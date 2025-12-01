快訊

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四下探13度

郭台銘長女旗下投資公司出清鴻海持股5180張 套現逾11億元

中華男籃拚出一場好球 可惜能打硬仗球員太少

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
首次加入中華隊的林書緯(左)擔任先發，並未有得分建功。 FIBA官網
首次加入中華隊的林書緯(左)擔任先發，並未有得分建功。 FIBA官網

中華男籃在2027卡達籃球世界盃資格賽第一循環對日本第二戰，主場73：80輸球，第四節日本打出23：16攻勢鎖定勝利。中華男籃打出強韌防守和韌性，贏得新莊體育館滿場6314名球迷熱情歡呼。

中華對日本二連敗，第一戰在日本神戶，中華隊64：90輸球。

回到主場，中華隊主戰陣容換上關達祐、譚傑龍，林秉聖和阿巴西下，但中華隊還是靠四名主力支撐，陳盈駿、盧峻翔、林庭謙、歸化中鋒高柏鎧，進攻選擇少，前鋒對位和持球攻擊力出現陷洞，整體戰力拉不上來，面對日本很難取勝。

日本陣容同樣不整齊，沒有主控河村勇輝，主力後衛比江島慎不在陣中，加上明星前鋒八村壘人在NBA，他擺明不想為日本國家隊教練湯姆哈瓦斯打球，但日本團隊和整體性還是略優於中華。

中華隊全力阻止日本隊進攻。 FIBA官網
中華隊全力阻止日本隊進攻。 FIBA官網

這場中日之戰中華隊輸在能打硬仗的球員太少。

進攻端中華隊幾乎集中在盧峻翔、陳盈駿、林庭謙和高柏鎧四人身上，缺少鋒線持球突破點和進攻威脅，中華隊在進攻選擇和戰術設計上容易被日本針對，進攻打不開，比賽節奏陷入困境。

但中華隊防守、對位、針對性都不錯，日本第一射手富永啟生失去投籃節奏，全場10投1中只得3分，主力前鋒渡邊雄太13投5中只攻下14分，前鋒馬場雄大只得6分，日本投籃命中率只有4成，三分命中率2成7，中華隊全場都能威脅日本，緊咬比數。

決勝第四節和關鍵時刻高柏鎧、陳盈駿、曾祥鈞都五犯，中華隊幾乎失去攻防武器和所有對位形勢。

盧峻翔(中)攻下全隊最高19分。 FIBA官網
盧峻翔(中)攻下全隊最高19分。 FIBA官網

一場好球，但彌補不了輸球遺憾，主要在中華隊必須要找到更多能打硬仗球員，不是只能等待人在美國大學打球的賀丹、賀博兄弟。

台灣還是有很多190-198公分本土前鋒，後場還是有林秉聖、阿巴西兩個能打硬仗主力，中華隊教練團得挖掘最大潛能，給予信心，融入團隊，這才是中華男籃眼前最迫切任務和挑戰。

中日籃球差距並沒有20分那麼大，日本也不是外界傳言的世界級球隊，中華隊咬住日本到第四節決勝五分鐘才被甩開，我們對自己的國家隊和籃球得有更大信心。

陳盈駿替補上場攻下14分。 FIBA官網
陳盈駿替補上場攻下14分。 FIBA官網

只要做足準備，用人精準，提升氣勢，中華隊有機會在亞籃尖端比賽挑戰日本、南韓、菲律賓這樣的對手。

能打硬仗的球員太少，輸在非戰之罪，但中華男籃可以更好更強大更有競爭力，中華籃協和教練團都需要更用心思和努力去解決問題。

籃球專欄 中華隊

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

中華男籃拚出一場好球 可惜能打硬仗球員太少

中華男籃在2027卡達籃球世界盃資格賽第一循環對日本第二戰，主場73：80輸球，第四節日本打出23：16攻勢鎖定勝利。中華男籃打出強韌防守和韌性，贏得新莊體育館滿場6314名球迷熱情歡呼。 中華

中職／旅外投手非鍍金！品質參差不齊 徐基麟還最令人費解

上週五中華職棒6隊公布60人契約保留名單，共計73人被放在60人名單外，有許多具旅外資歷的投手，包括徐基麟、王維中、曾仁和、宋文華、羅華韋、黃偉晟，證明旅外光環不一定是品質保證。 其中最令人費解

日職／網羅林安可、桑原将志！曾是FA流出大戶 西武要逆襲了

西武獅隊在這個季後動作相當積極，除了網羅來自台灣統一獅隊的打者林安可，推估雙方簽下年薪1.5億日圓（約台幣3069萬）的2年合約。接著他們又簽下2屆外野金手套獎得主、2024年日本大賽MVP桑原将志，

強投希斯降臨多倫多 7年大約揭露藍鳥選才哲學

藍鳥隊2025賽季在一系列大驚奇後，在世界大賽飲恨落敗，來年的首要目標就是延續今年的氣勢，再度挑戰那失之交臂的冠軍金盃；多倫多作為加拿大境內唯一一支大聯盟球隊，過去幾年受到地理與賦稅等多重因素影響，並

中職／一場「杯具」記者會後 希望樂天桃猿不能只會裝「老酒」

樂天桃猿在周一由高層召開一場記者席地而坐、搞得像是結婚喜宴、不太正經、毫無重點、被媒體罵翻的記者會，不過可以讓東北樂天金鷲社長森井誠之及天集團亞太區執行長葛城崇一起來台開記者會，甚至是森井誠之暫代桃猿

飄在空中的「瑕疵巨星」向下墜落 灰熊準備好和莫蘭特分手了

曾幾何時，曼菲斯灰熊成為整個NBA焦點，而且受矚目程度如此之高。理由很簡單！故事核心人物是大膽且充滿爆發力的莫蘭特（Ja Morant）。有人說，他在場上打球並不是跳起來，而是「飄」起來的，其展現的不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。