強投希斯降臨多倫多 7年大約揭露藍鳥選才哲學

藍鳥隊2025賽季在一系列大驚奇後，在世界大賽飲恨落敗，來年的首要目標就是延續今年的氣勢，再度挑戰那失之交臂的冠軍金盃；多倫多作為加拿大境內唯一一支大聯盟球隊，過去幾年受到地理與賦稅等多重因素影響，並不是自由球員心中最直覺的落腳點；但如今在良好的球隊氛圍渲染下，自由球員的態度不再只是「有興趣」而已，前教士隊先發強投希斯（Dylan Cease），日前就以一紙7年2億1000萬美元合約點頭加盟藍鳥，為這支潛力滿滿的球隊開下休賽季第一個紅盤。

外界爭論最多的，是這份合約比預測高得多，尤其以帳面數據中最主流的防禦率來看，希斯過去三個球季分別繳出4.58、3.47、4.55的表現，似乎與「頂尖」二字完全沾不上邊，能拿到這麼大張的合約，藍鳥花這筆錢究竟值不值得？

要理解這份合約，得先釐清兩件事：首先是帳面的7年2億1000萬，實際包含部分的延遲支付，現值約為1億8200萬美元，平均一年約為2600萬美元的價值；若以平均自由市場球員1 WAR（勝場貢獻值）值800萬的計算方式，希斯過去5年的平均WAR約為4.1，光這點就能合理推估他值超過年薪3000萬的級距。

希斯的價值不在表面數據，他是聯盟中製造揮空能力最好的先發投手。 路透

第二，也是多數人容易忽略的部分，希斯的價值不在表面數據，他是聯盟中製造揮空能力最好的先發投手，2025年揮空率達33.4%，連續多年都是全聯盟前段班，他的速球均速約97英里，搭配接近90英里的滑球，光這兩項使用率加總超過80%的Combo，就足以讓聯盟打者頻頻吃鱉，是貨真價實「最難打到球的先發投手」；此外，他的投手獨立防禦率（FIP）也大多優於帳面上的防禦率，近四年分別為3.10、3.72、3.10、3.56，證明希斯單看投手直接能控制的因素（三振、保送、全壘打、觸身球），他確實具有頂尖的身手。

當然，這並不代表簽下希斯毫無風險，前面提到，他是聯盟中最擅長製造揮空的先發投手，但在限制擊球品質方面只能算普通，原因是他的變化球種（滑球、曲球、橫掃球）縱向變化落差大，但橫向變化卻相差不遠，若對手選擇設定變化球進行攻擊，即便沒猜中球種，也有可能形成扎實的長打；此外，他的控球能力也看天吃飯，希斯在上個賽季揮空率前十名的投手中，保送率是當中最差的，造就他有時會繳出如上個賽季防禦率4.55，如此「看似」難看的成績。

藍鳥能否留住自家球星比謝特？ 路透

藍鳥這筆簽約的另一個脈絡，是他們長年在先發投手上的選才哲學，包括貝里歐斯（Jose Berrios）、高斯曼（Kevie Gausman）、巴西特（Chris Bassitt），以及本次簽約的主角希斯，生涯都有連續3年吃下150個投球局數的紀錄，這些投手或許不一定有最頂尖的球威，但共通點就是非常耐投且健康，這正是藍鳥最看重的特質——穩定度。

至於這筆簽約後是否意味著留不住自家球星比謝特(Bo Bichette)？筆者認為還言之過早，藍鳥的薪資結構並非無法承載兩名大型合約，而這些年來的奪冠勁旅也屢次證明，前段班投手本來就是奪冠路上的必需品，應當不會影響球隊預算以及這位游擊球星的簽約意願。