經典賽大谷帶頭激發日本參賽意願 但井端組隊還有難題要解

大谷翔平表態願意參戰2026年經典賽，可說是讓日本武士隊鬆一口氣的好消息。就在世界大賽血戰七場之後，一直都有懷疑大谷等幾位道奇日籍選手是否需要休養，可能辭退經典賽的疑慮。這下大谷確定參加WBC，不只是本身戰力能替日本隊帶來幫助，且也有扮演領頭羊，刺激更多日本選手參賽的意義在。

2026年日本武士隊的總教練依然由井端弘和帶領，而他去年在組織12強代表隊時，徵召選手的過程並不順利。例如本來在井端的構想裡，希望能找來村上宗隆、岡本和真、近藤健介等人組成攻擊重心，但這些選手都選擇辭退賽事，讓井端一度抱怨中心打者都沒了。且往後就算公布了入選名單，還是碰到有球員因故退出，得找人臨時替補的狀況。

雖然說12強重要性本來就相對較低，使得球員的參賽意願相對不那麼踴躍。不過和歷屆WBC日本隊教頭相比，井端本身不具有王貞治等級的傳奇魅力，或者像栗山英樹般懂得如何擄獲人心，成為他在徵召上比較不利的地方。儘管經典賽是現在層級最高的國際賽事，但日本選手也不是有被選就一定想打，即便是組隊相對順利的2023年，也有過千賀滉大和平良海馬等人辭退的情形。過往日本隊則曾在2013、2017兩屆WBC時，發生過許多大聯盟頂級球星不願意參賽，幾乎只能以日職選手組隊應戰的狀況。對井端而言，肯定要先類似問題再次發生。

井端弘和監督上回12強組隊不順，這次經典賽必須避免類似狀況。聯合報系資料照

現在大谷表態想打，首先確保日本武士隊裡不至於一個大聯盟選手都沒有。而且大谷現在已經31歲，考量到他的年紀，這有可能是他在全盛時期的最後一次參加經典賽。如果WBC依然以4年一屆的頻率舉辦，下一次大谷就算參加，也可能已經到了球技開始下滑的階段，更別說除了場上身手以外，大谷還能伴隨著巨大的商業效益。因此光是能說服他參加，本身就意義重大。

另外，因為大谷的參加，也會提升其他日籍球員的參賽意願。例如阪神重砲佐藤輝明就表示想和大谷一同奮戰，並且近距離向他學習，形同幾乎確定會披上日本武士隊戰袍。佐藤是今年央聯全壘打王、打點王和MVP，可以說是整個日職近況最好的打者，未來也有意願挑戰大聯盟的他，自然想把握和大谷共事討教的機會。而對其他日職野手來講，肯定也有許多人和佐藤有類似的想法，希望能夠藉著參賽，從這位大聯盟MVP好手身上挖寶。就連身為投手的藤平尚真，也表態想跟大谷同隊，可見得大谷確定加盟，確實會吸引更多好手一同參與。

岡本和真(中)與村上宗隆(左)雙雙在今年宣布赴美，能否參加經典賽還是未知數。 美聯社

不過，目前日本武士的組隊上，現在還是有一些疑慮在。上一回WBC奪冠班底的村上宗隆和岡本和真，剛好都在這一年宣布挑戰大聯盟。對這兩人而言，已經解鎖經典賽奪冠的成就，加上可能為了優先適應新環境，因此願不願意打經典賽還不好說。特別是日本檯面上具有長打力的選手嚴重左傾，使得右打的岡本格外珍貴。上回WBC就是因為鈴木誠也因傷退出，使得日本隊一到五棒都得排出左打，結果在四強對墨西哥一戰中，遭到擅長壓制左投的桑多瓦爾（Patrick Sandoval）封鎖而險些落敗。

再者，投手陣容方面或許也還是有些變數。就在大谷已經確定參賽的當下，山本由伸、佐佐木朗希和今永昇太幾位好手的態度依然不明，大谷自己也還沒有明確表示會不會上場投球。截至撰稿當下（12月2日），現役的大聯盟日籍投手裡，僅有菅野智之願意表態參與。雖然就算沒有大聯盟級投手參戰，日職還是能夠派出伊藤大海、才木浩人、宮城大彌、高橋宏斗等強投應戰，不過WBC畢竟會遭遇大聯盟明星等級的打線，是否能派出具有大聯盟實績的投手壓陣，還是一大關鍵。

大谷帶頭要打經典賽，即使只有單刀赴會，至少讓日本隊穩住了一個主砲。 美聯社

即便會遇到充滿大聯盟明星的美洲球隊，但對日本隊而言，標準一定還是期待代表隊能夠再次連霸。特別上一回奪冠過程相當精采，這次打得如何肯定會被拿來做比較。無論如何，井端至少先迴避了沒有大谷，甚至大聯盟球員可能一個都沒來，再次上演「中心打者都不見了」的最糟情況，就看在這段最後關頭，能組建出什麼樣的代表隊成員。