洋基星光黯淡不再邪惡 砸錢、養成失敗讓帝國失落16年

今年道奇隊完成了繼洋基之後睽違25年的二連霸壯舉，令不少球迷感嘆已16年沒能奪冠、同樣也是砸錢不手軟的洋基隊拱手將「邪惡帝國」的稱號讓給了道奇隊。比較2010到2025與1993到2009(扣掉未舉行世界大賽的1994年)這兩段不同的16年，洋基近16年的星光著實黯淡了不少，其補強的話題性與震撼度不但遠遠不及當年，失敗的例子也不勝枚舉，且自家農場養成的看板球星更是寥寥可數，種下了帝國失落16年的因子。

洋基無疑是1990及2000年代最偉大的球隊，在這兩個10年間他們拿下1996、1998、1999、2000及2009年共5座冠軍，他們奪下90年代最多的三座冠軍，2000年代則與紅襪隊以2座冠軍並列最多，但他們還多打了2001及2003年的世界大賽，因此稱他們是2000年代最偉大的球隊一點也不為過。這段期間的洋基隊可說是眾星雲集、人才輩出，無論農場養成、交易或自由球員簽約都取得亮眼的成果，多位球星能繳出3年以上的頂級成績，成為他們奪冠的基石。

90年代初期的洋基還是支缺乏競爭力的球隊，1989到1992年甚至勝率都不到五成。1993年總管麥可(Gene Michael)簽下了兩位重要的自由球員，分別為先發投手基伊(Jimmy Key)與名人堂巨星柏格斯(Wade Boggs)，兩人都成為洋基1996年奪冠的要角，隔年更是交易來了洋基四冠功臣歐尼爾(Paul O'Neill)。麥可也相當重視農場的養成，包括威廉斯(Bernie Williams)、李維拉(Mariano Rivera)、派提特(Andy Pettitte)、基特(Derek Jeter)與波沙達(Jorge Posada)這五大洋基農場出身的球員都成了洋基王朝的核心。

永遠的「洋基隊長」基特，打造當年球隊光榮王朝。 美聯社

洋基隊1996到2000年這5年4冠期間的補強也相當有水準，例如透過交易得到強打馬丁尼茲(Tino Martinez)，以及孔恩(David Cone)和克萊門斯(Roger Clemens)這兩位塞揚級巨投，另也曾簽下過強投威爾斯(David Wells)。

2000年代的洋基隊更加豪氣，幾筆重磅補強都震撼了球界，「邪惡帝國」的稱號也不脛而走。2001年他們簽下穆西納(Mike Mussina)，與派提特、克萊門斯組成三巨投。2002年他們又重金簽下MVP級的重砲吉昂比(Jason Giambi)，隔年則網羅日籍強打松井秀喜。2004年他們交易來全聯盟最貴的巨星「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)並簽下500轟級強打雪菲爾德(Gary Sheffield)，鑽石打線就此成形，同年還補進強力後援高登(Tom Gordon)。洋基2005年交易來了「巨怪」強森(Randy Johnson)，當時也是話題性十足。

洋基隊自1999年開始連續14年都是全聯盟薪資總額最高的球隊，直到2013年才被道奇打破。但2000年代的洋基即便將豪門球隊的財力發揮到極致，農場依舊能夠培養出一批主力。這段期間的代表無疑是卡諾(Robinson Cano)，另外還有A-Rod交易案被送走的索利安諾(Alfonso Soriano)。投手最成功的當屬台灣球迷津津樂道的王建民，以及張伯倫(Joba Chamberlain)與休斯(Phil Hughes)。2009年洋基一口氣簽下垂涎已久的頂級王牌沙巴西亞(CC Sabathia)和強打特薛拉(Mark Teixeira)，讓他們拿下睽違9年的世界大賽冠軍。2000年代的洋基隊星光閃耀，無論打線、輪值和牛棚的星度都是全聯盟最頂，雖然這10年他們只拿了兩座冠軍，但當時他們的一舉一動都是鎂光燈的焦點，與紅襪隊的史詩級競爭更是造就了大聯盟的高光時期。

「沙胖」沙巴西亞是當年洋基王牌投手之一。 美聯社

1993到2009這16年間(扣掉未舉行世界大賽的1994年)加入洋基隊，且往後能夠貢獻3年以上頂級球星成績的球員就有13位，包括打線的歐尼爾、威廉斯、基特、波沙達、吉昂比、羅德里奎茲與卡諾，王牌投手則有派提特、孔恩、克萊門斯、穆西納與沙巴西亞，牛棚有史上最偉大的終結者李維拉。但你知道2010到2025這16年間，同樣等級的洋基球員有幾位嗎？就只有三屆MVP賈吉(Aaron Judge)、塞揚獎得主柯爾(Gerrit Cole)與超級後援巴坦希斯(Dellin Betances)這三位，可說是天壤之別。

2014年洋基隊少了卡諾後可說頓失打線的核心，直到2017年賈吉(Aaron Judge)一鳴驚人後才又有位看板球星出現。但洋基打線長年處於「賈吉與他的伙伴們」的窘境，這些年來沒有另一位能夠穩定輸出火力3~5年以上的長期支柱。2018年洋基將曾簽下13年3億2500萬美元史上最大合約的史丹頓(Giancarlo Stanton)交易過來，試圖與賈吉組成全壘打王連線，複製當年換得A-Rod時的作用。但史丹頓來到洋基後始終沒能貢獻出像樣的一季，他不僅傷勢不斷還逐漸退化，且大部分時間只能卡DH，他龐大的薪資負擔是洋基近幾年無法像過去砸錢不手軟的主因，可說是隊史最糟糕的交易案之一。

洋基隊在2010年代初期也有不少不符價值又難以擺脫的巨額大約，例如2008年與A-Rod重新簽下的10年2億7500萬的合約，而A-Rod最後幾年已明顯退化，甚至2014年還因禁藥而被禁賽整季。特薛拉的8年1億8000萬合約走到後期也有身手退化的問題，他和A-Rod雖然都幫助洋基拿下2009年的冠軍，但兩張大約整體而言都沒貢獻出應有的價值。然而這兩張合約再怎樣都比不過艾爾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)2014年簽下的7年1億5300萬的合約糟糕，他甚至在合約的最後三年完全沒出賽。

黃金時期的「A-Rod」帶領洋基隊不一世。

史丹頓和艾爾斯柏瑞的合約導致洋基在打線的補強綁手綁腳，近年多以交易及短約的方式補進能與賈吉組成連線的強打。例如索托(Jaun Soto)和貝林傑(Cody Bellinger)都是在合約年被交易過來，也確實都打出亮眼成績，尤其2024年索托還幫助洋基重返世界大賽，可惜最終沒能續披條紋衫。而在打線上最成功的自由球員簽約--莫過於2019年與勒梅休(DJ LeMahieu)簽下的2年2400萬合約，原本洋基只打算把他當工具人使用，沒想到他連兩年都繳出明星級數據，2020年甚至還拿下打擊王。不過勒梅休2021年與洋基簽下6年9000萬的合約後就逐漸走下坡，合約還沒走完就在今年被釋出。洋基2019年與希克斯(Aaron Hicks)簽下的7年7000萬合約也有類似命運。希克斯也曾是洋基交易來後的意外驚喜，2018還打出了生涯年，於是得到了這份大約，但最終合約走不到五年就提前被釋出。

近16年洋基在輪值的建樹上也不多，初期最受注目的當屬2014年以7年1億5500萬簽下田中將大。這張合約並不算成功，田中只有在2016年投出王牌級的成績，或許這是後來洋基對於簽下日本球員較為保留的原因之一。2020年他們終於得到夢寐以求的超級王牌柯爾，這也是繼沙巴西亞後洋基隊再度擁有一張真王牌。

在柯爾之前，自家農場出身的塞佛里諾(Luis Severino)曾讓洋基輪值燃起希望，可惜他和王建民一樣投出精采的兩季後就傷痛不斷。2010年代初期黑田博樹也曾有穩定且超值的表現，但整體而言多年來就只有柯爾這麼一位真正的王牌。近三年洋基分別簽下洛登(Carlos Rodon)和弗瑞德(Max Fried)，試圖與柯爾組成三王牌。今年洛登與弗瑞德都投出了王牌成績，可惜柯爾剛好整季報銷，明年三人能否同時在賽場上大展身手倒是值得期待。

塞佛里諾在洋基時期，無論質或量都無法與王朝年代相提並論。 美聯社

洋基在2010年代最可取之處是延續了2000年代牛棚王國的稱號。在逐漸步入後李維拉時代的2010年代初期，曾出過羅伯森(David Robertson)和索利安諾(Rafael Soriano)，後期則有巴坦希斯、渥倫(Adam Warren)、查普曼(Aroldis Chapman)與米勒(Andrew Miller)，尤其2016年還組成巴坦希斯、米勒與查普曼的超級勝利方程式，雖然該年米勒和查普曼季中分別被交易到兩支打進世界大賽的球隊(印地安人隊與小熊隊)。

步入2020年代，洋基雖然出過羅艾西加(Jonathan Loaisiga)和金恩(Michael King)這兩位牛棚大將，但牛棚王國也逐漸衰弱，洋基已不再有聯盟最強的後援陣容。但近16年難能可貴的是，羅伯森、巴坦希斯、渥倫、羅艾西加與金恩都是自家農場出身。

不過這些年洋基農場能夠長期撐起打線與輪值的明星級球員仍屈指可數，除了前文提到的賈吉與塞佛里諾外，頂多加一位賈納(Brett Gardner)，無論質或量都無法與王朝年代相提並論。洋基在2015到2022年這段期間曾在季後賽4度被剋星太空人隊打敗，儘管太空人曾發生偷暗號的醜聞，但他們的農場建軍模式仍與洋基形成強烈的對比。

操盤28年之久的總管凱許曼如何重新打造如王朝年代。 法新社

展望洋基的未來，目前他們的三王牌已成形，補強輪值恐怕不是當務之急。他們現在最需要的還是一位能與賈吉共同撐起場面的看板球星，以及重建牛棚王國。由於洋基目前已卡了賈吉、柯爾、洛登、弗瑞德與史丹頓這幾張大約，打線上要再容下一張長約並不容易，或許2027年擺脫史丹頓惡夢般的巨約後才更有機會網羅自由球員市場最大咖，現階段仍以短、中期合約與交易較有空間。農場中也只能先指望瓊斯(Spencer Jones)以及等待爆發的多明奎茲(Jasson Dominguez)，兩位都有成為未來核心的機會。洋基這個邪惡帝國沉睡已久，眼看新邪惡帝國道奇崛起，就看已操盤28年之久的總管凱許曼(Brian Cashman)如何重新打造如王朝年代般星光閃耀的陣容了。