中職／林威助操盤押注捕手 富邦悍將亮牌鐵了心要提升這戰力

在富邦悍將執行副領隊林威助的操盤下，今年中職季中選秀指名當今高中最好的兩名捕手，第一輪先選普門中學張育豪，第四輪再挑平鎮高中江庭毅，兩人都是U18亞青賽和U18世界盃國手，近期再簽下FA大咖捕手林岱安，加上原有的戴培峰和豊暐，富邦悍將捕手戰力大升級。

事實上，過去林威助擔任中信兄弟總教練就非常注重中線守備，2021年他領軍奪冠，隔年找來多明尼加籍捕手福來喜助陣，讓中職教練和捕手眼界大開，無論接、擋、傳球、引導投手和控制場面能力都是一等一，原來真正的好捕手是長這個樣子，該年中信兄弟奪冠完成二連霸，福來喜也拿下捕手金手套和最佳 十人獎。

2023年上半季「助總」無預警被換掉，至今原因不明，同年8月福來喜遭註銷，中信兄弟改註冊艾士特，結果沒打進季後賽。

捕手的重要性，林威助(藍衣)最明瞭，他來到富邦悍將掌權後，透過選秀和FA大力補強捕手戰力。 聯合報系資料照

福來喜的好、捕手的重要性，林威助最明瞭，他來到富邦悍將掌權後，透過選秀和FA大力補強捕手戰力，除了12強國手戴培峰原本就有不錯的能力，豊暐也算可以用的捕手，選秀網羅張育豪、江庭毅放眼未來，簽下林岱安著眼當下，釋出3名捕手楊皓然、姚冠瑋、魏全是可以預期的事。

一個好捕手對球隊戰績的重要性不必多言，過去曾智偵、洪一中、葉君璋、高志綱就是最佳例證，他們都蹲出多座冠軍，去年12強中華隊奪冠，主戰捕手林家正功不可沒，明年球季富邦悍將應該會讓林岱安和戴培峰輪流蹲捕，豊暐出賽機會勢必銳減。

值得一提的是，2024年捕手金手套和最佳十人得主戴培峰，今年球季表現大幅下滑，打擊率0.233、盜壘阻殺率0.218，都遠不如上一季的0.283、0.426，無法成為球隊所信賴的指揮塔，這也是為什麼富邦悍將會積極追求林岱安的關鍵因素。

2024年捕手金手套和最佳十人得主戴培峰(左)，今年球季表現大幅下滑。 聯合報系資料照

統一獅少了林岱安，捕手戰力當然會受到一定程度影響，扣除主戰捕手陳重羽，長期培養的柯育民生涯在一軍出賽不到百場，去年更只蹲4場，張翔生涯也只在一軍蹲11場，兩人能否填補林岱安出走的戰力空缺不無疑問，加上去年古林睿煬轉戰日本火腿，今年季後胡金龍退休，林安可赴日加盟西武獅，統一獅投、捕、野手都有戰力流失，明年挑戰勢必艱鉅。

雖然損失林岱安，不過以富邦悍將的戰力來看，統一獅補償方案如果要選「錢+人」，或許有機會挑到不錯的中繼投手，補強較缺乏的牛棚戰力。