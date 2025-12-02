中職／高順位土投養成效果差 余謙、潘奕誠冬盟表現成實例

快訊

福耳
從20年被選進中信至今，余謙仍無法站穩一軍。中華棒協提供

雖未正式公布，徐若熙加盟軟銀應已八九不離十，連同去年古林睿煬加入火腿，連2年有台灣年輕強投成功旅外，這或可證明中職持續進步，只不過在他們2人之後，先不要說是否會再有旅外可能性的年輕投手，甚至於在近5年的選秀高順位投手中，站穩一軍的也是少之又少，本土年輕強投出現斷層。

徐若熙及古林睿煬都是非海歸的高順位選秀投手，古林是18年統一的第1指名，徐若熙則是19年味全的第1輪第2指名，從他們之後的20年球季開始看，到底這些年各隊前2輪且非海歸的投手表現如何？

20年是味全回歸後的第2個選秀會，因此前2輪共有12名球員被選進，投野手各半，投手中又有王維中、郭俊麟及廖任磊3人是海歸球員，余謙是另3人中唯一的第1指名，當年憑藉著號稱不輸給已與外國球團簽約球員的實力而被中信選入，不過進入職棒後至今仍未站穩一軍，22年整季未上一軍，其餘4個完整球季共只出賽24場，投110又2/3局，6勝12敗，防禦率5.20，在二軍也只投出9勝12敗，防禦率3.28的普通成績。

曹祐齊是味全重點培養的年輕投手。味全龍提供

今年余謙被指派參加冬盟，4場出賽表現起伏極大，首場先發1局失4分，30日的先發則是6局失1分，0勝3敗，防禦率是4.50，照這幾年的表現來看，明年球季如果沒有投出穩定成績，生涯恐怕將遭遇危機；另2人是樂天及味全第2輪的林子崴及林逸達，林子崴今年7場先發是生涯新高，目前累積3勝7敗，防禦率5.29的成績；林逸達前2年是主力牛棚，都出賽超過30場，後2年則是只出賽15場左右，今年更因傷未上一軍。

21年各隊在選秀會前2輪選進較多的投手，10人中有7名投手，扣除江少慶、陳冠宇、呂彥青及胡智爲等4名海歸投手，其餘3名高中投手至今的表現都不理想，邱駿威4年幾乎都以中繼為主，但表現一直都不穩定，今年出賽27場是生涯最高，防禦率卻也高達5.29，唯一亮點是23年季後入選亞冠賽中華隊；陳志杰是中信第2指名，這幾年二軍投球內容不佳，球速也驟降，24年季後被釋出，今年轉投味全後球速回升，雖二軍成績仍不理想，但季末被拉上一軍，投2局無失分；曹祐齊則是味全重點培養的年輕投手，今年站穩第6號先發，先發12場，4勝3敗，防禦率3.65，算是當中表現較好的，只不過離強投還有一大段距離。

潘奕誠是22年富邦的第2指名，今年已被放在60人名單外。 富邦悍將提供

由於台鋼的加入，22年選秀會首輪共有14人入選，扣除林凱威、鄭浩均及徐基麟3人外，還有4名本土投手，富邦在前2輪都選擇投手，黃保羅今年出賽18場有16場先發，雖然3勝8敗，4.16的防禦率還不算太好，但已站穩先發輪值，應該是最有希望成為本土王牌的投手之一；第2輪的潘奕誠就完全是失敗的選秀，大學畢業的他至今未曾上過一軍，不但沒有成為即戰力，連在二軍都跌跌撞撞，今年二度參加冬盟，出賽4場，投8局失9分，尤其是30日那場，先發1局就創下投49球丟7分的不名譽紀錄，近日他被富邦放在60人保留名單外，後續雖有機會被簽回，但如無起色，明年這時候就真正會被釋出了；至於台鋼的伍祐城及謝葆錡，2人今年都以中繼為主，雖對球隊有所貢獻，表現也只能算是普通。

陳聖文是23年富邦的第2指名，但連在二軍的表現都不行。 富邦悍將提供

23年選秀會前2輪就呈現打者多於投手的狀況，如扣掉張景淯及林暉盛2人，投手僅剩陳聖文、林華偉及王柏傑3人，富邦的陳聖文是當中表現最差的，23、24年在二軍防禦率都超過9.0，今年更因傷整季未出賽，季後與前一年的潘奕誠同樣被放在60人名單外，富邦連2年選秀失敗；林華偉及王柏傑已有一軍出賽紀錄，但場次都不多。

棒球專欄 中華職棒 冬盟 余謙

福耳

追蹤

