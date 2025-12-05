唐西奇、SGA與約柯奇三大超巨比拚 MVP之爭是史上最激烈

快訊

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
上季MVP已經很難選了，本季多了唐西奇加入SGA與約柯奇的競爭行列，恐怕會是史上最難選！ 路透
雖然開季才打了六周，球季進行四分之一不到，但年度MVP呼之欲出。

數據超誇張金塊中鋒約柯奇場均28.9分、12.4籃板、10.9助攻，打得像神一點都不像人的雷霆後衛亞歷山大場均32.9分、4.9籃板、6.7助攻，或是宛如天神下凡湖人後衛唐西奇場均35分、8.5籃板、9.4助攻。

你選誰是年度MVP都可以，三大超巨個人表現和球隊戰績都很有說服力。

比戰績，雷霆20勝1敗，很可能成為史上第三支70勝球隊，雷霆強到很難被擊敗，亞歷山大任何時間和狀況都能挺身而出拯救球隊。從戰績和歷史選MVP，亞歷山大毫無爭議。

約柯奇不只很會拿大三元刷數據，對比賽的影響力更是巨大，閉著眼睛都能投給他。 路透
賽季場均大三元並不新鮮，因為前雷霆後衛衛斯特布魯克已經有三個賽季打出場均大三元，但約柯奇幾乎是變態+誇張的各種大三元輸出，不用管戰績，閉著眼睛都能投給約柯奇。

唐西奇的35分準大三元數據表現和湖人出色戰績，讓人很難不猶豫，真的該把年度MVP選票投給約柯奇或亞歷山大？那如何對得起唐西奇精采非凡的史詩級表現。

很難確定NBA歷史上有沒有過競爭這麼競烈，實力和差距如此接近，而且球隊戰績，神級表現和個人超凡數據都極具說服力的年度MVP爭霸。

三大超巨年度MVP戰爭，至少會持續到明年二月中明星周末，那個時間點球隊戰績和排名，有可能出現可以比較的落差，也有機會在三大熱門MVP候選人中找到最終可能出線的人選。

SGA身為聯盟力捧的門面，雷霆本季更有機會挑戰70勝甚至73勝，衛冕MVP也很合理。 路透
不過年度MVP情勢還是站在衛冕者亞歷山大這邊，亞歷山大有更多機會建立自己拿下年度MVP優勢。

1、70勝門檻：雷霆今年極有機會成為史上第三支例行賽70勝球隊，一旦雷霆達標，亞歷山大帶隊達標，那麼亞歷山大毫無疑問會在歷史留名，戰績就是最有說服力的元素。

2、第四節關鍵先生：亞歷山大目前是第四節得分和關鍵球的掌控者，硬解能力和關鍵時刻持球，都是雷霆能屢闖險關，克服逆境拿下勝利的保證，儘管唐西奇約柯奇不遑多讓，但亞歷山大的持球進攻技藝和解圍能力是歷史級別，雷霆上季奪冠，今年一路贏下來很難被打敗，亞歷山大無解存在是主因。

3、NBA看板人物：41歲詹姆斯已經開始打老人球，柯瑞和杜蘭特都在跟傷病對抗，NBA三大看板人物只能跟著時代巨輪輪轉，未來NBA門面和看板人物今年球季就可能橫空出世。

唐西奇人氣爆棚，生涯走在顛峰，約柯奇就像不可能一樣存在，創造各種奇蹟，亞歷山大被視為當代喬丹，人球一體技巧和攻防兩端都沒有缺陷，亞歷山大根本就像NBA極致藝術般存在，獨一無二。

NBA正處於世代交替，70勝+奪冠形象能幫助亞歷山大成為NBA看板人物。

唐西奇帶領陣容深度普通的湖人打出西區前三成績，要爭MVP也是很有說服力！ 美聯社
約柯奇當然有機會，但金塊戰績不能掉隊，唐西奇也有無限可能，前提是湖人必須打出精英防守保持戰績。

今年NBA除了戰況激烈，驚奇不斷，年度MVP三大候選人競爭也會持續一整個賽季，絕無冷場。

特約記者李亦伸

