飄在空中的「瑕疵巨星」向下墜落 灰熊準備好和莫蘭特分手了

曾幾何時，曼菲斯灰熊成為整個NBA焦點，而且受矚目程度如此之高。理由很簡單！故事核心人物是大膽且充滿爆發力的莫蘭特（Ja Morant）。有人說，他在場上打球並不是跳起來，而是「飄」起來的，其展現的不是只有灌籃而已，而是「攻擊」籃框的多樣性。他毫無保留地做自己、極度原創，彷彿天生就是曼菲斯城市塑造的明星。但毫無疑問地，爭議言行迫使他成為談判桌的主菜。

那個基石、那個領袖、那個最具代表性的球員，很可能在本季改披別隊球衣，即使人們一度看好他是為詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant ）揮別舞台後的傳承者，如今這說法也一併淡去。取而代之的是和湯普森（Klay Thompson）互噴垃圾話，以及外界開始思考：一名26歲的控球後衛是否已過巔峰？場外麻煩到場內效率下滑，所有問題的共同核心都是莫蘭特自己。

灰熊似乎比以往任何時刻都更準備好在必要時，與看板人物莫蘭特分道揚鑣。 美聯社

無論外界如何定義莫蘭特從巔峰如何墜落，有一點無法否認，灰熊似乎比以往任何時刻都更準備好在必要時，與這位看板人物分道揚鑣，或許高層老早就知道他是個「瑕疵巨星」。莫蘭特至今仍沒可靠的三分線進攻，對這身材的後衛來說是重大問題，他也從未成為超過平均水準的防守者，尤其是灰熊多年來重視抄截與封阻的防守體系。儘管如此，莫蘭特狀態好的時候依然可毀天滅地，一球在手能帶來「任何事情都可能發生」的感覺，那種天賦的閃光仍然存在，圍繞他未完成的技術面建隊並非不可行。然而，本季莫蘭特的精彩片段少之又少。這也帶來當下現實，頂著生涯迄今最糟的進攻球季、傷勢再次威脅，這位曾被視為下一個偉大球星的人能否找回自己。

看看2025-26球季灰熊的效率榜，排在頂端的不是莫蘭特，甚至連他的隊友小傑克森（Jaren Jackson Jr.）都不在榜上。全隊效率值排名前四的是：周志豪（Zach Edey）+29.8（107 分鐘、全NBA第 2）、考沃德（Cedric Coward）+15（462分鐘、全NBA第 5）、小威廉斯（Vince Williams Jr.）+9.7（275分鐘，生涯代表作之一）。其中，小威廉斯在莫蘭特、小傑克森、傑洛米（Ty Jerome）、小皮朋（Scotty Pippen Jr.）、史莫（Javon Small） 受傷後客串控球前鋒。最後一位是艾爾達瑪（Santi Aldama）+8.5（479 分鐘，本季效率比生涯最佳高出近10 分）。四人本季薪資共3250萬美元，其中Aldama的1850萬美元占了一半以上。而效率-2.5值的莫蘭特，本季薪資卻接近3950萬美元。

灰熊換教練後體系砍掉重練，莫蘭特(左)和小傑克森(右)兩名高薪核心適應不良，如今的表現都不如預期。 路透

若真存在莫蘭特的交易市場，現在或許是探索的時機，但那是不懂莫蘭特與曼菲斯連結的人才會這麼說。雖場上表現與出勤率顯示灰熊應該考慮往前走，但莫蘭特對灰熊迷的重要性無法輕易忽視，嚴格來說是灰熊隊史第一位真正意義的巨星。在這座熱愛籃球、珍惜將曼菲斯當作家的球員的城市，這份情感分量極重。不論是因為新任總教練伊薩洛（Tuomas Iisalo）的戰術系統，或是因傷缺席，導致與上述四名高效率球員互動少得可憐，莫蘭特和小傑克森兩名高薪核心，如今的表現都不如預期。

接下來會如何發展？莫蘭特才26歲，理論上正踏入生涯巔峰。此刻放棄如此高天分的球員，似乎不合常理，但他本季的籃下出手比例為生涯新低，人們開始懷疑這是身體無法做到，還是不敢做到？當場上表現不佳、場外又與他隊球員互嗆（當時他根本沒出賽）而受批評時，問題可能不再是「交易莫蘭特嗎？」這種問句。因為，你很難從他的合約與現況換到等值回報。隨著近日與新教頭發生爭執，多支球隊立即對灰熊隊看板的交易熱絡起來，不排除任何可能性。根據《HoopsHype》的記者史卡托（Michael Scotto） 報導，多位球隊管理層「像禿鷹般盤旋」，進行調查以確認莫蘭特是否可以談談看。

莫蘭特季初一度與伊薩洛鬧不愉快，11月中被教頭指責後沒多久就因傷缺陣2周，箇中奧妙耐人尋味。 法新社

史卡托指出，自從莫蘭特與伊薩洛鬧不愉快後，總管克萊曼（Zach Kleiman）急著滅火，回絕所有針對莫蘭特的交易提案，但各隊仍在「密切關注」情況發展。根據《ClutchPoints》的記者席格（Brett Siegel）披露，灰熊11月1日以112：117不敵洛杉磯湖人隊後，更衣室內有人「拉開嗓門」，伊薩洛點名莫蘭特的努力程度與領導力不足。11月16日對克里夫蘭騎士隊莫蘭特拉傷小腿，兩天後高層宣布休戰兩周再評估。關起門來發生什麼事外界不得而知，只是，此時談交易時機並不好，莫蘭特本季表現疲弱，交易價值難以評估。平均17.9分是新人球季以來最低，命中率（35.9%）與三分命中率（16.7%）均創新低（12 場先發），每場僅14.58次突破、命中率只有40%。耐戰性一直是他的課題，尤其自2023–24球季起更甚：進入2025–26球季前，他兩季合計只打59場，過去六個球季缺席492場例行賽中的185場。他本季薪資為3940萬美元，2025–26球季後仍有兩年共8710萬美元的薪資尚待支付。若交易成本夠低，各隊自然會出手，畢竟他巔峰期是全聯盟最具破壞力的控球後衛之一。

灰熊隊暫居西區第10位，若戰績持續沒起色，交易莫蘭特恐怕勢在必行。 美聯社

待價而沽是可能狀況，目前灰熊隊暫居西區第10位，若戰績繼續下滑，不排除交易截止日前選擇重建，設法用莫蘭特換任何資產。據傳，明尼蘇達灰狼隊在康納利（Tim Connelly）時代積極運作，包括2022年交易戈貝爾（Rudy Gobert）、2024 年交易唐斯（Karl-Anthony Towns）、去年追求杜蘭特，如今正在問莫蘭特動向。愛德華（Anthony Edwards）被視為「完全不可交易」，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）定位為「幾乎不可動」。目前迪文森佐（Donte DiVincenzo）發揮穩定、康利（Mike Conley）是稱職替補，球隊仍想升級控衛。另一個有興趣的隊伍是沙加緬度國王隊，他們正探詢莫蘭特交易可能性。只是無論何去何從，莫蘭特得明白認真打球才是王道，千萬別讓壞脾氣成為拖垮自己生涯的敵人。