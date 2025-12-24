中職／4獎加冕豐收年 李凱威低調人閃閃發光

【撰文・鍾亞芳】

自基層棒球開始就在多項盃賽嶄露打擊天分，進入大學後在強度更高業餘賽事綻放更亮眼實力， 2019年選秀獲龍隊青睞被寄予厚望，2020年龍隊二軍86場比賽，李凱威65場出賽已是主力二壘手，打擊三圍0.345／0.427／0.520、守備率 0.974，皆為上乘數據。隔年進入一軍戰場，整季112場出賽幾近全勤，攻守兩端同樣繳出水準之上數據，多數職棒新鮮人需耗費大量工夫琢磨一、二軍強度落差，似乎並不影響李凱威，不僅「無痛」銜接職棒，更順暢適應一軍戰場，似乎沒有令人困擾適應期。

適應期壓力鞭策 雛鳥摸索成長路

味全龍隊李凱威適應期壓力鞭策，摸索成長路。 聯合報系資料照

「其實一開始打二軍體力有點負荷不了。」李凱威回憶職棒第一年，過去沒有經歷過長賽季，也沒有密集頻繁出賽經驗，曾引以為傲打擊火力因此受影響，那年前一、兩個月打擊率在一、兩成徘徊，「第一次打那麼長時間比賽，調整有點跟不上，一開始都沒有安打，心情滿低落，也比較沒有自信，教練、學長都有鼓勵我，不要因為這幾場或幾個打數打不好就想太多、在意太多，當然一開始會很在意每天表現，所以一開始也聽不太懂學長意思，要自己慢慢去體會。」

隨賽季進行，逐漸摸索出節奏，也找出調適心態方法，「之後領悟出一個道理，打不好難過是一天，打得好快樂也是一天，反正過了那一天就是新的開始。」那年自5月中開始表現逐漸穩定，除了連續場次安打，還有單場 4安高水準表現，隔年進入強度更高一軍戰場，數據猶如將二軍穩定表現「複製貼上」，112場出賽打擊三圍 0.273／0.335／0.351，120支安打 排名聯盟第6、22盜聯盟第4，就表現來看，絲毫沒有一軍菜鳥青澀感，李凱威坦言，二軍那年球季在適應上遭遇很大困難，但也因為那段磨練更清楚該如何應對不同狀況，另一個原因是當年龍隊首個一軍賽季，比起戰績，選手如何吸取經驗、成長是更重要課題，「那時我們全部都是新人，大家覺得我們一定會碰到很多狀況、很多失敗，可能不像其他球隊，一上場就要輸贏，沒辦法發生那麼多過錯跟失誤，教練給我們很大空間，可以接受球員失敗，但也要從失敗中知道如何改進、變得更好，這些對當時我們心態幫助滿大。

業餘歷練打底 緩衝強度落差

李凱威沒有陷入「二年級生症侯群」低潮。 中央社

不只銜接職棒表現沒有太大落差，李凱威也沒有陷入「二年級生症侯群」低潮，數據呈現不如大多數新人，曲線大幅上升後遭遇撞牆期停止爬升，得等到克服障礙才能迎來第二波提升，李凱威每年不只維持穩定表現，多項數據也都逐年成長，表現猶如體質優異績優股，「可能隨著每年碰到狀況，一點一滴累積經驗，對比賽解讀、對投手了解之類的，都因為這些經驗每年愈來愈好，也更容易適應這個環境。」李凱威認為，讀大學或許也有幫助，業餘層級球隊經驗豐富、有一定強度，面對業餘球隊比賽打起來很辛苦，想占上風不容易。

經過業餘經驗緩衝職棒強度落差，李凱威認為或許是進入職棒能較快適應原因之一，「念大學對我滿有幫助也滿重要，高中直接銜接職棒，會有一定程度落差，所以透過大學、業餘磨練，對我來說意義滿大，但也不是說完全啦，有的高中生就可以越級打怪，也有些人進入大學迷失方向，還是要看個人。」

攻守俱穩無捷徑 愈細節愈關鍵

味全龍隊李凱威敲出二壘打。圖／味全龍隊提供 陳宛晶

站上打擊區總能穩定發揮，戴上手套站上二壘防區，李凱威身影更讓隊友安心，進入職棒後沉穩可靠守備功夫成為金字招牌，2021年二壘守備率聯盟最佳，2022至2025年金手套4連霸，「沒有秘訣，守備真的可以練，因為守備不像打擊，需要一點天分，就是一直練。」國、高中大量接球練習堆疊出再熟悉不過肌肉記憶，打下行雲流水般流暢守備基礎，進入職棒後教練團雕琢更細膩精微之處，為李凱威添上畫龍點睛一筆，「劉（榮華）教練很看細節，例如一顆球接得很好也傳得很準，但力道差一點，他就會提點，應該怎麼做會更好，不是說這顆球處理很好就好了，會希望把每個小細節都做得更好。」風光達成金手套4連霸，背後是成千上萬次練習及無數次修正。

在需要天分打擊能力，不論哪個層級，李凱威打擊率也是逐年上升， 2021至2023年皆維持0.250以上，近兩年突破3成且最近3個球季皆為聯盟前10，李凱威分析，「可能跟個性有關吧，比較謹慎，第一年三振很少，但打出很多不營養的球，後來慢慢學會顧好好球帶，不去追打邊邊角角的球。」這樣的紀律讓他逐漸成為聯盟難以對付打者之一，「職業的球真的不好打，勉強去追打，效果更不好，也因為經驗累積，讓好球帶紀律愈來愈好。」

李凱威每一季表現維持穩定，對於多數選手覺得難度最高的「維持」。 聯合報系資料照

攻守數據平均，李凱威認為，以內野中線角色來說，守備得擺在優先位置，「但老實說，每個人都喜歡打擊，成就感比守備大，也比較有樂趣一點，不過守備其實也滿重要。」語氣平靜卻真誠，顯示對攻守兩端重視，「打擊威！守備威！」不只是應援口號，而是自我要求，打擊喜悅及守備穩定感，都是持續進步動力。

每一季表現維持穩定，對於多數選手覺得難度最高的「維持」，李凱威認同道，「很難！我也覺得滿難。」他毫不避諱地說，「每年都要繳出差不多成績，前提是身體要健康，比那麼多比賽，身體難免會有一些小傷，但我算幸運，沒有太多傷勢困擾，所以才能維持。維持真的不容易，因為每年投手都不一樣，但對決久了，大家知道彼此弱點，也知道要怎麼對付你，所以每年課題都是想辦法把比較弱的地方練起來。」穩定不是理所當然，而是來自日復一日修正與堅持，這正是李凱威多年維持穩定關鍵。

全文未完，更多內容「『隨緣』創造豐收年 盜壘王成意外驚喜」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第525期)