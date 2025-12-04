成軍不到10年的巴黎小球隊何德何能 居然產出兩位NBA總教練

NBA現今有四位非美籍教練，其中居然有兩位來自一支成軍不到十年的法國俱樂部。巴黎籃球隊在2018年才成立，短短兩年內就升上法國一級聯賽，還拿過歐洲杯的冠軍，並在2024年贏得法國一級聯賽冠軍。而帶領他們完成這兩項成就的兩位總教練，現在都在NBA，就是曼非斯灰熊的伊薩洛（Tuomas Iisalo）和波特蘭拓荒者的史普利特（Tiago Splitter）。

這支球隊其實跟NBA頗有淵源，他是前NBA制服組卡恩(David Kahn)的傑作。這位出生在波特蘭的美國人，當過體育記者，也有律師資格，更曾是灰狼隊的籃球事務總裁。但今天大部分人談到卡恩，通常都會先取笑他兩度錯失選走柯瑞(Stephen Curry)的機會。2009年選秀會是卡恩操盤的第一屆，灰狼手握第五和第六號籤，結果他們選了盧比歐(Ricky Rubio)和雪城大學的弗林(Jonny Flynn)兩名控球後衛，金州勇士則在第七順位選了咖哩。盧比歐雖然有個相對成功的NBA生涯，但弗林則是個不折不扣的失敗案例，在NBA只打了四個賽季就轉戰海外。卡恩在灰狼時期一系列的錯誤操作，讓他在2013年遭到解職，山不轉路轉，他反而在大西洋彼岸找到了另一片天地。

前NBA制服組卡恩在灰狼選秀留下錯過柯瑞的笑柄，但轉戰歐洲打造球隊卻找到了另一片天地。 法新社

2018年他和合夥人舒瓦茲(Eric Schwartz)買下了負債累累的法乙球隊Hyeres-Toulon，把球隊搬到巴黎，並把他對籃球的視野在這邊實現。卡恩找了年輕的紐約人紐曼(James Newman)擔任總經理，在2023年挖角了前一年帶領德國波恩隊拿到籃球冠軍聯賽金盃的伊薩洛掌兵。伊薩洛不只把他在波恩隊的主將一起帶去巴黎，也把他快速攻擊的籃球哲學一起帶過來，他在一次訪談中曾經這樣講過他的勝利方程式：「如果你比另一隊出手更多次，然後命中率也比較高，你百分之一百會贏球。」

伊薩洛的風格很快地獲得美國球界的注意，在帶領巴黎籃球隊拿下歐洲杯冠軍，並且創下25連勝的聯盟紀錄，打進法國聯賽決賽後，就被灰熊網羅當助理教練，負責球隊的進攻，並在上季末接替被炒魷魚的詹金斯(Taylor Jenkins)。紐曼大膽地啟用史普利特繼任，在此之前史普利特從來沒有當總教練的經驗，他也在訪談中說很感謝巴黎籃球隊給他這個機會，「我之前都被標籤為大個子的教練，只能當助理教練。」史普利特在伊薩洛建立的基礎下，延續原本的快速球風，在2025年完成了前一年未竟的法國冠軍夢，並且在歐洲最高水準的歐洲聯賽打進八強。這一年的成功，讓史普利特又回到NBA，擔任拓荒者的助理教練，隨後因為原總教練畢拉普斯(Chauncey Billups)的涉賭禁賽，成為代總教練。

巴黎籃球隊本季從捷克挖來42歲的義大利教頭塔貝利尼(Francesco Tabellini)，原因正是因為塔貝利尼也是個崇尚快速節奏的教練。塔貝利尼說：「打從卡恩建立球隊開始，他就一直要找打高轉速球風的教練。」他在率領捷克Nymburk隊時，曾兩度奪得國內冠軍，並且打進過歐洲冠軍聯賽的八強。「他們會找我來，不只是因為我在冠軍聯賽的成績，」塔貝利尼說，「也因為我的隊伍以數據來看，是全歐洲轉速最快的球隊，這就是最大原因。」根據運動家網站的Eduardo Tansley，本季巴黎籃球隊在經過11場比賽後，他們擁有歐洲聯賽最多的進攻籃板數和抄截數，以及三分球出手次數（34.4次）。這種球風是他們能夠以聯盟中段班薪資，還能在歐洲和眾家豪門球隊競爭的主因。

伊薩洛季初一度傳出與主將莫蘭特理念不合，但經過溝通後近期氣氛已好轉，灰熊戰績也止跌回升。 美聯社

伊薩洛和史普利特的NBA執教生涯風險肯定比在歐洲還高，灰熊隊今年開季的前15戰只拿4勝，當家球星Ja Morant場上愛打不打的肢體語言，以及跟教練團的衝突，導致伊薩洛以往注重的人和風格受到極大挑戰。反而是莫蘭特（Ja Morant)受傷後，他們在最近七場比賽贏了五場。執得注意的是，灰熊少了莫蘭特，改以傑克森(Jaren Jackson Jr.)和7呎3吋中鋒周志豪(Zach Edey)為中心，轉速從102.91降到96.96，反而勝率增加，伊薩洛教練為了在NBA生存，也必須做出調整。

史普利特臨危受命執教，儘管在重建的拓荒者執教沒壓力，近期仍屢屢打出驚奇。 路透

史普利特在拓荒者的壓力則沒那麼大，百廢待舉的拓荒者沒有戰績壓力，目前反而能排進西區前十，甚至比獨行俠、快艇還好。這兩隊會在下禮拜一正面對決，兩位來自巴黎籃球隊的前後任總教練，首度在NBA賽場上交手，也許在美國當地，就是一場例行賽，但在法國籃球圈，這肯定是件大事。