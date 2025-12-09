「船長」保羅價值有目共睹 快艇分道揚鑣只是他說了重話？

當洛杉磯快艇隊在上周片面與全明星控衛保羅（Chris Paul）分道揚鑣的決定時，明確表示，並未將球隊開季後5勝16敗的慘澹戰績歸咎他。的確應該如此，快艇的爛不是一兩季，明眼人都知道這支隊伍發生什麼事，包括那張堪稱史上最爛長約、沒有之一。

快艇隊總裁法蘭克（Lawrence Frank）說：「保羅是傳奇的快艇人物，擁有歷史性的生涯，我想澄清的是，沒人將我們表現不佳歸咎於他。我對戰績承擔責任，我們之所以掙扎，背後有很多原因。」快艇隊欠奧克拉荷馬雷霆隊一枚不受保護的2026年首輪選秀權，完全沒誘因去擺爛。目前，即使仍有機會爭西區附加賽最後席次，快艇能做的相當有限，況且問題並不是保羅。

快艇隊開季時，是全聯盟最老的球隊，平均年齡為31.1歲。去年雷霆隊和印第安那溜馬隊闖進總冠軍賽後，多數球隊在休季均尋求年輕化和提升板凳深度。快艇隊卻反其道而行，將1410萬美元全額中產特例拆給37歲的中鋒羅培茲（Brook Lopez）和32歲的比爾（Bradley Beal），還用兩年1150萬美元的約，重簽下將滿37歲的貝頓（Nicolas Batum）。

再來，高層與保羅簽下為期一年的老將底薪約補齊陣容。全隊之中，拿雙向合約的桑德斯（Kobe Sanders）以及克里斯提（Cam Christie），是唯二未滿28歲的球員。這支高齡球隊，圍繞兩位30多歲的雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）建隊，節奏是聯盟倒數第三、跑動距離全聯盟第四少，平均速度也是倒數第四慢。

快艇隊的狀況頻傳，無論有或沒有保羅均無法改變現況，高層必須承認他們季外的一系列操作是錯誤，圖為雷納德(右)出手。 路透

快艇隊真實命中率排第10，進攻效率僅排名第21。更大問題在於防守，防守效率排在聯盟第25位，每100回合失118.5分，比聯盟領先的雷霆隊超過 15分，轉換快攻的每回合失分是聯盟第二高，僅優於戰績3勝18敗的華盛頓巫師隊。以保羅年屆不惑的地位，他對球隊影響微乎其微，糟就糟在球商極高的他一眼看穿，還把看到的都說出來。根據媒體爆料，保羅在內部會議「直言不諱地要求管理層、教練和球員負責」，權威體育媒體The Athletic的記者阿米克（Sam Amick）、莫瑞（Law Murray）和瓦登（Joe Vardon）補充細節，指保羅的「評論」聽起來像是批評，在球隊試圖舔傷口之際顯得刺耳，即使他在巔峰時期，曾以「船長」身份在那裡效力了六季，卻未增添其說話份量。

在輿論方面，對保羅是有褒也有貶，坊間有說法是保羅向來口無遮攔，這次把自己飯碗弄丟不意外。但是，退役的全明星大前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）出面力挺前隊友，過往於雷霆隊合作的總教練戴格諾（Mark Daigneault）就表示，保羅是隨時準備好的狀態，這點總是讓他印象深刻。2019-20年球季保羅在奧克拉荷馬市效力一年，重振雄風成為年度最佳陣容，並帶隊打進季後賽，時任助理教練的戴格諾說：「在漫長球季中，總有些令人昏昏欲睡的例行賽，一些有點像是沒人關注的隱形比賽，但保羅總是全力以赴上場，那種認真、敬業精神，以及每晚為NBA所做的準備，當你在他身邊時，感染力是非常強烈。」與快艇隊的揮棄成強烈對比，雷霆上下均肯定保羅。

保羅即使堪為更衣室領袖，這位40歲的控球後衛能否在第21季迎來反彈？ 路透

話說回來，即使堪為更衣室領袖，這位40歲的控球後衛能否在第21季迎來反彈？本季他打16場，平均僅上場14.3分鐘，繳出2.9分、3.3助攻、1.8籃板、0.7抄截和1次失誤。他的投籃命中率只有32.1%、三分球命中率33.3%，罰球兩罰中一，已經不再是過往的絕對核心，更像是一位邊緣貢獻者。然而，這對某些球隊仍有價值，最重要是代價便宜！如果你想得到大概只需一個受保護的二輪選秀權即可，因為他薪資(360萬美元)不高，而且已經年紀不小。或者，快艇也可買斷保羅的合約或直接裁掉，這樣就可加入任何球隊。

哪些球隊能讓保羅發揮，達拉斯獨行俠隊可列其中。總教練基德(Jason Kidd)不讓羅素(D'Angelo Russell)打控球，在等待厄文(Kyrie Irving)回歸期間，他們的陣容仍需要有人控球、並具備領導力。如果球隊選擇不擺爛拼首輪籤，保羅可以在這球隊上場個 20 分鐘，替他們找到更好的節奏。獨行俠確實需要導師帶領年輕人提升，以過往帶雷霆隊的經驗，保羅應能發揮作用。

明尼蘇達灰狼隊有愛德華茲（Anthony Edwards)為主要持球者，但在某個時間點會拖垮他，康利(Mike Conley)很有效率但受限於高齡，他們還需要另一名球員來發動進攻，哪怕只是為了節省愛德華茲的腿力。奧蘭多魔術隊過去幾周重整旗鼓，情況比季初看起來好多了！隨著布萊克(Anthony Black)崛起、從板凳出發，後場的問題已解決。保羅 可能不想在這支年輕球隊被邊緣化，但總教練莫斯利(Jamahl Mosley)確實需要進攻的協助，在保羅身上可能值得賭一把。

保羅離開快艇後的動向，支球隊接手引發關注。 路透

看看亞特蘭大老鷹隊現況，或許適合引進保羅來增加深度。這支球隊自2021年打進東區決賽後，就沒能在季後賽走更遠，高層以球隊一哥楊恩（Trae Young)為中心更換各種教練和陣容，試圖找回那種魔力，目前觀之楊恩雖天賦異稟，卻還沒完全開發出來，或許CP3(保羅的綽號)的指導，能幫助解鎖那額外的戰力。最後一個建議的去處是曼菲斯灰熊隊，他們一直飽受傷病困擾，莫蘭特(Ja Morant)缺席10場，傑洛米（Ty Jerome)因小腿受傷至今尚未出賽，如保羅的油箱裡還有燃料，他們可以獲得一些幫助，甚至帶來場上影響力。

我相信快艇隊的問題跟保羅有關，只是他誠實的態度讓高層難以接受，遂將他當成問題丟包。是的！我們可預期快艇隊未來幾個月仍舊很糟，至於保羅該做的就是向前看，他已經沒有什麼需要證明，其價值是有目共睹，而從現況推演只要願意的話，聯盟仍有球隊可以接收，讓他打出漂亮的最後一季。