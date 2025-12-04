中職／熱度比戰力外球員還冷 蘇智傑動向成FA市場最後焦點

或許有部分受到12強奪冠的影響，中職的自由球員(FA)市場在去年發生很大的變化，除了行使FA權利的球員多達4人之外，球團側更開出前所未有的大型合約，競標過程也是峰迴路轉，歷時一段不算短的時間後，最終陳韻文及詹子賢續留原隊，朱育賢及陳子豪則是轉戰味全，4人都獲得滿意的合約。

今年季後也有3人行使FA權利，分別是樂天的黃子鵬、統一的林岱安及蘇智傑。

首先是黃子鵬，黃子鵬在11月初宣布成為自由球員，台鋼率先表態搶人，樂天隨後提出慰留，但條件不若台鋼，最終台鋼以5年6600萬順利爭取到黃子鵬加盟，黃子鵬加入台鋼後，台鋼不但得到一名1年可以投超過100局的先發投手，更多了協調魔鷹再次回隊效力的空間，對於球隊戰力幫助極大。

林岱安投入FA的行情比蘇智傑還好，目前應是剩悍將與獅隊在搶人。聯合報系資料照

隨著黃子鵬迅速被台鋼網羅，市場上剩下林岱安及蘇智傑2名獅將，2人的討論度卻是冷熱兩樣情，林岱安是FA市場上少見的捕手，19、21年曾二度獲得金手套獎，21年更同時拿到最佳十人獎，近年與陳重羽分擔蹲捕工作，今年出賽70場，阻殺率高達36%，擁有優異的捕手技能，且月薪不算高，全額轉隊費僅需要540萬，因此在市場上有不錯的反應，一開始傳出有4隊有意爭取，目前剩下富邦及統一2隊在競爭。

林岱安的隊友蘇智傑就沒有太高的熱度，僅在行使FA權利後傳出統一開價慰留，及有複數球隊進行詢問，之後的動態至今近1個月幾乎可說是無消無息，在市場的順位掉到最後面。

蘇智傑昔日與陳傑憲及林安可合稱為外野三鬼，近2年受傷勢及位置重疊等因素影響，上場機會銳減，連2季未達規定打席數，今年出賽70場，打擊率雖只有2成52，仍有5轟、4成07長打率的成績，只不過統一現有的外野人才濟濟，包括林佳緯、邱智呈等人都有不錯的表現，蘇智傑已找不回自己的先發地位。

蘇智傑近年在一軍出賽場次銳減。聯合報系資料照

看看其他5隊，中信、味全及樂天都擁有國際賽等級的外野陣容，台鋼雖稍弱，陳文杰如傷癒歸隊，加上王博玄、王柏融2人，外野戰力也不差，只剩下富邦外野有較迫切的需求，但近3週時間都再無有關蘇智傑的消息傳出。富邦去年在FA市場失利，今年鎖定林岱安以期補強捕手戰力，目前已到最後階段，至於戰力在6隊之末的外野，雖最有補強蘇智傑的空間，但一直都沒有動作，反而是從他隊的60人名單外進行了補強。

各隊的60人保留名單在11月28日公布，由於名單外有不少仍具戰力的球員，加上李吳永勤在富邦復活的例子，讓各隊提高在砂礫中挑珍珠的興趣，台鋼在30日宣布簽下前富邦投手賴智垣及前味全捕手劉時豪，富邦隨後也與前中信外野手林書逸達成共識，看起來對於外野並不是沒有補強的意圖，但對FA市場中唯一的外野手蘇智傑就有些興趣缺缺。

外野手林書逸日前被中信戰力外，沒多久就被富邦網羅，恐怕就不一定會出手搶蘇智傑了。聯合報系資料照

外野戰力雖較薄弱，但富邦在選秀會上一口氣選進包括第2順位的劉承佑在內共4名外野手，加上申皓瑋、王正棠、陳真、孔念恩、周佳樂、蔡佳諺，還有將前往美國訓練的高捷、林莛育等人，富邦外野其實年輕潛力球員並不少，或許也是希望讓他們有多點磨練的機會，因此對年紀較大且近年表現欠佳的蘇智傑沒有積極動作，至於為什麼網羅年紀相近的林書逸，除了林威助曾與他共事過之外，薪資高低相信也是一個考量，畢竟球團在與戰力外球員的合約協商中都佔有絕對優勢，即使林書逸明年沒有太突出的表現，對球團來說影響也不大，如果交出不錯的成績，對於成長中的年輕外野手來說也是種刺激。

當然另一方面也可能是蘇智傑本身仍傾向留在統一，對他隊的邀約沒有太正面的回應，無論如何，待林岱安確認花落誰家後，蘇智傑的結果也將出爐，究竟是沒意外的續留還是戲劇化的轉隊，都將是FA市場最後的焦點。