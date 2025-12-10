中職／和風型男職人魂 吳念庭打擊工匠の返鄉詩篇

【撰文・陳品宇】

國中畢業遠赴東瀛追尋棒球夢，從懵懂少年淬煉為穩重職業選手，吳念庭在日本度過將近半輩子，年逾而立選擇返台，在最熟悉土地上重啟野球人生，一如沉穩外型，場上不事張揚，卻在細節處下足功夫，體現職人匠心精神，首個完整賽季以打擊王頭銜兌現期待。

看見吳念庭的第一眼，很難不對乾淨氣質留下印象，暖陽般笑顏帶著不褪色的少年感，旅日多年也不改清爽，猶如剛離開甲子園球場的高校大男孩，一旦踏上熟悉紅土，便能迅速武裝心理，在紛擾球場上追求安定，不是一登場就搶盡鎂光燈的天生明星，也不以激情為賣點，力求處處精準確實，展現緩急自在打擊技巧。

二世光環不好扛 留學東洋露鋒芒

吳念庭小學時期就在汐金北峰國小打球。 聯合報系資料照

回顧學生時期，吳念庭與天賦異稟四字無法畫上等號，父親吳復連為一代名將，耳濡目染下對棒球產生興趣，小學四年級保持著「想打得比爸爸好」初衷，開始接受正規訓練，然而，在本該享受棒球年紀，耳邊卻從未停過質疑聲，「當時體格沒有特別好，小學就會聽到閒言閒語，到國中要想之後路怎麼走，大家會用期待眼光看你，如果沒辦法達到，就會被說『吳復連的兒子打球怎麼沒那麼厲害？不是應該要一樣嗎？』，可能這是背著二世光芒打球都會遇到的刻板印象，好像打得好是我們應該的。」

父親明星光環無形中成緊箍咒，無論如何都止不住旁人議論雜音，吳念庭坦言國小與國中並不自在，時常感到綁手綁腳，每一句懷疑低語都如滴落細雨，在內心湖面蕩起陣陣漣漪，「去日本後反而比較輕鬆，因為沒人認識我，可以自由自在打球，所以高中後發展才比較順利吧。」

國中畢業後，父親提議去日本打球，恰巧從小藉由電玩棒球遊戲接觸到日本棒壇，國中改練左打也是因崇拜鈴木一朗，「最常選的就是西武跟近鐵，最喜歡Cabrera跟Rhodes！因為動作很帥，玩遊戲看到12個球團的球場，會很想去那邊看球、打球，加上那時有(林)威助、(陳)偉殷、(李)杜軒、(蕭)一傑等學長在日職，受到他們影響產生嚮往。」

面對陌生環境，起初碰上飲食、語言課題確實曾一度感到痛苦，三個月後日文逐漸上手，和同儕相處屏障也隨之被抹除，「在共生高校很開心，去日本後獲得的機會比較多，每個禮拜週末都能跟不同縣市球隊比賽，覺得很好玩。」一入學便成主力球員，隨著出賽頻率變高，開始闖出名號，站穩球隊前段棒次，展現優異速度和巧打實力，加上能擔綱中線守備，將自己送進球探雷達中。

吳念庭(右)是名將吳念庭之子，高中時赴日留學。 聯合報系資料照

畢業後自覺有能力挑戰職業，投身日職選秀會，但可惜高中成績還不足以替實力背書，最終名落孫山，原想加入獨立聯盟打球謀生，但球隊薪資、生活環境都未達理想，待了不到一周後萌生讀大學念頭，在父親牽線下進入日本第一工業大學。

談到大學生活，吳念庭頗有體悟，「以前學校老師或教練會幫你安排好所有事，直到上大學後意識到，現在才真的算在日本獨立過生活，每件事都很新鮮。」除了得額外花時間打理生活起居，投手層級也比高中高上一階，維持好表現難上加難，為了縮短鋁棒轉木棒的適應期，開始接觸重量訓練，「大學進步最多的是打擊，上大學需要更好肌力才能把球打強、遠，開始重訓後力量好蠻多的，從小到高中都算是偏瘦，看上去是最不起眼的那個，就是努力把自己打起來。」

言語中透露不服輸個性，大學四年球隊數度拿下縣內預賽優勝，主戰內野吳念庭在球探間評價一路走高，可塑性備受看好，2015年再度挑戰選秀，選前就獲總教練掛保證，但聽到第七輪被西武獅選中那刻，當時在學務處等到深夜的吳念庭仍感到美夢成真，「最後名字出現了才比較放心，那一瞬間覺得這七年努力終於有回報，其實大三時看到台灣在U21奪冠，當時也想過『是不是回台灣打球比較好？』幸好有堅持下來。

卡位失敗拚轉型 超級工具人找生存空間

吳念庭曾在日職西武隊效命。 聯合報系資料照

經過四年大學磨練，西武球團期待發揮即戰力優勢，填補懸而未決的游擊缺口，吳念庭很快以實績證明苦練成果，首年二軍出賽打擊率破3成，順利在6月拚上一軍，目標來年角逐輪替，沒想到2017年陣中殺出超級新秀源田壯亮，新人年即接管游擊位置全勤出賽，大幅壓縮吳念庭出賽空間，2017年跌到15場，隔年再跌至個位數，2019年更整年蹲在二軍苦熬。

「第一年沒想到這麼快能上一軍，上了43場會覺得明年是自己的機會，競爭社會遇到位置被卡住也沒辦法，要尋找其他方向，開始變成工具人，有需要我的地方就去練，把所有位置都練到教練放心讓你上去守。」職棒路剛起步被迫轉型求生存，吳念庭以上班族巧喻當時一二軍間浮沉心境，「這麼努力成績卻沒回饋的時候，那是最灰心的，每天加班到很晚，可是業績就特別差，一、兩年過去，會懷疑自己是否永遠會是這樣。」

成績遲遲未見起色，心態容易往死胡同裡鑽，對自己的不信任感盤踞腦海，吳念庭感謝當時學長說的一番話點醒自己：「『不開心是一天，開心也是一天，沒有人每天都能在場上打球。』確實不是每個人都有機會進來（職棒），能不能把握機會還是看自己，二軍明明很努力、打得不錯，但上去就無法兌現，問題不是技術面，心裡被一堵牆卡住，要自己打破才能看到眼前路。」轉念後將危機視作轉機，靠著隨插即用特性爭取機會， 2020年53場一軍出賽改寫新猷，令人振奮的是找回宰制二軍投手能力，長打威脅有覺醒跡象，過去單季最多4轟，該年二軍短短17場就敲出5轟、攻擊指數破1.1，悄悄替2021年的爆發埋下伏筆。

棒球遊子異鄉 繞一圈回到最初的起點

吳念庭回後加入台鋼雄鷹。 聯合報系資料照

時勢造英雄，球隊「疫」外傷兵給了吳念庭打出名堂機會，但也因疫情侵擾，隔離了人跟人之間物理、心理距離，台日兩邊跑，來回一趟要隔離兩周，和家人見上一面不容易，讓吳念庭感觸頗深，回家想法逐漸在心中萌芽。

2022年持續有94場出賽、5轟穩定成績，但提拔吳念庭出頭的辻発彦監督季後宣佈辭去一軍兵符，松井稼頭央政權走馬上任，成了另一關鍵轉折，「10歲努力打拚、20歲努力追夢，30歲就需要回到現實考量，剩下能打的時間不多，可以做什麼回饋自己家鄉？如果問會不會覺得還可以打（日職），當然會，但並不實際，過程一直很猶豫，但決定當下就不會再想對或錯。」坦言從動念到下定決心花了長達三年，直到2023年球季結束後正視處境，出賽數日漸縮水是不爭事實，適逢中職回到蒸蒸日上六隊規模，才讓返台念頭定案。

「球團當時還是有給合約，但人沒有預知未來能力，當下做的就是對自己最好選擇，不管在哪都會想打好，但有沒有舞台更重要。」比起有一場沒一場，回台灣打球能讓球迷、親朋好友都看得到身影，2023年兩度披上中華隊戰袍，也成了無形推力，吳念庭笑著說：「過程問過很多人，其實只是想聽到心裡已有的答案，如果聽到相近的看法會更篤定，也有教練以朋友身份幫我評估，回國發展能更長久。」

2024年吳念庭投入中職選秀，以榜眼之姿加盟職棒新軍台鋼雄鷹，縱觀旅日生涯，認為成長最多的是適應環境能力，每年教練給的工作不同，從第一年起就不斷強化替補選手應有的戰術價值，期許能實踐座右銘「一日一善」，「意思是每天把一件事做好就好，我想給人『只要念庭上去就會很安心』的感覺，每天只要選到保送或敲一支安打，心理就會穩定，先求有、再求好，球迷們會說是公務員、每日任務，其實這句話給我很大安定感。」

