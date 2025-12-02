里夫斯生涯第五年數據堪比布萊恩 搭檔唐西奇寫湖人新篇章

本季開打前，外界針對洛杉磯湖人隊該不該交易里夫斯（Austin Reaves）爭執不休，在這個對湖人至關重要、正式邁入唐西奇（Luka Doncic）的時代裡，這問題成為外界對球隊未來的討論議題。然而，球隊總管佩林卡（Rob Pelinka）留人的意念始終沒動搖。

我們拆解一下，坊間對里夫斯的疑慮有什麼，首先是他能在後場成為唐西奇的搭檔嗎？其次是走完多年超值合約後，湖人有必要真的砸重金留人嗎？再來是他會不會在 2026 年選擇跳入自由市場測試身價？這些問題堆積起來，似乎讓里夫斯走合情合理，但是佩林卡的態度是從頭到尾都不動，如今 2025-26年球季只打一個多月，以數據看湖人老總當初的堅持證明是正確的。

是的！開季表現證明湖人押對寶，里夫斯不但個人數據節節攀升，而且球隊也持續進帳勝果，在詹姆斯（LeBron James）抱病號期間持續狂奔。無疑地，2025-26年是里夫斯跳躍發展的元年，他適時頂上球隊第二主攻點，詹姆斯回歸後見球隊化學效應出色，亦樂的轉為第三號人物輔佐，將後場放給唐西奇與里夫斯發揮。以詹姆斯的年紀與出場負荷觀之，這種轉型合理，他過去多年試圖把火炬交給戴維斯（Anthony David），後者卻持續打打停停，而今在唐西奇與里夫斯的帶領下，湖人終於能保存詹姆斯體力備戰季後賽。

目前，里夫斯正以生涯最高使用率打球，並交出生涯新高平均得分、生涯新高助攻、生涯新高罰球次數等多項最佳成績，他成為一具真正的進攻引擎，最令人驚訝是全方位而可隨時調整的球風。最重要的是，種種跡象顯示里夫斯樂於長期留在洛杉磯、留在湖人隊。體育記者史坦（Marc Stein）指出，雖然有球隊對他有興趣，但里夫斯本人完全沒心動，他是在博客（Podcast）節目《ALL NBA Podcast》中說：「現在完全沒有跡象顯示，里夫斯會想去別的地方發展。」可以想見，湖人與里夫斯的搭配看起來就是長期走下去，未來再提到交易他的雜音，你不必太認真。

除了與超級巨星唐西奇、詹姆斯合作愉快，里夫斯、中鋒艾頓（Deandre Ayton） 的擋拆快速成形，在場上打得風聲水起。當湖人當初選擇簽下艾頓時，大家都以為他在唐西奇、詹姆斯兩位頂級持球者身邊受益。不過，至今看出里夫斯、艾頓磨合節奏越來越好，尤其是艾頓理解里夫斯在擋拆中打的「暗號」。上周，湖人與達拉斯獨行俠隊的比賽，唐西奇與里夫斯都打得非常亮眼，除了唐西奇一如以往繳出高效率的35分、11助攻，里夫斯砍下全隊最高38分，而艾頓也有17分、8個籃板回應。

艾頓向記者描述他對里夫斯的想法：「跟他打擋拆，進攻火焰會從橘色變成藍色。我知道，他何時要我去設掩護，藍色火焰溫度更熱，那代表里夫斯手感滾燙，你不要靠近他，讓他自己打！」艾頓甚至覺得，若繼續放里夫斯進攻籃框，他應該可單場拿50分，艾頓補充：「他有幾球應該拿到加罰、應該拿50分，我跑回防時就一直對他喊：『你是個狠角色。』」

過去幾季，里夫斯的表現證明，他確實就是艾頓說的「狠角色」。隨著兩人默契增強，未來上限會更高。提到湖人史上最偉大的球員名單，你可能會想到：布萊恩（Kobe Bryant）、魔術強森（Magic Johnson）、賈霸（Kareem Abdul Jabaar）或韋斯特（Jerry West）。現在，該隊陣中誕生一名球員，生涯前五季的數據與軌跡竟詭異與布萊恩重疊，這人就是里夫斯。他具備穩定的三分外線能力，當對手防守大舉收縮時，唐西奇總能輕鬆找到站空位的里夫斯一箭穿心。

但最吸引外界目光的，是他對慢速步伐（slow step）的掌握。里夫斯每次切入時，時常在最後一步突然把節奏降到近乎停止，逼防守者提前起跳或反應錯誤，讓他能輕鬆得手。不過，這只是他的眾多進攻技巧之一，足以幫他找到切入缺口。在籃下的高使用率，讓他在中距離與三分出手上，能得到足夠的火力輸出。我認為2021年湖人簽下這位落選的後衛時，應沒料到這是塊寶。

里夫斯來到生涯第5年時，與布萊恩第5年的數據都是單場28.5 分、5.9個籃板，助攻數據里夫斯更優：6.7次助攻對布萊恩的5次，足以晉升聯盟最會傳球的後衛之一。當然，我們仍可以巧合看待，終究把里夫斯放上去與五冠傳奇比較，現階段仍然太早，但里夫斯若今後成長曲線向上持續、與唐西奇扮雙槍俠殺入總決賽拿幾座冠軍呢？到時候，也許這兩人比較就不再荒謬。數據不會說謊，里夫斯現階段繳出的個人數據，正把他推向難以置信的高度。