20場打完仍困在五成勝率 勇士只剩交易庫明加這條路可走

勇士在主場100：104被沒有杜蘭特的火箭逆轉翻盤，勇士開季20戰10勝10敗，西區第八。

青春無敵防守強悍的火箭，上季季後賽第一輪系列賽被勇士以下剋上4：3淘汰，儘管只是例行賽一勝，但對年輕火箭有不平凡意義與自信。火箭先發前鋒史密斯說，「這場勝利讓人振奮，我們必須證明更多。」

勇士開季4勝1敗，一個月後最近五戰1勝4敗，五成勝率西區第八，仍在季後賽附加賽邊緣掙扎，進攻效率掉到第22，除了兩張核心王牌柯瑞和巴特勒，其他核心角色球員表現不是起伏不一就是少了存在感。

備受倚重的39歲中前鋒霍福特正在傷停，但今夏選擇加入勇士，霍福特今年為勇士出賽12場，場均5.8分、4.3籃板，投籃命中率3成4，三分命中率3成2，幾乎沒有關鍵性和存在感。

39歲中前鋒霍福特(右)正在傷停，但今夏選擇加入勇士，幾乎沒有關鍵性和存在感。 美聯社

因續約問題拖了整個夏天，備受期待年輕前鋒庫明加今年場均13.8分，但三分命中率3成2，看起來好像有進化，但數據和場上作用卻很有限。勇士需要一個穩定第三得分點和擁有持球創造力角色，庫明加三分不好，防守還扛不上主力，另外就是戰術素養還不到位。

剩下角色球員都只能看柯瑞和巴特勒支撐，一旦兩張王牌失去帶動性，勇士的小球打法和陣容尺寸偏小問題馬上浮現。

對火箭一戰就是今年勇士典型缺陷，柯瑞被困，勇士毫無贏球把握和機會。

火箭針對柯瑞包夾和無球圍堵非常成功，除了更多身體對抗，更重要的是全面壓迫出去，不給柯瑞任何喘息和瞄籃空間。

柯瑞13投4中只得14分，其中三分球9投2中，7次失誤，柯瑞13次出手中至少有5次都是快速搶投，命中率自然不高，高失誤率、低進攻效率、更多時間完全被隔離在體系之外，火箭防守和針對性非常成功。

當柯瑞全場只能勉強出手+搶投13次，還發生7次失誤，勇士就被火箭成功拆解。

今年勇士典型缺陷，柯瑞被困，毫無贏球把握和機會。 路透

20場例行賽是個重要驗收期和季初總結，今年勇士顯然沒有上季下半季和季後賽的韌性和水準表現，「巴特勒效應」已經不像上季那麼無法阻擋，原本巴特勒為勇士帶來堅韌和不可預測性，今年已經消失，今年這支勇士反而更多倚靠柯瑞的穩定發揮和關鍵帶動，只要柯瑞熄火或受困，勇士就變得平凡。

更致命的是勇士現在可以被預測性太高，困死柯瑞，偶而放任巴特勒一對一和單打都可以接受，勇士並不難搞定。

沒有杜蘭特的火箭，就在上半場最多落後14分情況下，下半場打出57：41反撲完成逆轉，更重要的是成功封鎖柯瑞。

勇士現在只剩下一條路可以走：嘗試交易庫明加，做出最重要改變與補強。

各隊只要牽制住巴特勒(圖)及柯瑞兩人，就可以搞定勇士。 路透

庫明加是勇士少數有交易價值資產，明年又是到期合約，庫明加也值得培養，上限還很高，只是不適合只能贏在當下的勇士。

交易庫明加勢在必行，勇士能不能翻身，成為真正西區季後賽球隊，明年一月以前見分曉。