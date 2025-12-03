天才打擊王或攻守負資產？「打擊機器」阿拉斯撲朔兩極化市場

大聯盟打者百百種，教士隊有著「打擊機器」美譽的內野手阿拉斯（Luis Arraez）是其中特色最鮮明之一，在打擊率逐漸式微，打者看重打擊三圍後兩項，無不追求長打與保送的現代棒球，阿拉斯以極致的CONTACT能力與球棒控制能力，將各式各樣的來球轉化成一支又一支的安打，在打擊區上極為難纏，鮮少吞下三振。

棒球作為一項只要球打進場內就有無限可能的運動，阿拉斯這般打擊型態確實令人頭疼，生涯打擊率高達3成17，在所有現役球員當中高居第一，在2022年至2024年之間分別以3成16、3成54、3成14打擊率完成打擊王三連霸壯舉，這三年分屬三支不同球隊，為大聯盟百年歷史首例，今年雖衛冕失利，但近兩年披上教士球衣後連霸國聯安打王，生涯兩度單季兩百安，今年球季結束後，阿拉斯帶著國聯第四的2成92打擊率、8轟、181安成績單首度投入自由市場。

那麼問題來了，這樣在聯盟「特立獨行」的打者，如果你是球隊總管，會願意花多少錢將他納入麾下呢？

阿拉斯(左)身價或許是近年來自由市場上最複雜案例，在不同制服組與球探眼中，評價可能截然不同。 美聯社

阿拉斯的身價或許是近年來自由市場上最複雜案例，在不同制服組與球探眼中，評價可能截然不同，在有些人眼中，阿拉斯打擊能力屬現役球員中佼佼者，看好棒子能有明星級別的輸出；也有人認為結合攻守綜合表現，阿拉斯連聯盟平均水準都不到，產值能被任何人取代，用超過千萬價碼簽都算是溢價，中立論述反而算少數，而無論是正反兩極的評價，似乎都能找到合乎邏輯且具說服力的論點，要從如此特殊的技能包身上找到正確解答一向不容易。

首先必須得說，阿拉斯真的很能打，2023年創下的3成54打擊率是2010年後聯盟最高紀錄，甚至季中一度能挑戰4成，在打擊率重要性不斷下滑的現代，仍有球員努力追求這項棒球世界中最傳統、最經典的統計數據，復古的情操讓阿拉斯時常被拿來和鈴木一朗、「教士先生」葛溫（Tony Gwynn）等名人堂級別的安打怪物做比較，時至今日，打擊王在部分棒球人眼中仍有其無可取代榮耀。

不只如此，阿拉斯難以被三振的優勢在全聯盟也屬獨一檔級別，從2022年破繭而出後，阿拉斯每年的揮空率、三振率都是聯盟最低，期間被三振率僅4.9%，交手阿拉斯時想用三振安全下庄，對投手而言是件不切實際的事情，本季更降到僅3.5%，是自1995年的葛溫的2.6%後，大聯盟30年來新低，考量到大聯盟三振率正不斷上升的趨勢，這個數字比想像中還要驚人，若想更明確了解阿拉斯的被三振率有多超群，自從1947年大聯盟打破種族藩籬，將所有球員三振率和該季聯盟平均做比較，阿拉斯可以高居歷史第二，本季出賽數是生涯新高的154場，但只吞了生涯最低的21次，純論這點阿拉斯已經邁入登峰造極領域。

阿拉斯都有辦法把球打向場上無法被處理的百慕達三角洲，打擊技巧堪稱菁英級別、無人能敵。 美聯社

如果從生涯軌跡來看，阿拉斯和葛溫也有不少相仿之處，以1947年後大聯盟打破種族藩籬為分界點，兩人生涯三振率均位列大聯盟歷史前五，阿拉斯為第四，葛溫則為第五；兩人在各自時代中打擊率都名列前茅，如果你仍然把打擊數據奉為圭臬，認為阿拉斯是全聯盟打擊技巧最優秀的打者，那麼從數據面可以輕而易舉獲得支持。

更何況棒球隨著時代演變，如今投手的球速、轉速、變化球犀利度都與日俱增，純「打擊率」能力而言，阿拉斯或許還比許多上古神獸好，他今年面對過269名不同投手，葛溫在1987年生涯年僅138位，「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）在1941年更只有74位，不管是面對哪個投手的哪種刁鑽球路，阿拉斯都有辦法把球打向場上無法被處理的百慕達三角洲，打擊技巧堪稱菁英級別、無人能敵，他是個一點都不全能的「一拍子」球員，但剛好正是所謂「五拍子」中最重要的一項。

但，打擊率高的球員就是好打者嗎？隨著數據化時代來臨，如果說勝投正在變成投手數據中最雞肋的項目，那打擊率勢必就是對應到打者端的數據，若打者的本質是不要出局、爭取上壘，那上壘率會是更能全面性統整「沒出局率」的統計項目；打擊率將所有安打一視同仁，但就連幼稚園小朋友都知道，一壘安打與全壘打的價值天差地遠，為了更好劃分長打價值，長打率價值自然體現，更精確的話也有純長打率能夠使用。

說了這麼多，核心只有一個：打擊不是只有擊中球而已，舉今年藍鳥隊為例，藍鳥去年也是支高擊球率球隊，但得分效率不彰；今年在不犧牲原有優勢的條件下，提升揮棒速度與打線破壞力，今年被三振數排名聯盟倒數第2，但得分數高居聯盟第4，而唯一被三振比藍鳥少的皇家隊，總得分卻只有聯盟第26，顯示出被三振率與攻擊能力幾乎沒有直接關係。

評估打者打擊能力的數據中，還有很多重要資訊，而正是這些資訊，讓阿拉斯跟葛溫的比較開始站不住腳，首先是速度方面，葛溫在同年紀已經跑出181次盜壘，而阿拉斯只有31次；同時還收下兩座金手套，不管是打擊、速度、守備都是聯盟頂尖，剛打出一個WAR高達8.6，領跑全聯盟打者的賽季，相比之下阿拉斯的守備則一直是聯盟墊底等級，今年主守價值低落的一壘，但「出局製造值」（Outs Above Average, OAA）是慘不忍睹的-9，進階數據防守綜合評價（Fielding Run Value）為全聯盟內野手倒數第2。

葛溫不易被三振，但同時保送能力相當優秀，在27至28歲這兩年，葛溫的標準化保送率（BB%＋）是120，而阿拉斯則是51，遠低於聯盟平均近50%，葛溫還有著更好的長打能力，阿拉斯則低於聯盟平均，葛溫是名符其實的「五拍子」球員，兩人僅有打擊技巧一項能相提並論，本質並不是相同等級打者。

球隊在評估阿拉斯時，會傾向用更全方位的角度審視。 美聯社

種種一切都表明，球隊在評估阿拉斯時，會傾向用更全方位的角度審視，別忘了阿拉斯本季的標準化攻擊指數（OPS＋）還不到聯盟平均，和打擊率兩項都是生涯新低，過去兩年阿拉斯加權得分創造值（WRC＋）107、WAR值2.0，放在聯盟比較的話，對象約是薛耶爾（Nolan Schanuel）、努特巴爾 （Lars Nootbaar）、布雷戴（JJ Bleday）等人，表現不差，但也絕對不是強隊會爭相砸重金簽下長約的球員，這或許也說明了，為何阿拉斯在拿下三座打擊王後，仍有高機率短短五年內穿上第四件球衣。

今年阿拉斯打出生涯低谷成績，價值在教士隊陣容中沒有獲得很好體現，反過來教士隊本身也沒有極大化阿拉斯的影響力，在現代棒球演變下，球隊最佳打者固定第二棒，這個過往一向被視為助攻的棒次，已經不再是讓人難以吞嚥的新觀念，前段棒次的速度至上主義早已走遠，如賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）等人今年都鎖定在第二棒上，而阿拉斯本季在第二棒的打席數排名聯盟第四高，賽季結束後結算，教士在第二棒取得的產值是：得分並列墊底、打點倒數第二、上壘率跟長打率都在倒數前五。

顯然這並非打線中最重要位置的理想應用，沒有讓阿拉斯發揮他的優勢，更擴大了他的劣勢，力量不足、上壘能力乏善可陳的打者，根本就不該擺在打線前端。保送價值與一壘安打相仿，但安打因為具備額外推進壘包能力，價值絕對又比保送還要高，這也是讓阿拉斯變得特別之處，讓阿拉斯成為比賽中前兩個打者，自然大大削減影響力，本季他有高達56%的打席是在壘上無人時上場，與其讓他排前兩棒獲得比絕大多數人都還要多的打擊機會，不如稍稍往後擺，更有機會在壘上有人時上場，發揮安打的額外價值，或是再更往後擺，讓他有更少次數上打擊區。

新的一年阿拉斯的課題不只是把數據拉回正軌，還得用打擊成績遮掩跑壘與防守的短版。 路透

儘管說了這麼多缺點，市場上勢必還會有複數支球團對阿拉斯投以關切眼光，期待他能重回2022、23年高達128OPS+的實力，根據美媒預測，有幾支隊伍可能是阿拉斯的下家，主場是「打者天堂」的洛磯隊，可能會是能最大化阿拉斯擊球價值的隊伍，外野幅員遼闊，球又能飛得遠，相當適合安打產出，去年洛磯主場打擊率達2成70，客場僅2成03就是最好證明，也是阿拉斯想重建身價的好去所，這支客場被三振率最差勁的球隊，也恰巧需要以擊球精準聞名的好手；去年以27.1%創下大聯盟史上單隊最高被三振率的天使隊也被點名；內野三振率高、主力右傾的紅人或許也是不錯選項；阿拉斯在馬林魚打出生涯年，他和家人至今也都住在氣候溫暖的邁阿密，加上缺乏一壘火力，和阿拉斯再續前緣也非不可能。

但無論明年效力哪支球隊，新的一年阿拉斯的課題不只是把數據拉回正軌，還得用打擊成績遮掩跑壘與防守的短版，用穩健擊球技巧讓世人理解，並非所有價值都必須以長打或者速度衡量，像他這樣古典打者的存在，還是有機會進階數據運算的年代殺出一條血路。