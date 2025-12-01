日職／網羅林安可、桑原将志！曾是FA流出大戶 西武要逆襲了

西武獅隊在這個季後動作相當積極，除了網羅來自台灣統一獅隊的打者林安可，推估雙方簽下年薪1.5億日圓（約台幣3069萬）的2年合約。接著他們又簽下2屆外野金手套獎得主、2024年日本大賽MVP桑原将志，展現積極補強企圖心。西武球團本部長廣池浩司表示：「非常期待這位能讓明年球隊變強的可靠戰力加入。」展現了西武獅球團擺脫連年B級球隊的決心。

西武去年吞下91敗，只有49勝、勝率0.350，度過了屈辱的一個賽季，明星游擊手出身的「小松井」松井稼頭央還因為球隊戰績低迷不振而在季中引咎辭職。今年由西口文也走馬上任，打到五月勝率超過5成，緊追龍頭地位，一度讓西武獅迷一度感覺到球隊有復甦、進軍季後賽的機會，但最終還是只以第五名坐收，與墊底的羅德僅差3.5場勝差，而距離季後賽門檻第三名歐力士之間則有5.5場的距離。

西武近3年不僅都落入B級球隊，而且都是倒數第二以內，誠如廣池浩司所說:「連續3年都是B段班，我們不能再無動於衷了。」西武高層應該有深刻感受，若不把補強規格提高，恐會距離軟銀、日本火腿等洋聯強權球隊越來越遠。

西武簽下2屆外野金手套獎得主、2024年日本大賽MVP桑原将志，展現積極補強企圖心。 橫濱DeNA官方X(資料照)

這可以從他們簽下台灣打者林安可以及FA選手桑原将志的動作看得出來。尤其是投入FA市場補到選手，是他們自2015年季後簽下木村昇吾後再度於FA市場出手搶人以來，相隔10年的大動作。對於西武球迷而言，除了看到球團的決心之外，更是具有帶來安慰的效果。

因為只要提到FA流失選手，西武獅首當其衝，總計21人是NPB流出的「最大戶」。單算過去10年也有高達8人之多，舉凡山川穂高（現軟銀）、森友哉（現歐力士）、秋山翔吾外野手（美國MLB、現廣島）、淺村榮斗（現樂天）、炭谷銀仁朗（現巨人）、野上亮磨投手（巨人）、岸孝之（現樂天）、脇谷亮太（巨人），都是主力等級。反之，透過FA補強加入的，除了木村昇吾之外，也只有1997年的中嶋聰（原歐力士）、2007年的石井一久（原養樂多），這次不過是第四人。

這一次的補強，當然與今井達也、高橋光成轉往大聯盟所獲得的「可望補強資金」有很大關係，另外就是為了拯救貧打問題所下的解方。西武獅隊今年團隊打擊率0.232、團隊總得分410分都是洋聯墊底，因此即使投手戰力有一定水準，戰績仍然難有起色。

西武還瞄準日本火腿隊FA內野手石井一成，希望進一步強化內野。 石井一成IG

這次補進了桑原将志攻守都有不錯的評價，加上是能夠帶動球隊士氣的拼命三郎型外野手，西武期望搭配逐漸成長、剛拿下今年洋聯金手套獎的西川愛也組成堅強外野。接下來他們還瞄準日本火腿隊FA內野手石井一成，希望進一步強化內野。目標不僅是繼2022年之後再度進軍季後賽，甚至要向軟銀、火腿挑戰，搶下隊史自2019年來、相隔7年的洋聯優勝榮耀。