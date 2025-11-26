中職／味全龍想換教頭有困難 唯有外教才能取代葉總

季末各隊開始進行戰力大盤點，除了已有球員陸續接到不續約通知外，有些球隊也開始進行教練團改組。其中富邦悍將陳金鋒及樂天桃猿古久保健二確定下台，統一7-ELEVEn獅林岳平請辭但獲慰留，台鋼雄鷹洪一中跟中信兄弟平野惠一應不會有異動，至於味全龍葉君璋的去留，領隊倒是給了神祕地回答。

味全球團自2019年成軍後，葉君璋隨即與富邦球團提前解約，改披龍袍並擔任總教練至今。相較於有些球隊由領隊主導，葉總握有一定話語權，因此組隊初期，找來許多前興農、義大等老戰友協助。不過他複數年合約於今年底到期，對於是否續約，領隊沒有展現「舍葉其誰」的態度，而是表示會再公布，並表示「他的能力不只是教練，是我們考量的地方。」這樣的回答似乎代表，龍頭將有換人的可能！

總教練換人，除了球團另有不想說的考量外，9成以上多是戰績問題。龍隊重返中職後，在一軍短短3年內率領年輕的小龍群，奪得總冠軍，許多靈活的調度及戰術，讓他獲得「司馬君璋」的稱號。不過封王後的連續兩年，味全都沒能打進季後賽，尤其球團砸下重金簽下2位自由球員陳子豪及朱育賢後，戰績不漲反跌，只拿到第五名的成績，確實可能讓高層有調整的想法。

味全龍總教練葉君璋(中)在球隊中，仍具有舉足輕重的地位。 合報系資料照

從今年的團隊成績來看，在兩位重砲加盟後，確實打擊各項數據都有所進步，都是聯盟第二或第三。但這樣的進步，並沒有幫龍隊換到更多分數，平均每場3.96分，是唯二不到4分的球隊，僅優於積弱已久的富邦悍將，也代表即使砸重本找人，整體成績進步但得分效率依舊不佳。

未能把團隊成績，轉換為分數，代表陣容上有調整的空間，因此教練團確實有責任。以往雖然有些球員已是有大將之風，在尚未成熟之時，就是誰狀況好誰上，因此大多只有5位打者會獲得較多打席。然而球星越來越多時，可以發現調度上出現困境，究竟要不要將很貴，但狀況不好的選手下放調整，成為教練為難之處。今年就出現約8名主力打者，其中陳子豪、劉基鴻及蔣少宏的打擊成績都不如預期，他們又被分別分佈在打線前中後，這樣攻勢上容易出現斷層。

如果味全龍真的要換總教練，人選當然不少，劉榮華及丘昌榮都有中職執教經驗，張家浩則曾擔任二軍及成棒隊教頭。但實際上他們在技術部份獲得的讚聲，遠多於擔任總教練時，在面對比技巧還要比頭腦的時代，他們不一定是最佳人選。若是要找其他教練上陣，那仍是要看他們有沒有做好準備，畢竟龍隊沒什麼有帶兵的練習機會。另一方面，就是他們已是葉總人馬，整體策略、構想一致，若只是換個人試試看，那大可不需要，不一定會比較好。

味全龍若真想換人，似乎前樂天桃猿隊總教練古久保健二(左)，是可以考慮的人選。 聯合報系資料照

然而若是要大破大立，那恐怕就是需要找到大家都能信服的人選。目前的本土教練中，比較有實績的莫過於洪一中、林岳平、林威助等，但他們非自由身，基本不可能。但可以考慮比照其他球隊的作法，如中信、樂天及未來的富邦，找相對沒有人情壓力的外籍教練，才有機會擺出不同的陣型。

簡單來說，成軍6年從教練團到球員的組成，都由葉君璋主導，要換人試試看並不容易。除非想要大幅度改革，那唯有找外籍教練來執教，然而找完全不熟悉的風險更大，或許會有熟面孔出線？近兩年從球員到啦啦隊，龍隊愛好找桃猿補強，若真想換人，似乎古久保健二會是可以考慮的人選。