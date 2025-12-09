快訊

中職／江少慶不用保護 統一應會選牛棚投手或捕手一換一

聯合新聞網／ 福耳
江少慶薪資高又易受傷，即使未保護，統一也不會選擇他。 聯合報系資料照
經過一段時間的來回，前統一捕手林岱安最終決定離開母隊轉投富邦，對於富邦而言，針對捕手這環算是兼顧現在及未來的一手好棋，不只可以解決燃眉之急，也能經驗傳承給今年才選進的2名年輕捕手，林岱安轉隊後，富邦要面臨的是統一要選擇何種補償方案。

林岱安今年月薪為36萬元，屬A級自由球員，依規定富邦需支付轉隊權利金，統一有兩種方案可以選擇，其一是125%年薪的全額轉隊費，也就是約 540萬元；其二是選擇年薪的75%(約324萬)加上1名25人保護名單外的球員，保護名單由富邦提供，之前黃子鵬轉投台鋼，樂天便是選擇全額轉隊費1050萬元，但林岱安的全額轉隊費僅有黃子鵬的一半，對於統一幫助有限，挑選有戰力的球員還比較划算。至於誰會在富邦的保護名單之外，在預測名單之前，倒不如先來看統一目前的陣容。

即使林安可前往日職，統一最不缺的仍是外野手，外野有陳傑憲、林佳緯、邱智呈、朱迦恩等人，自由球員蘇智傑看來也會續留，還有在冬盟有出色表現的田子杰，戰力算是相當充足；其他部分則都有補強的空間，同樣是野手，捕手在走了林岱安之後，勢必要找人來分擔陳重羽的蹲捕工作，柯育民、張翔及潘磊是本季有一軍上場紀錄的另外3名捕手，但3人加起來只有8場出賽，捕手成為一大罩門。

林岱安轉投富邦，富邦需提供25人名單給統一。<a href='/search/tagging/2/富邦悍將' rel='富邦悍將' data-rel='/2/122246' class='tag'><strong>富邦悍將</strong></a>提供
統一的一壘今年由陳鏞基、林子豪擔任，林培緯也出賽超過10場，來年陳鏞基預計會以DH為主，林子豪成為主要一壘手，三壘手以潘傑楷為主力，林子豪也可防守，二壘、游擊則有陳聖平、許哲晏、林泓弦、陳重廷及林祖傑等人，部分球員也可兼守一、三壘，而林靖凱近年來因傷出賽共不到60場，明年狀況未知，以這種陣容來看，內野雖有補強空間，但非最緊急的部分。

投手是統一最弱的一環，明年的先發或許還可以像今年一樣用洋將風火輪來撐住，但中繼戰力就非常麻煩了，本季表現優異、拿下中繼王的髙塩將樹已36歲，出賽40場的王鏡銘更高達39歲，其他就只剩陳韻文、吳承諭及辛俊昇較穩定，中繼是最需要補強的一塊。

了解統一的狀況後，再回頭來談富邦的保護名單要怎麼規劃，筆者認為就給統一想要的，投手方面一定要放在名單內的有黃保羅、李東洺、陳仕朋等先發輪值，主力牛棚的曾峻岳、張奕、李吳永勤、林栚呈、吳世豪及江國豪，另外重點培養的陳鐿中及剛選進的新人石梓霖也會有一席。

捕手就是3名現在及未來的主力捕手，戴培峰、張育豪及江庭毅3人，內野手是范國宸、林澤彬、張育成、王念好、陳愷佑、董子恩及池恩齊，外野手則是申皓瑋、王正棠、陳真及劉承佑。

日前傳出已能投到150公里的江少慶並未被筆者放進名單內，原因就是又貴又傷，江少慶月薪高達113萬，聯盟規定如原隊未在選定補償球員前更新合約，那新球隊就要承接原來的合約，表示如統一選擇江少慶，那一年得花上千萬的薪資，即便對於統一都是極大的花費，花錢事小，江少慶近年來大小傷不斷，出賽場次與薪水不成比例，這更是要考量的重點，因此把江少慶放在名單外並不是件危險的事，因為統一根本不會選。

王尉永近年雖受傷勢困擾，但有可能會被缺牛棚投手的統一挑走。 聯合報系資料照
就統一目前的陣容深度來看，補償人選應會以牛棚投手及捕手為優先考量，牛棚投手王尉永、捕手蕭憶銘或豊暐其中1人，是最有可能被選的，王尉永受傷勢影響今年出賽數並不多，季末復出後防禦率雖是不錯的2.53，但被安打數過多，WHIP也偏高，不在保護名單內是可理解的，但如果身體無恙，會是好用的牛棚投手。

統一也可能選擇一捕換一捕來分擔蹲捕工作，剛好富邦有2名現成的捕手，蕭憶銘及豊暐都有一軍經驗，而且不會比統一現有的捕手差，選誰對戰力都是補強，而對富邦來說，第3號捕手換誰都沒有太大的差別，二軍比賽也可趁機給年輕捕手多吸收經驗。

棒球專欄 中華職棒 統一獅 富邦悍將 江少慶

福耳

追蹤

