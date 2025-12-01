中華男籃拚出一場好球 可惜能打硬仗球員太少

中華男籃在2027卡達籃球世界盃資格賽第一循環對日本第二戰，主場73：80輸球，第四節日本打出23：16攻勢鎖定勝利。中華男籃打出強韌防守和韌性，贏得新莊體育館滿場6314名球迷熱情歡呼。

中華對日本二連敗，第一戰在日本神戶，中華隊64：90輸球。

回到主場，中華隊主戰陣容換上關達祐、譚傑龍，林秉聖和阿巴西下，但中華隊還是靠四名主力支撐，陳盈駿、盧峻翔、林庭謙、歸化中鋒高柏鎧，進攻選擇少，前鋒對位和持球攻擊力出現陷洞，整體戰力拉不上來，面對日本很難取勝。

日本陣容同樣不整齊，沒有主控河村勇輝，主力後衛比江島慎不在陣中，加上明星前鋒八村壘人在NBA，他擺明不想為日本國家隊教練湯姆哈瓦斯打球，但日本團隊和整體性還是略優於中華。

中華隊全力阻止日本隊進攻。 FIBA官網

這場中日之戰中華隊輸在能打硬仗的球員太少。

進攻端中華隊幾乎集中在盧峻翔、陳盈駿、林庭謙和高柏鎧四人身上，缺少鋒線持球突破點和進攻威脅，中華隊在進攻選擇和戰術設計上容易被日本針對，進攻打不開，比賽節奏陷入困境。

但中華隊防守、對位、針對性都不錯，日本第一射手富永啟生失去投籃節奏，全場10投1中只得3分，主力前鋒渡邊雄太13投5中只攻下14分，前鋒馬場雄大只得6分，日本投籃命中率只有4成，三分命中率2成7，中華隊全場都能威脅日本，緊咬比數。

決勝第四節和關鍵時刻高柏鎧、陳盈駿、曾祥鈞都五犯，中華隊幾乎失去攻防武器和所有對位形勢。

盧峻翔(中)攻下全隊最高19分。 FIBA官網

一場好球，但彌補不了輸球遺憾，主要在中華隊必須要找到更多能打硬仗球員，不是只能等待人在美國大學打球的賀丹、賀博兄弟。

台灣還是有很多190-198公分本土前鋒，後場還是有林秉聖、阿巴西兩個能打硬仗主力，中華隊教練團得挖掘最大潛能，給予信心，融入團隊，這才是中華男籃眼前最迫切任務和挑戰。

中日籃球差距並沒有20分那麼大，日本也不是外界傳言的世界級球隊，中華隊咬住日本到第四節決勝五分鐘才被甩開，我們對自己的國家隊和籃球得有更大信心。

陳盈駿替補上場攻下14分。 FIBA官網

只要做足準備，用人精準，提升氣勢，中華隊有機會在亞籃尖端比賽挑戰日本、南韓、菲律賓這樣的對手。

能打硬仗的球員太少，輸在非戰之罪，但中華男籃可以更好更強大更有競爭力，中華籃協和教練團都需要更用心思和努力去解決問題。