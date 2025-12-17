中職／冬盟打磨未來模板 新世代潛力股浮現

【撰文・鍾亞芳】

首度執掌冬盟兵符，相較技術，彭政閔更強調態度，「態度代表行為，有好的態度才能展現好的行為；專注力足夠時，觀察力自然會提升。無論穿著中華職棒球衣或代表母隊參賽，面對國外球隊時，他們展現的就是台灣棒球職業素養，因此要更有責任感，懂得尊重球場、教練、隊友與球迷，也要尊重對手，唯有尊重一切，才能在比賽中全心全意展現實力，將能力完全發揮。」

山林、海洋出擊 冬盟亞洲新秀練功場

2025亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊總教練彭政閔(左)，認真扎導球員。中華職棒聯盟提供

期許選手以相同態度面對每次出賽機會，以多少專注度在當下，也反映對這份工作重視與尊敬，彭政閔給選手核心理念圍繞在態度、專注力與責任感，不僅僅是技術細節。

談到參賽目標，彭政閔認為，被派來參賽都是母隊重點栽培選手，會盡可能讓每個人上場展現，鼓勵珍惜每次比賽和每次打席，從目前狀況看來，所有選手都非常珍惜出賽機會，態度比預期更積極投入。

至於中信兄弟今年選秀第一輪指名蔡琞傑改以外野手身分參加冬盟，彭政閔表示：「兩個位置都能守，這樣對他球員價值有幫助，也可以增加球隊期待，身體條件、運動能力都不錯，希望最大化優點，讓他不只幫助我們球隊，或許未來也有機會入選國家隊。」蔡琞傑年僅18歲，彭政閔盼潛力小將在冬盟往上挑戰，吸收多元觀念及想法，化為未來養分。

林振賢非首次執教冬盟，認為冬盟目標以平時訓練為主，「比賽有輸有贏，贏球也是一種訓練，等結果出來再來檢視內容是否達到教練團預期，而非僅看比分高低。」

冬盟除了兩支中職球隊，另有韓職、日職聯隊及日本社會人，水準都相當穩定，林振賢認為能提升磨練強度，且23天要打19場比賽，密集度更勝中職一、二軍，對選手來說有一定程度訓練與考驗，這也是球團派遣年輕選手來冬盟目的，「帶過 2017、2018年，那兩批現在都是各隊主力選手，所以球團讓他們來打冬盟，用意也是在這，透過這樣強度比賽，明年對上一軍幫助應該很大。」

去年顏郁軒(中)冬盟表現亮眼，隔年從自培轉為正式，今年季後接著進行秋訓，馬不停蹄投入冬盟台灣海洋隊。 中華職棒聯盟提供

去年顏郁軒冬盟表現亮眼，隔年從自培轉為正式，今年63場出賽幾乎集中下半季，季後接著進行秋訓，馬不停蹄投入冬盟，林振賢解釋，顏郁軒今年一軍175打席，另外一位台鋼選手曾昱磬221打席，「這個打席數以年度來說是不足的，用冬盟比賽補足打席數，對他們是比較好的。」除了對自家選手瞭若指掌，其他像是富邦王念好、林莛淯與高捷，不論在一、二軍都有令人激賞表現，還有獅隊快腿張皓崴，都是林振賢印象深刻年輕好手，「本來對田子杰（統一）沒什麼印象，但經過第一場，發現打擊不錯。」

許多選手歷經漫長賽季，不論一、二軍，在球季結束後都會想要好好休息，恢復沉重疲勞，林振賢對此有獨特見解，「職業選手有休息沒休假。」球季結束固然需要調整空間，但並非完全鬆懈躺平，如何準備銜接春訓、銜接下一個球季，都是重要課題，參與冬盟修正問題也是一種方式，「冬盟不是只提供年輕球員舞台，過去也有日職一軍選手主動來台灣參與冬盟、調整技術，一軍選手如果覺得有哪裡還不夠好，來冬盟一樣有幫助，相信球團也不會反對。」

實戰學習寶貴經驗 小將累積真功夫

實戰學習寶貴經驗，小將累積真功夫，中為台灣海洋田子杰。 中華職棒聯盟提供

海洋新秀蔡琞傑首次參與冬盟，給自己最大期許就是「不要怕失敗」。從高中直升職棒層級，面對日、韓與台灣各隊潛力新秀，強度明顯不同。他透露，母隊教練彭政閔特別叮嚀，要在冬盟更敢做，「恰哥說，這是提升自己最好時機。」

蔡琞傑高二就開始內外兼備訓練，這次冬盟直接以外野手參賽，「還在學習，滿辛苦的，要比別人練得更多，還要熟背暗號、戰術之類的，像外野要記站位，練一練要跑到內野，馬上跟投手配合。」能兼備兩位置學長不多，因此只能靠自己多問、多觀察，盡快吸收。

談到冬盟首戰，蔡琞傑說，在場下看學長作戰感到震撼，大家一路咬住比數、毫不退縮，輪到自己上場心情緊張，主要是比賽節奏更快，守備時還遇到燈光吃球狀況，「球突然整個不見，最後剛好自己掉進手套，算是運氣好。」

山林隊何品室融連兩年參與冬季聯盟，對比去年菜鳥經驗，坦言心態明顯不同。「去年目標就是適應職棒，全力發揮就好，沒有特定方向。」就今年賽季表現設定冬盟具體方向，自認還有許多不足，例行賽因顧及戰績較難大幅調整，因此把冬盟視為最佳練習場，希望強化長打火力，挑戰全力揮棒。

本季多在二軍出賽，但也參與季後挑戰賽與台灣大賽，短期高張力賽事接連上陣又投入冬盟，笑說體能「稍微累但還行」，二軍節奏相對一軍沒那麼緊繃，目前仍在負荷範圍內。

談到冬盟外隊強度，何品室融認為日職聯隊仍在觀察階段，感覺投手多在試探，「還看不出後面會怎麼攻擊。」認為日本社會人成熟度與完整度更高，不少選手年紀較長、資歷豐富，「他們有自己想法，帶著明確目標來比賽。」整體風格與二、三軍選手為主的日職聯隊有所不同。

台灣山林隊何品室融連兩年參與冬季聯盟，對比去年菜鳥經驗，坦言心態明顯不同。 中華職棒聯盟提供

同樣第2年參與冬盟，顏郁軒本季一軍出賽集中在下半季，經歷秋訓又投入冬盟，坦言身體確實有些疲勞，但認為這正是要面對課題，「如何在疲勞中維持打擊與守備手感很重要。」他分享，季末因體能下滑，專注度受影響，原本能撲接或滑接的球，反應卻慢了半拍，「如何在疲勞時繼續維持專注力，是我來冬盟很重要原因。」此外，修正揮空率及降低三振也是設定進步目標。

談到冬盟賽事挑戰，認為適應陌生投手速度相當重要，季賽有情蒐資料，且頻繁對戰，投打彼此有基本熟悉度，但冬盟對手多半首次碰面，「社會人投手變化球控制力很好，引誘球看似好球，一揮棒球卻掉成壞球。」此外，打者纏鬥能力強，不容易被三振，「第一場打滿貫砲的外山優希，當時纏鬥好多顆之後，一顆失投球就被掌握到了，他們對失投球掌握能力跟纏鬥能力都是需要學習的地方。」社會人選手多為經驗老到「老球皮」，讓他在冬盟獲得寶貴磨練機會。

全文未完，更多內容「亞洲3強冬盟聚首 未來對決更高殿堂」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第525期)