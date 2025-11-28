中職／一場「杯具」記者會後 希望樂天桃猿不能只會裝「老酒」

樂天桃猿在周一由高層召開一場記者席地而坐、搞得像是結婚喜宴、不太正經、毫無重點、被媒體罵翻的記者會，不過可以讓東北樂天金鷲社長森井誠之及天集團亞太區執行長葛城崇一起來台開記者會，甚至是森井誠之暫代桃猿領隊、直接接管，透露出他們感覺事態有一點嚴重了，不過記者會辦成這樣，又讓人感覺會不會「換湯不換藥」。

今年桃猿出了食安風波、二軍「地獄」宿舍及撤換總冠軍總教練古久保健二的風波，球迷直接去留言灌爆集天集團董事長三木谷浩史的社群平台，桃猿這支不被重視的球隊，終於驚動到了最高層，三木谷浩史聽到球迷的聲音，樂天集團驚覺茲事體大，才開始最近一連串的作為。

在媒體收到的記者會邀請函中，寫著「新球季，新氣象，樂天桃猿攜樂天總部高層在台分享最新消息」，記者接到之後，馬上聯想會不會是要賣球隊，於是開始探詢消息，得知應該是要換領隊，新聞的重要性先減弱一半，因為桃猿在季中已換過一次領隊，但因這是樂天總部親自來台召開記者會，還是吸引50位以上的記者前往記者會現場、中職新辦公室的會議室。

中職聯盟會長蔡其昌(左)與樂天桃猿新任CEO森井誠之記者會上握手。 聯合報系資料照

媒體高度重視這場記者會，本應是「非常正式」，或可找飯店舉辦，選在聯盟是因先要跟會長溝通，也是聯盟新會議室首度舉辨記者，可以想到的是，現場一定擠滿媒體。

樂天找來的公關卻不是它當正式記者會操作，現場沒有桌椅，已經習慣要「即時發稿」的記者只能席地而坐，把電腦放在腳上打稿搶快，極度感受到不被重視，主持人用「不正經」的方式進行記者會，更讓記者覺得快瘋了，還直接示給媒體的「大禮包」。

這場被喻為「謝罪記者會找婚宴主持人？」的記者會，不但沒有幫樂天在台灣洗白，反而抺得更黑。讓人疑惑的是，為什麼不用樂天桃猿的球團公關、工作人員，直接來舉辦記者會，難道樂天集團總部不信任樂天桃猿？還是覺得球團做不好？球團公關更了解現場媒體的需求。

樂天桃猿今年一整年都在經歷公關災難，食安、二軍宿舍、欠啦啦隊薪水、換總教練，再到這場記者會，明年應該還會有這樣的公關災難嗎？

身為今年中華職棒冠軍隊，卻是風暴不斷，老問題不斷浮出檯面。 中央社

這場記者會上最重要的事件是由東北樂天金鷲社長森井誠之暫代樂天桃猿領隊，森井誠之是明治大學政治經濟學部政治學科畢業，2007年進入樂天體系，曾擔任樂天野球團執行董事兼營業部長，樂天神戶勝利船足球俱樂部株式會社擔任董事副社長、執行董事、事業本部長，職業籃球隊「仙台89ERS」的代表取締役會長，經營職業運動經驗豐富。

不過森井誠之本來就是樂天桃猿的董事長，球隊在這2年，尤其是今年發生這麼多事情，他都不知情？在記者會上說，「現在日本樂天集團總公司，我們有確切聽到台灣球迷、大家的反應，很抱歉我們回應的速度，以及我們聽到這些事情的時間點稍微晚了一點，這個月才積極進行處理，未來我們會更加整理疏通管道，希望可以更快回應大家。」難道之前都被一手遮天嗎？

樂天結束這場被記者稱之為「悲劇」記者會後，期待能有全新改革的一面。 聯合報系資料照

現在森井誠之來管理樂天桃猿，應該不會再有下情未上達，會回應、反應時間太慢的問題，樂天桃猿從未來由新加坡管轄，變成樂天總公司直接管理，是這次記者會的重點，就看樂天桃猿會不會享受跟樂天金鷲一軍或二軍的相同的對待。

樂天總部高層承諾要解決的餐飲問題、二軍訓練基地及宿舍，如果沒有做好，一樣會被「高度」檢視。這場記者會之後，希望樂天桃猿未來只會更好，但真的要找對人去做，而不是讓「領隊」來扛責任下台。