快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

中職／FA蘇智傑回統一獅機會大 就看富邦悍將要不要接手了

聯合新聞網／ 凌軒
FA自由球員的市場，蘇智傑成為球團最後才要決定的人選。統一獅隊提供
FA自由球員的市場，蘇智傑成為球團最後才要決定的人選。統一獅隊提供

中華職棒在11月28日宣布各球團60人保留名單，扣除退休、FA自由球員之後，6隊有高達65人成為自由契約球員，要在這個年底到明年初找工作，目前已有2人找到新東家，這也影響到林岱安與蘇智傑二位FA自由球員的市場，蘇智傑成為球團最後才要決定的人選。

在11月底6支球團公布的非60人名單，退休、FA之外，富邦悍將16人最多，中信兄弟12人次多，再來是味全龍11人，台鋼雄鷹與樂天桃猿9人、統一獅8人，合計是65人是面臨失業。

統一獅已宣布釋出林益全、阮裕智、李嘉祥、楊竣翔，預計簽回尹柏淮、林原裕、楊孟沅與捕手張聖豪。台鋼雄鷹釋出張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒，其他4人則是評估後再決定要不要回簽。樂天桃猿有可能再與黃偉晟、楊彬、吳桀睿與蔡鎮宇續約，吳桀睿有機會專任教練。

富邦悍將確定釋出賴智垣、陳韋霖、林育辰、楊皓然、姚冠瑋、魏全和黃兆維，另9人持續討論是否簽回。中信兄弟對於戰力外球員一定會回簽球員，但要簽誰？還要比較其它5隊的名單進行討論，再做最後決定，且以投手為主。味全龍也都是一併評估中。

台鋼雄鷹宣布網羅劉時豪。味全龍隊提供
台鋼雄鷹宣布網羅劉時豪。味全龍隊提供

目前只有台鋼雄鷹宣布網羅賴智垣跟劉時豪，林書逸應該會改披「藍袍」，馬鋼及楊孟沅有不少球隊有興趣，王維中不會有沒有球隊，各球團也會再回簽幾位球員，但都要在年底及明年初才會比較明朗化。

說實在的，今年年底至少有30位球員沒有工作，而且年齡跟進入職棒的年限越降越低，真的要奉勸懷抱職棒夢想的球員，進入職棒之前一定要三思而後行，進來之後比別人認真練、練更多都不一定有上一軍機會，一直留在二軍只是被淘汰的時間早晚，進步比別人慢，很快就會被淘汰。

職棒路不好走，戲棚待久了不一定是你的，每年都會有新的選秀球員進來，選進來多少人，代表會有多少人年底沒有工作，球隊人數不會無止境的擴充，要讓自己不被淘汰，必須要下很多的苦練。

FA自由球員黃子鵬已去台鋼雄鷹，林岱安也即將揭曉，蘇智傑目前仍無消息。蘇智傑在3位FA球員中是「最後」才被討論，一切都要等林岱安事情底定再來談蘇智傑。

富邦悍將傾注籌碼去搶林岱安。統一獅隊提供
富邦悍將傾注籌碼去搶林岱安。統一獅隊提供

富邦悍將傾注籌碼去搶林岱安，如果外野手再補進林書逸，對蘇智傑就沒有那麼迫切需要。富邦悍將隊隊中有不少自己想要栽培的年輕外野手，蔡佳諺、周佳樂、劉承佑、孔念恩…等人，除非沒有搶到林岱安，才會把籌碼放到蘇智傑身上。

蘇智傑今年月薪63萬元，全額轉隊費為年薪125％的945萬元，如果母球團選擇部份轉隊費加1名25人名單外的補償球員，轉隊費為年薪75％的567萬，對於接手的球隊是一筆不少的負擔，台鋼雄鷹已無力爭取蘇智傑，只剩下富邦悍將有機會，如果富邦不要，蘇智傑的「球」只能投回給統一獅。

棒球專欄 中華職棒 蘇智傑 統一獅

凌軒

追蹤

相關新聞

唐西奇、SGA與約柯奇三大超巨比拚 MVP之爭是史上最激烈

雖然開季才打了六周，球季進行四分之一不到，但年度MVP呼之欲出。 數據超誇張金塊中鋒約柯奇場均28.9分、12.4籃板、10.9助攻，打得像神一點都不像人的雷霆後衛亞歷山大場均32.9分、4.9

中職／FA蘇智傑回統一獅機會大 就看富邦悍將要不要接手了

中華職棒在11月28日宣布各球團60人保留名單，扣除退休、FA自由球員之後，6隊有高達65人成為自由契約球員，要在這個年底到明年初找工作，目前已有2人找到新東家，這也影響到林岱安與蘇智傑二位FA自由球

中職／熱度比戰力外球員還冷 蘇智傑動向成FA市場最後焦點

或許有部分受到12強奪冠的影響，中職的自由球員(FA)市場在去年發生很大的變化，除了行使FA權利的球員多達4人之外，球團側更開出前所未有的大型合約，競標過程也是峰迴路轉，歷時一段不算短的時間後，最終陳

快艇誤判讓熱火撿到寶！ 鮑威爾在邁阿密從配角變主角

邁阿密熱火的後場，如今有了一張再熟悉不過的面孔。 鮑威爾（Norman Powell）坐在場邊受訪時笑得像個剛入選校隊的孩子，完全看不出這是他在NBA的第11個球季。對他來說，穿上熱火球衣、走進更衣

成軍不到10年的巴黎小球隊何德何能 居然產出兩位NBA總教練

NBA現今有四位非美籍教練，其中居然有兩位來自一支成軍不到十年的法國俱樂部。巴黎籃球隊在2018年才成立，短短兩年內就升上法國一級聯賽，還拿過歐洲杯的冠軍，並在2024年贏得法國一級聯賽冠軍。而帶領他

經典賽大谷帶頭激發日本參賽意願 但井端組隊還有難題要解

大谷翔平表態願意參戰2026年經典賽，可說是讓日本武士隊鬆一口氣的好消息。就在世界大賽血戰七場之後，一直都有懷疑大谷等幾位道奇日籍選手是否需要休養，可能辭退經典賽的疑慮。這下大谷確定參加WBC，不只是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。