中職／FA蘇智傑回統一獅機會大 就看富邦悍將要不要接手了

中華職棒在11月28日宣布各球團60人保留名單，扣除退休、FA自由球員之後，6隊有高達65人成為自由契約球員，要在這個年底到明年初找工作，目前已有2人找到新東家，這也影響到林岱安與蘇智傑二位FA自由球員的市場，蘇智傑成為球團最後才要決定的人選。

在11月底6支球團公布的非60人名單，退休、FA之外，富邦悍將16人最多，中信兄弟12人次多，再來是味全龍11人，台鋼雄鷹與樂天桃猿9人、統一獅8人，合計是65人是面臨失業。

統一獅已宣布釋出林益全、阮裕智、李嘉祥、楊竣翔，預計簽回尹柏淮、林原裕、楊孟沅與捕手張聖豪。台鋼雄鷹釋出張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒，其他4人則是評估後再決定要不要回簽。樂天桃猿有可能再與黃偉晟、楊彬、吳桀睿與蔡鎮宇續約，吳桀睿有機會專任教練。

富邦悍將確定釋出賴智垣、陳韋霖、林育辰、楊皓然、姚冠瑋、魏全和黃兆維，另9人持續討論是否簽回。中信兄弟對於戰力外球員一定會回簽球員，但要簽誰？還要比較其它5隊的名單進行討論，再做最後決定，且以投手為主。味全龍也都是一併評估中。

台鋼雄鷹宣布網羅劉時豪。味全龍隊提供

目前只有台鋼雄鷹宣布網羅賴智垣跟劉時豪，林書逸應該會改披「藍袍」，馬鋼及楊孟沅有不少球隊有興趣，王維中不會有沒有球隊，各球團也會再回簽幾位球員，但都要在年底及明年初才會比較明朗化。

說實在的，今年年底至少有30位球員沒有工作，而且年齡跟進入職棒的年限越降越低，真的要奉勸懷抱職棒夢想的球員，進入職棒之前一定要三思而後行，進來之後比別人認真練、練更多都不一定有上一軍機會，一直留在二軍只是被淘汰的時間早晚，進步比別人慢，很快就會被淘汰。

職棒路不好走，戲棚待久了不一定是你的，每年都會有新的選秀球員進來，選進來多少人，代表會有多少人年底沒有工作，球隊人數不會無止境的擴充，要讓自己不被淘汰，必須要下很多的苦練。

FA自由球員黃子鵬已去台鋼雄鷹，林岱安也即將揭曉，蘇智傑目前仍無消息。蘇智傑在3位FA球員中是「最後」才被討論，一切都要等林岱安事情底定再來談蘇智傑。

富邦悍將傾注籌碼去搶林岱安。統一獅隊提供

富邦悍將傾注籌碼去搶林岱安，如果外野手再補進林書逸，對蘇智傑就沒有那麼迫切需要。富邦悍將隊隊中有不少自己想要栽培的年輕外野手，蔡佳諺、周佳樂、劉承佑、孔念恩…等人，除非沒有搶到林岱安，才會把籌碼放到蘇智傑身上。

蘇智傑今年月薪63萬元，全額轉隊費為年薪125％的945萬元，如果母球團選擇部份轉隊費加1名25人名單外的補償球員，轉隊費為年薪75％的567萬，對於接手的球隊是一筆不少的負擔，台鋼雄鷹已無力爭取蘇智傑，只剩下富邦悍將有機會，如果富邦不要，蘇智傑的「球」只能投回給統一獅。