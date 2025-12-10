中職／自由球員爭奪接連勝出 林威助改革富邦很有感

昔日有季末宇宙邦的富邦悍將，在沉寂幾年後，今年在休賽季總算扳回一城，再度成為話題的焦點。掌權4年的林華韋領隊轉任顧問，由陳昭如接替領隊，並由林威助升任執行副領隊，由專業經理人搭配棒球人來改造球隊。除了教練團首度由外籍教練擔任外，他們更第一次在自由市場勝出，力求給人煥然一新的感覺。

2016年底，富邦集團接手當年的冠軍隊義大犀牛，由集團第三代蔡承儒擔任領隊。2022年他回到母集團準備接班後，請出球界大老林華韋接任，另外郭泰源則長期擔任顧問或副領隊。然而至今經歷9個球季，就只有打進一次靠著年度第三打進季後挑戰賽，18個半季有10次墊底。總教練從葉君璋、陳連宏、洪一中、丘昌榮到陳金鋒，無論以往多麼戰功彪炳，來到悍將都撐不過2年，猶如魔咒纏身。

不只總教練的2年任期魔咒，球團、教練或球員所衍生的事件頻傳，已不用贅述，即便有些是捕風捉影，但卻實際影響到球團的補強。現在要厚實深度，主要除了外籍球員外，就是季中選秀會，但悍將受到教練異動頻繁，因此養成效果始終不理想。而最後一招則是近年越來越活絡的自由球員，然而現在多是賣方(球員)市場，而非買方(球團)市場，他們多是複數球隊比價、比條件後，球員與親友及經紀公司等商討，才會決定去處，而且不一定是價高者得。

富邦悍將今年在自由市場鎖定林岱安(圖)，他是林威助副領隊組隊首重。富邦悍將隊提供

以往，富邦悍將以往對於自由球員，就展現的非常積極，從早期的張志豪，到去年陳子豪、詹子賢、陳韻文等都有開價紀錄。他們的報價往往不輸其他球隊，甚至條件更好，但從來沒有獲得青睞，球員寧願拿低一點，也不願意改披藍衫。因此他們大多只能將目光轉向戰力外的名單，砂礫中尋找珍珠，確實有些貢獻，但大多曇花一現，還沒有可以長期成為戰力。

然而今年富邦的表現，已非吳下阿蒙，不但網羅到隊史首位非戰力外的自由球員，更是讓統一初嚐留不住人的滋味。富邦悍將今年在自由市場鎖定林岱安，他是林威助副領隊組隊首重，具備引導投手能力的捕手。但他出自於最難挖角的獅隊，而且沒有地緣關係，除了陳連宏曾帶過他外，也沒什麼恩師或同學在陣中，簡單的說就是沒任何淵源。

富邦的對手則是，則是他的老東家統一，他們在經歷三寶事件後，以善待老將著稱，只要是球團培養出的好手，多給予不錯的生涯規劃，讓他們能在隊上放心打到退休，並且有漸進式的教練培養。另一隊，則是他家鄉高雄的台鋼，這幾年也有些獅隊教練轉職雄鷹，有地緣及教練優勢。不過最終悍將以合約年限、薪資條件及生涯規劃等方案，順利打動林岱安，讓他決定離開獅隊，北上改披藍衫。

林威助才加入一年多，實際掌權更是才剛滿月，但可以看出這支球隊，已經不斷改變。 聯合報系資料照

不只林岱安帶槍投靠，被策略性戰力外的球員林書逸，也成為目標之一。他的守備位置，是林威助整頓新莊城堡，除了捕手以外，第二著重的外野手。雖然中信兄弟有意留人，台鋼雄鷹也想要搶人，但最終他決定追隨曾經重要他的「林桑」，加入富邦悍將尋找第二春。

雖然林威助才加入一年多，實際掌權更是才剛滿月，但可以看出這支球隊，已經不斷改變。過去即使開出的條件好，也非球員的首選，只能砂礫中尋找珍珠，到現在自由球員爭奪戰中連續勝出。球隊不再亂槍打鳥，對未來有規劃，讓好手更願意加入，這樣的改革是悍將歷史前所未見，讓球迷真的很有感！