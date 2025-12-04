快艇誤判讓熱火撿到寶！ 鮑威爾在邁阿密從配角變主角

邁阿密熱火的後場，如今有了一張再熟悉不過的面孔。

鮑威爾（Norman Powell）坐在場邊受訪時笑得像個剛入選校隊的孩子，完全看不出這是他在NBA的第11個球季。對他來說，穿上熱火球衣、走進更衣室、推開那扇門、看到自己被安排在昔日偶像韋德（Dwyane Wade）的專屬置物櫃位置，每一天都像在圓一個少年時期的夢。

國中時，他守在電視機前，看著2006年總冠軍戰，韋德與歐尼爾（Shaquille O'Neal）從0比2落後一路逆轉獨行俠。他可以一球一球背出那些回合。今天，他在熱火隊主場的走廊裡，看著牆上每一位熱火傳奇：莫寧（Alonzo Mourning）、韋德、詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh），突然間他發現，自己的故事也悄悄被寫進其中。

本季來到熱火後，鮑威爾打出生涯代表作：場均超過25分、投籃與三分命中率都維持在5成與4成以上，不再只是過去在暴龍、拓荒者、快艇時那個替球星打雜、防守、拉開空間的「配角型側翼」。在熱火他被要求持球、主導、終結，甚至成為進攻的第一選擇；而這一切，正好與快艇目前的狀況，形成強烈對比。

鮑威爾來到熱火後完全沒有適應期，也感受到熱火真的很需要他。 路透

對鮑威爾的母親來說，兒子一抵達邁阿密，整個人的狀態就不一樣了。「他就是一副回到家的樣子，」她說，「通常到新環境、新球隊都需要時間適應，但他看起來完全不用。」

熱火隊友從第一天就接納他，阿德巴約（Bam Adebayo）常在訓練後跑來打趣，教練團與管理層在他第一次清晨7點的訓練就整排到場，讓他驚呼：「沒有任何一支球隊，曾用這種方式讓我感覺到『我們真的很需要你』。」

史波史特拉（Erik Spoelstra）對他的評價也毫不保留。他形容鮑威爾是「多才多藝又狡猾的得分手」，可以打持球、打無球、當擋拆持球者、也能攻擊Closeout，「他歷經不同角色，練出一整套技能包，也更懂得利用對手的侵略性反制他們的防守。」更有趣的是，在鮑威爾還在暴龍隊時，他的個人心輔教練諾斯(David Nurse)就常對他說：「史波史特拉很喜歡你，他老是在問『要怎麼限制鮑威爾？』」直到今年夏天，他被交易到熱火，史波史特拉才親口告訴他：「我們追蹤你很多年了。」

鮑威爾說來到熱火後讓他體驗到「最純粹的籃球」 美聯社

鮑威爾在這裡得到的，不只是球權與角色，還有文化上的認同。隊友米契爾（Davion Mitchell）形容這支球隊：「我們會互相嘴砲、互相鞭策，但都是為了讓對方變得更好。」在「稍微帶點魯莽」卻又高度紀律的體系裡，每個人都被鼓勵強勢出手、不怕失誤、不用過度思考，只要保持侵略與專注。鮑威爾說，這是他「很久沒有體驗過純粹的籃球」，沒有刻意餵球給特定球星，而是大家照著節奏、照著優勢打球。

他也非常期待與赫洛（Tyler Herro）的雙後場組合。當兩人同時在場，防守端必須同時顧慮兩個能自創進攻、能投能切的外線，熱火也因此在新球季將體系往更快、更自由的方向推進。史波史特拉很清楚，鮑威爾不是那種「需要大量戰術餵養」的球員，他只需要空間與自由度，就能在節奏裡自己找到出手機會。

只是，在鮑威爾手握這一切之前，他曾有另一個截然不同的過去，而那就是在洛杉磯快艇。

快艇季前發動三方交易，送鮑威爾(左)去熱火，並從爵士拿到柯林斯(右)。 路透

上季他在快艇打出21.8分、三分41.8%的「準全明星」表現，被視為隊內最穩定、也最適合與雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）共存的側翼火力。季末，他感受到球隊明確傳達出延長合約的意願，「我覺得他們是想留下我、會想辦法處理的。」結果不到幾個月，他就被捲入與爵士、另一支球隊的三方交易中，被送往邁阿密。

「你當然會有感覺，這真的很難受，」鮑威爾回憶那段過程，「前一刻告訴你不用擔心，下一刻你卻真的得開始擔心未來。到了這個年紀再換球隊，會很自然想到：這會不會就是我生涯的分水嶺？」

更諷刺的是，當鮑威爾在熱火打出身價、被討論為年度最佳進步或全明星候補時，快艇卻急速墜落。在對湖人那場比賽中，他們完全拿唐西奇（Luka Doncic）沒辦法，讓對手輕鬆砍下43分，傳出13次助攻，快艇無論是單防、包夾或換防都漏洞百出。整場讓對方每百回合得分飆破140分，賽季防守效率跌到聯盟倒數第三，只比籃網與巫師好一點。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）試著透過輪換調整找答案，試著拔掉洛培茲（Brook Lopez），改用柯林斯（John Collins）打替補五號，進攻端確實比較順暢，防守卻更加崩壞。對手在禁區得分、籃板與命中率全面壓制快艇，里夫斯（Austin Reaves）與詹姆斯也輕鬆切入如入無人之境。板凳端，盧一度嘗試給年輕側翼布朗（Kobe Brown）更多上場時間，把波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、「CP3」保羅（Chris Paul）等老將輪流按在板凳；但每一次嘗試都像「往牆上丟東西看會不會黏住」的感覺，真正穩定的解答始終沒出現。

快艇季前一系列操作備受好評，但最終卻完全沒效果還淪為西區第二，放走鮑威爾恐怕就是錯誤的開始。 法新社

在這樣的情況下，快艇幾乎只能倚賴哈登（James Harden）苦撐。這位36歲前MVP本季場均將近28分、8助攻、5籃板，對黃蜂砍過55分，對湖人又拿29分、9助攻，可球隊戰績依然一路沉淪，西區倒數第二。他自己也坦言：「我從沒處在這種輸球的情況，這感覺像所有事都在跟我們作對。」

回頭看，放走鮑威爾或許是快艇今夏最昂貴的一步錯棋。

在一支原本就仰賴老將火力與外線延展性的隊伍裡，鮑威爾是少數能兼顧切入、外線、對位防守與替補火力的「全方位側翼」。如今這樣的輪值被拆開，快艇不僅在空間上失血，在精神層面也缺少一名能隨時接管第二陣容攻勢的穩定來源。當他在邁阿密身披熱火球衣、場均25分、被史波史特拉當作戰術終結點時，洛杉磯那端卻還在尋找一個能在攻防兩端填補空缺的人選。

對鮑威爾來說，這一切發展有點殘酷，卻也合理。他清楚知道，在這個年紀、在這個聯盟，你永遠可能成為「被交易的那一個」，但他同時也相信，「一切都是最好的安排」。當他在11月的一個早晨回望這段平行旅程──一條通往牙買加的路，以及一條將他帶到邁阿密的路──鮑威爾覺得自己正處在命中註定的位置，他更能夠回到爸爸的祖國牙買加「尋根」：像是為家鄉在颶風災後募集物資與善款、替國家隊打出歷史性晉級世界盃，讓他重新理解自己的身分與責任；來到熱火之後，文化上的契合與戰術上的解放，則讓他找回對籃球最單純的熱情。。

鮑威爾認為自己來到邁阿密是命中注定。 法新社

他認為，自己在7月被快艇交易至熱火並非巧合。在所有可能前往的城市中，他心懷感激地說，邁阿密距離牙買加僅約兩小時飛行時間，讓他能持續往返並投入家園的重建工作，「所有事情發生都是有原因的。」。

在邁阿密，鮑威爾是被需要的一方。在洛杉磯，則是錯失他的一方。

如今看著快艇在戰績與防守端節節敗退，再比對熱火在他領軍之下重新升起的進攻火力，很難不產生這樣的想法：放走鮑威爾，也許不會是快艇唯一的問題，但絕對是他們如今深陷泥沼時，最不敢回頭細想的那一步。