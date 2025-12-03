中職／非契約保留名單 有實績中生代王維中、曾仁和掀爭奪戰

每年中華職棒休賽季，最重要的消息，就是11月底時，各隊需要提交契約保留球員名單。今年合計共有73名球員未列入保留名單，其中包括台鋼雄鷹9人、富邦悍將17人、中信兄弟12人、味全龍13人、樂天桃猿10人、統一獅12人。扣除自由球員及引退的7人後，有超過一隊人數的66人，將面臨生涯最難熬的時刻。

未獲得保留的球員名單中，包含林益全、宋文華、阮裕智、吳秉恩、劉昱言、陳韋霖、楊皓然、黃兆維、彭識穎及黃鈞聲等，都是連兩年被戰力外，是否還有球團願意給予機會，就相對比較難說。另外劉時豪及賴智垣則是快速獲得青睞，將前往台鋼開始第三春。至於其他54位球員，還是有些值得期待的球員，有機會獲得再試試看的機會。

想要獲得機會，首要條件就是自身條件，年紀、薪資、能力或潛力都是可能被探討的焦點。像去年遭到戰力外的李吳永勤，他當時僅26歲，卻有9年的經歷，而且在二軍有不錯的表現，因此成功吸引悍將的目光，而且他還一舉拿下最佳進步獎，成為牛棚要角。不過今年的名單非常有趣，富邦、統一及台鋼，公佈了不續約的球員，另一部份則可能簽回，純粹是名額不足的運作考量。

王維中／投手

王維中若以相對低月薪高獎金的方式簽下，並讓他專司牛棚，他應當還是會有球隊有興趣。 聯合報系資料照

大聯盟史上首位透過規則五選秀，從新人聯盟級別直升大聯盟的王維中，不意外地出現在非契約保留名單。他最大的問題在於年薪太貴，加上有傷勢困擾，因此讓他貢獻度不如預期，除非雙方協議成功，不然就必須受到降薪幅度30%的限制。倘若他沒有再次旅外，若以相對低月薪高獎金的方式簽下，並讓他專司牛棚，他應當還是會有球隊有興趣。

曾仁和／投手

曾仁和傷勢大致復原，若開價不高，應當還是會有球團願意給他機會。 聯合報系資料照

曾仁和同樣是大聯盟資歷的投手，他碰到幾乎與王維中一樣的問題，因為傷勢影響，讓他的貢獻與薪資不相符。他雖然選秀順位不佳，但表現不亞於當時首輪球員，備受球團及教練團肯定，讓他一路加薪。可惜簽下複數年合約後，遭遇手肘韌帶撕裂，不過他傷勢大致復原，若開價不高，應當還是會有球團願意給他機會。

林原裕／投手

林原裕具有151KM快速球的投手。林原裕IG

被統一7-ELEVEn獅送到冬季聯盟磨練的林原裕，意外地在賽程中接到非契約保留的通知。他是具有151KM快速球的投手，但有許多年輕火球男一樣的控球問題，讓他成績有所起伏。不過潛力就擺在那，因此即使繼前年後再度被戰力外，獅隊依舊表達願意留人，暫時不會成為職棒棄將。

姚冠瑋／捕手

曾在2023年扛下悍將主戰捕手的姚冠瑋，成為自由市場上另一個選擇。 富邦悍將隊提供

好的捕手的重要性，近年在中華職棒屢屢被突顯，造就今年最夯的自由球員不是蘇智傑，而是林岱安。然而，目前有意補強捕手的台鋼已經簽下劉時豪，曾在2023年扛下悍將主戰捕手的姚冠瑋，成為自由市場上另一個選擇。雖然他的配球及打擊都有加強的空間，但作為2、3號捕手還是不錯的人選！

馬鋼／內野手

馬鋼今年才在二軍達成完全打擊，無論攻擊、守備都有不錯的表現。 中信兄弟隊提供

第三輪入選而且才24歲的馬鋼，被中信兄弟放在非契約保留名單，應該是出乎眾人意料之外。他今年才在二軍達成完全打擊，無論攻擊、守備都有不錯的表現。他被戰力外，應該是因為黃衫軍內野競爭激烈，已經納入16人的情況下，入隊4.5年還無法在一軍獲得更多機會，只能被犧牲。但他的表現不應當是無球可打之人，要補強一、三壘的球隊，應當會給他機會。

整體而言，今年的非契約保留球員名單依舊人才濟濟，其中多位球員，都是因為受傷而減少機會。其中又以中生代球員最受關注，他們具有經驗，值得逢低買進。雖然各隊人數都不少，但可用之兵不嫌多，名單中還是有許多不錯的人選，甚至可以當成即戰力的球員，或許又將掀起另一波爭奪戰。