中職／旅外投手非鍍金！品質參差不齊 徐基麟還最令人費解

中信兄弟徐基麟因個人財務因素，以及生活紀律問題影響到球隊，決議將他放至60人名單外以示警惕。 聯合報系資料照
上週五中華職棒6隊公布60人契約保留名單，共計73人被放在60人名單外，有許多具旅外資歷的投手，包括徐基麟王維中、曾仁和、宋文華、羅華韋、黃偉晟，證明旅外光環不一定是品質保證。

其中最令人費解的是中信兄弟右投徐基麟，去年球季他先發7場拿下4勝2敗，防禦率3.34，表現可圈可點，季後動右肘肘韌帶置換手術，今年整季報銷，球季結束被中信兄弟放在60人名單外。

結果，中信兄弟球團表示，徐基麟因個人財務因素，以及生活紀律問題影響到球隊，決議將他放至60人名單外以示警惕，並強調：「讓他有權利與其他球隊進行接觸。」

中信兄弟透露徐基麟有財務和生活紀律問題，基本上就斷了他去其他球隊發展的生路，而徐基麟還有1年合約，代表他被留校察看，如果明年沒有表現且故態復萌，再有財務和紀律問題，他很可能就此離開職棒圈。雖然不知道徐基麟實際狀況如何，但他能暫時保住工作，球團願意再給他一次工作，真的是阿彌陀佛了。

日前宋文華發文表示，自己飽受傷勢所苦，所以沒能為統一獅和味全龍做出貢獻，對此感到抱歉。統一獅隊提供
威廉波特小英雄宋文華成名很早，當初以67.5萬美元簽約金加盟美職教士隊，代表球團對他的期望，只是他在小聯盟苦熬多年，多半時間都待在1A，2022年投入中職季中選秀獲獲統一獅第4指名，在一軍只投15.2局就被釋出，去年球季遭釋出，後來轉戰味全龍但完全沒在一軍出賽。

日前宋文華發文表示，自己飽受傷勢所苦，所以沒能為統一獅和味全龍做出貢獻，對此感到抱歉。這樣看來，其實宋文華傷的並不輕，加上直球均速不到140公里，球路尾勁有限，職業生涯有可能走到盡頭。

相較之下，王維中的狀況比較單純，他沒有財務和紀律問題，也沒有嚴重的傷勢，只是投球成績下滑，味全龍將他釋出，對彼此而言都是解脫，以他過往資歷和能力，預期有多隊想延攬王維中。

王維中只是投球成績下滑，味全龍將他釋出，對彼此而言都是解脫。味全龍提供
今年季後王維中赴美自主訓練，展現東山再起的決心，本季他先發直球均速不到140公里，生涯平均每場先發大概能吃5局，如果他轉隊要投先發，配速和投球續航力都是考驗，不管在哪裡投球，重點是心態必須歸零。

王維中效力味全龍出賽122場其中55場先發，戰績15勝26敗26中繼，防禦率3.64，如果月薪40、50萬，這張成績單還可以，問題是王維中月領百萬，這成績就說不過去了，如果王維中願意降薪到30至40萬，甚至30萬以下，對他有興趣的球隊應該就會出手。喔，對了，今年王維中防禦率是6.53、每局被上壘率是1.75，他需要轉隊證明自己。

同樣要證明自己的還有月領50萬以上的曾仁和，去年他投24局，防禦率6.38，今年他投18局，防禦率10，完全看不出來這是一名具大聯盟資歷投手的投球成績，但也因為過去他的實戰成績，應該還是會有不只一隊提出合約，畢竟他能擔任先發投手。

月領50萬以上的曾仁和，去年成績完全看不出來這是一名具大聯盟資歷投手。 聯合報系資料照
王維中、曾仁和、宋文華都是曾經令人期待的新星，他們也都曾領高薪或高額簽約金，因為不同原因讓他們同步跌落谷底，具旅外光環的投手，回到中職不再是品質保證。

