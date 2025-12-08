日職／蟬聯40轟、全壘打王 佐藤輝明單挑筒香嘉智

阪神虎隊今年奪回中央聯盟優勝，主砲佐藤輝明絕對是第一功臣。他以40支全壘打、102分打點奪下央聯打擊雙冠王，在年度MVP票選中獲得244張第一名的選票，以1308分擊敗隊友石井大智的894分，生涯首度獲得年度MVP大獎。阪神上一次拿下MVP的野手是20年前、2005年球季的金本知憲。不過金本知憲原本是效力於廣島鯉魚隊，2003年才行使FA轉隊到阪神虎，因此以阪神球團自家培養的野手作標準，佐藤輝明是隊史第一人。而且金本知憲獲獎當時已經是37歲的老將，佐藤輝明則是年僅26歲，正要起飛的巔峰年紀。

佐藤輝明今年的另一項重大成就是達成單季40轟，阪神隊史上一次打出40轟的也是2005年的金本知憲，更早之前則是1985年的「老虎先生」掛布雅之，因此可以說阪神隊史維持大約20年量產一名40轟打者的週期。

這名26歲的職棒五年級生並未因此滿足，在季後的活動上他透露了明年挑戰連續2年全壘打王、單季40轟的目標。 佐藤輝明IG

佐藤輝明頂著超級大物的名氣投身職棒，2020年選秀會上吸引了阪神、巨人、歐力士、軟銀等4支球團第一指名。他在菜鳥球季就打出24支全壘打，並且連續3年單季20轟，不過去年掉到16支全壘打，中斷了連續20轟的紀錄。今年則是整個破繭而出，一口氣擊出40支全壘打、102分打點，打擊率0.277、長打率0.579、OPS0.924也都是生涯最佳，毫無疑問是佐藤輝明的生涯年。

不過這名26歲的職棒五年級生並未因此滿足，在季後的活動上他透露了明年挑戰連續2年全壘打王、單季40轟的目標。而這項目標是NPB近年的40轟和製重砲，明年即將攜手向MLB邁進的村上宗隆、岡本和真，兩大強打都無法達成的成就，可見難度之高。

以村上宗隆來說，他在2022年擊出破日本打者紀錄的56支全壘打之後，隔年降到將近減半的31轟，比較可惜的是前一年的2021年他擊出39支全壘打，差一支就可以達成連續兩季40轟。岡本和真則是2023年締造過41轟，不過前後年的全壘打支數分別是30、27，也有一段距離。NPB上一次有日本本土打者連續兩季打出40支全壘打已經是1980-1981年的廣島強打山本浩二，而且他是連續5年（1977-1981年），現在看來更是遙不可及的一道障礙。

筒香嘉智今年返日第二年，雖然開季狀況不佳兩度下二軍調整，不過八月之後33場就打出14支全壘打。 橫濱DeNA官方IG

由於村上宗隆、岡本和真明年同時轉往MLB發展的機會相當高，因此佐藤輝明蟬聯全壘打王也是形勢大好，主要的對手除了隊友森下翔太之外，從美國返回日本的筒香嘉智將是一大勁敵。筒香嘉智今年返日第二年，雖然開季狀況不佳兩度下二軍調整，不過八月之後33場就打出14支全壘打，最後達成了2019年之後、相隔6年的NPB單季20轟。筒香嘉智曾在2016年擊出44支全壘打，創生涯最佳，並拿下央聯全壘打王，明年將邁入35歲，返回橫濱DeNA第三年，與佐藤輝明之間的前後世代左打重砲對決，預料將是2026年央聯的一大賣點。