中就有9支當年打進了季後賽。本文帶你回顧從1986到2025年，僅出現過10次的四王牌記錄。

2025年費城人隊：桑契斯、盧札多、惠勒、蘇亞雷斯

費城人隊盧札多。 法新社

很多人可能預期今年的四王牌會出現在道奇隊，但山本由伸、大谷翔平、史奈爾(Blake Snell)與葛拉斯諾(Tyler Glasnow)因各別的健康因素到下半季才成為完全體，他們確實在季後賽發揮到了極致並拿下冠軍，但真正在例行賽達成四王牌境界的是費城人隊。費城人才是2020年代的投手王國，由惠勒(Zack Wheeler)與諾拉(Aaron Nola)組成的雙巨投宰制了多年。不過諾拉今年表現不佳，惠勒則依舊繳出穩定的王牌級成績，而季前交易過來的盧札多(Jesus Luzardo)有著超乎預期的表現，合約年的蘇亞雷斯(Ranger Suarez)也投出生涯代表作。最不容易的則非桑契斯(Cristopher Sanchez)莫屬，這位小聯盟時期沒被看好過的投手去年大爆發，今年則更上一層樓，其8.0的bWAR值高居全聯盟榜首，最終在塞揚獎拿下第二高票，而盧札多與惠勒也有拿到票數。可惜費城人的四張王牌在季後賽缺了惠勒這一角，於分區系列賽敗給了道奇隊。

2021年白襪隊：洛登、林恩、吉歐利托、希斯

2021年白襪隊洛登(55號)。 美聯社

白襪雖然近三年都是苦吞百敗的爛隊，但他們出現四王牌的記錄也不過是4年前的事。他們季前成功向遊騎兵交易來王牌林恩(Lance Lynn)，試圖與吉歐利托(Lucas Giolito)、凱柯(Dallas Keuchel)共組三巨投。但凱柯該年明顯早下坡，反倒是洛登(Carlos Rodon)終於在合約年兌現他選秀大物的天賦，而希斯(Dylan Cease)也在這年嶄露頭角。最終林恩、洛登與吉歐利托都獲得了塞揚獎的票數，其中以林恩的第三名最優，而希斯的12.3三振率也高居美聯榜首。可怕的是，這四人當年的三振率都超過10.1。儘管白襪近年戰績不佳，但整體而言在2020年代仍屬王牌輩出的球隊，對於投手養成還是很有一套，後來的王牌克羅謝(Garrett Crochet)2021年也在陣中。

2018年印地安人隊：包爾、克魯柏、克里文格、卡拉斯科

2018年印地安人隊(現更名守護者隊)包爾。 美聯社

講到團隊三振紀錄，2018年印地安人的四王牌恐怕略勝2021年的白襪一籌，當年他們可是達成史上頭一遭同時有四位投手寫下單季200K的歷史紀錄。比較特別的是，這四人當中的克魯柏(Corey Kluber)、克里文格(Mike Clevinger)和卡拉斯科(Carlos Carrasco)都是印地安人農場出身的球員，包爾(Trevor Bauer)也在生涯第二年就來到印地安人，因此這陣容完全沒有特別補強的痕跡。當時克魯柏已是兩屆塞揚獎得主，當年還是美聯投球局數與保送率的榜首，與卡拉斯科早已是雙王牌組合，而包爾也以2.21的防禦率投出生涯高峰，克里文格則投出意想不到的佳績。以bWAR與fWAR的加總數據來看，當年這四人組合是本文十組四王牌當中第二強的。此外後來的塞揚獎得主畢柏(Shane Bieber)當年也在輪值中，只是因為生涯剛起步表現還沒成熟。

2014年國民隊：席摩曼、羅亞克、史特拉斯堡、費斯特

2014年國民隊席摩曼(右)。 美聯社

國民隊可說是2010年代的投手王國，在薛則(Max Scherzer)加入前就出現過四王牌的記錄。席摩曼(Jordan Zimmermann)、羅亞克(Tanner Roark)和史特拉斯堡(Stephen Strasburg)都是國民農場出身的投手，尤其史特拉斯堡更是國民一代傳奇。當年國民還另外從老虎隊交易來費斯特(Doug Fister)，送走的是後來的塞揚獎得主雷伊(Robbie Ray)。席摩曼、費斯特與史特拉斯堡該年都有拿到塞揚獎票數，其中以席摩曼的第五名最佳，三人的防禦率分別為2.66、2.41與3.14，而羅亞克也寫下出色的2.85。較特別的是這四人除了該年拿下三振王的史特拉斯堡外，都不是三振型的球員，但四人的控球能力都相當好，保送率都不超過1.8，而席摩曼還以1.3的保送率高居國聯榜首。當時國民陣中還有位岡薩雷茲(Gio Gonzalez)也有王牌實力，可惜該年數據未達王牌水準。

2013年老虎隊：薛則、桑契斯、韋蘭德、費斯特

2013年薛則。 美聯社

老虎隊2010年代也出過不少名投，尤其2014年他們陣中就有韋蘭德、薛則、普萊斯(David Price)、波瑟羅(Rick Porcello)與雷伊這五名曾獲得或後來獲得塞揚獎的大投手。不過老虎真正同時投出四王牌記錄的是2013年，韋蘭德當時已是天下第一強投，而薛則更以勝投王之姿拿下該年的塞揚獎，桑契斯(Aníbal Sanchez)則以2.57的防禦率拿下防禦率王。有趣的是，費斯特當年以4.1的fWAR值成功搭上老虎四王牌的末班車，隔年改披國民戰袍後馬上又以同樣姿態成為四王牌之一，可說與王牌組合特別有緣份。

1999年勇士隊：密爾伍德、史摩茲、麥達克斯、葛拉文

1999年勇士隊密爾伍德。 美聯社

勇士隊的麥達克斯(Greg Maddux)、葛拉文(Tom Glavine)與史摩茲(John Smoltz)無疑是史上最偉大的三巨投組合，但要在三巨投當中再加一張王牌雖非易事，但還是有出現過。你沒看錯，1999年密爾伍德(Kevin Millwood)的名字排在三巨投前面，因為該年他的表現確實更勝三巨投。勇士農場出身的密爾伍德當年繳出18勝7敗、2.68防禦率的成績，並取得塞揚獎第三高票。這四王牌當年率領勇士隊一路殺進世界大賽，可惜最終被洋基橫掃出局。

1997年勇士隊：麥達克斯、史摩茲、尼格、葛拉文

1997年勇士隊麥克達斯(中)。 美聯社

當你陣中有了麥達克斯、葛拉文與史摩茲，再加一位王牌有何不可？1996年季中勇士隊向海盜換來尼格(Denny Neagle)，而尼格當時已是海盜王牌，因此這是特意組成的四王牌，當年也是轟動一時。1997年麥達克斯、葛拉文、史摩茲與尼格的防禦率分別為2.20、2.96、3.02與2.97，且每人至少投了232.2局，其中史摩茲的256局還是國聯之冠。控球大師麥達克斯一如往常以0.8的保送率居全聯盟榜首，並寫下19勝4敗的佳績。而尼格則以20勝摘下當年的國聯勝投王。麥達克斯與尼格當年的塞揚獎票數分居二、三名。以bWAR與fWAR的加總數據來看，勇士當年這四人組是近40年最偉大的四王牌組合，90年代投手王國當之無愧。

1991年勇士隊：葛拉文、史摩茲、艾弗瑞、萊布蘭特

1991年勇士隊葛拉文(球員卡)。 eBay網站

勇士隊90年代投手王國就是從這一年興起。當時麥達克斯還沒被交易過來，而葛拉文與史摩茲已在這年投出名號，尤其葛拉文還以20勝11敗、2.55防禦率的成績拿下該年的塞揚獎，同時他的8.5bWAR值也是全聯盟最高。時年21歲的艾弗瑞(Steve Avery)是三巨投時期一直被寄望成為第四位巨投的大物，當年也繳出18勝8敗的佳績。萊布蘭特(Charlie Leibrandt)就是今年中信兄弟洋投李博登的父親，今年他在中職場邊觀戰曾引起熱議，也是一代名投。當年萊布蘭特的成績為15勝13敗、3.49防禦率、4.5bWAR。葛拉文、艾弗瑞與萊布蘭特當時成為史上首次三名左投同時拿下15勝以上的組合。勇士靠著這四王牌從前一年的墊底到一路闖進世界大賽，最終在第七戰敗給了雙城隊。葛拉文和史摩茲是本文唯二出現在三組四王牌陣容的球員。

1987年皇家隊：薩伯哈根、萊布蘭特、古比查、傑克森

1987年皇家隊薩伯哈根(球員卡)。 eBay網站

80年代的皇家隊以堅強的投手陣容著稱，其中以塞揚獎得主薩伯哈根(Bret Saberhagen)最具代表性，他與萊布蘭特、古比查(Mark Gubicza)與傑克森(Danny Jackson)組成先發四本柱。1987是這四大先發唯一同時投出王牌級成績的一年，他們的傳統數據雖然不是特別漂亮，但由於吃局數與完投的能力非常驚人，因此整體的WAR值相當高，其中以薩伯哈根的8.0最佳。當年這四人加總共演出了44次完投，可說是以工作量達成四王牌的記錄。萊布蘭特也不愧為一代名投，二度出現在四王牌的名單中，可惜當年皇家以83勝79敗的戰績坐收，雖然與分區冠軍僅有2場勝差，但仍是本文10組四王牌中唯一沒能率隊打進季後賽的組合。

1986年大都會隊：古登、歐希達、達令、費南德茲

1986年大都會古登(手抱頭者)。 美聯社

這是本文10組四王牌組合中最年輕的，也是唯一率隊拿下世界大賽冠軍的一組。這四人當中名氣最響亮的莫過於古登(Dwight Gooden)，前一年他才以20歲之齡成為史上最年輕的塞揚獎得主，1986年他才21歲。而達令(Ron Darling)和費南德茲(Sid Fernandez)也分別才25與23歲。最資深的歐希達(Bob Ojeda)是該年從紅襪隊交易過來的投手，當年28歲。這四名年輕的組合當年都摘下15勝以上，也都拿到塞揚獎票數，其中以歐希達的第四名最優，他的成績為18勝5敗、2.57防禦率。這四張王牌率領大都會隊拿下隊史最多的108勝，並在世界大賽擊敗紅襪奪下隊史第二座冠軍。