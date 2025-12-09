41歲籃球「皇帝」詹姆斯 油箱究竟還有多少油？

全世界普遍認為湖人41歲前鋒詹姆斯今年球季油箱已經見底。

詹姆斯傷癒復出打了6場，場均14分7.8助攻4.3籃板，投籃命中率4成1，三分命中率2成6，跟六個月前季後賽場均25分、9籃板、6助攻一線球星表現呈現斷崖式下滑。

詹姆斯在場上明顯缺少爆發力，一對一切不進去，單打經常被卡，體能、強度、心態、投籃全部低迷。在詹姆斯缺陣期間，湖人在唐西奇和里夫斯帶領下打出11勝5敗西區第三戰績。

沒有詹姆斯，湖人戰力和輪換幾乎不受影響，不少美國媒體和和專家、球評都認為，詹姆斯打完今年球季可能選擇退休。

沒有詹姆斯(左二)，湖人戰力和輪換幾乎不受影響，不少美國媒體和和專家、球評都認為，詹姆斯打完今年球季可能選擇退休。 美聯社

「詹姆斯很清楚自己狀況和生涯旅程，如果明年決定退休也是可能的事」詹姆斯前騎士隊友勒夫談老友，既真實也符合現況。

少了坦克切和切換季後賽全力詹模式，詹姆斯現在只是個湖人角色球員，不是大當家更不是二當家。套句NBA流行用語，湖人這部車現在正駕駛是唐西奇，副駕駛是里夫斯，生涯第23年詹姆斯第一次從駕駛變「乘客」。

湖人最近四天客場三連戰，湖人列車乘客詹姆斯竟然在客場最後一戰坐上駕駛位置，17投12中摘29分、7籃板、6助攻，其中第四節砍12分，關鍵決勝最後5分鐘搶下10分，幫助湖人112：108力克76人。

詹姆斯今年球季為湖人打了7場比賽，湖人6勝1敗，場均16分、7.5助攻。從數據、戰術角色和關鍵性來看，41歲老詹仍是個合格三當家，但只要體能恢復得宜，這個湖人乘客也能再次開車帶領隊友贏球。

從數據、戰術角色和關鍵性來看，41歲老詹仍是個合格三當家。 美聯社

「40歲身體，我需要一些時間調整才能找回比賽節奏，再次感受到自己可以跑、跳、變向、奔跑、接球，也能更快速銜接第二波體能高峰，這感覺太棒，我希望這種狀況可以延續下去」詹姆斯打出今年球季個人最好一場比賽，更期待自己能延續這種最好體能狀況。

這個月底老詹就要年滿41歲，23年生涯傳奇史上唯一，生涯累積超過42000刀史上第一，老詹油箱究竟還有多少油，全世界都很關注。

老詹對自己的期許很務實，他了解自己年紀、體能狀況和比賽節奏重要性，更願意調整自我角色和戰術地位，全力幫助球隊贏球同時，更要認真享受每一場比賽。

詹姆斯對自己的期許很務實，他了解自己年紀、體能狀況和比賽節奏重要性。 路透

上一場比賽老詹為隊友八村壘傳出好球命中三分球絕殺，湖人客場擊敗暴龍，老漢休息一天客場打76人，老詹就打出今年個人最好一場比賽，再次把國王皇冠戴在頭上，接受加冕。

比賽關鍵決勝時刻(比賽最後5分鐘)，老詹兩記三分+兩記遠距離兩分命中連得10分，為湖人鎖定勝利，國王雖然老了，但他還是偶而能擔任副駕駛，也可以扮演大當家，帶領隊友衝破難關。

76人主場在老詹「表演時刻」並沒有給予噓聲，老詹反客為止用完美跳投和神奇手感主宰比賽，個人精采表現和出色跳投，贏得76人主場球迷滿滿讚賞。

過去三周那個老態龍鐘41歲詹姆斯已不復見，費城76人球迷看到的是一個生龍活虎，能跑能跳會投，宛如重回顛峰全力詹。

詹姆斯油箱還沒見底，七成滿油料對湖人來說或許已經足夠。 路透

老詹油箱還沒見底，七成滿油料對湖人來說或許已經足夠，老詹可以扮三當家，也能打出二當家水準，還能偶而擔任正駕駛開車帶領隊友贏下關鍵比賽，老詹的凡人表現更貼近真實人生。

不需要退休巡迴表演接受各種禮讚，老詹快樂打球享受比賽心境，不愧史上最偉大球員分量。