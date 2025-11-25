日職／金鷲FA球員流出率比桃猿差 但贏在有大牌球星願加入

快訊

聯合新聞網／ 福耳
樂天金鷲開出2年4億日幣的合約要爭取前田健太加盟。 路透
本季在洋基3A的前田健太日前決定結束美國之旅，返日延續職棒生涯，過去曾歡迎黑田博樹鮭魚返鄉的廣島對同樣是前王牌的前田興趣缺缺，反倒是同為紅色系的東北樂天，開出2年4億以上的合約，有望網羅前田入團。

前田雖在日美職棒打拼16年共拿下165勝，但已37歲，且今年都在3A未升上大聯盟，樂天今年投手最高薪是則本昂大的3億日幣，其次為岸孝之的2億2千萬日幣，但則本行使海外自由球員(FA)權利要挑戰大聯盟，岸因表現不佳而被減薪4千萬日幣，因此前田如加入樂天將有可能一躍成為隊上最高薪的投手，之所以積極爭取前田，主要是因為今年先發投手陣的表現實在太不理想，全隊沒有1名先發投手達到規定投球局數，也沒有人10勝以上，是樂天連續4年第4名的主因之一。

這一年在台灣人氣暴漲的辰己涼介，日前也行使自由球員權利。聯合報系資料照
前述的則本挑戰美國意志強烈，而這一年突然受到台灣球迷關注的辰己涼介也宣布行使FA權利，如果2人都離隊，對樂天戰力勢必有很大的影響，補進前田之外，樂天也已在FA市場補進前DeNA的捕手伊藤光，以期厚植捕手戰力。

樂天自從04年創隊以來，歷經20個球季，在FA市場上也算參與過多次重大戰役，如果不算今年尚未有結果的2人，共有6名行使FA權利的球員離隊，其中07年的福盛和男、11年的岩隈久志及23年的松井裕樹，3人都去挑戰大聯盟，另3人包括10年的藤井彰人、19年的美馬學及24年的茂木榮五郎，則是轉投日職他隊，流失的大多是主力球員，福盛07年有17次救援成功，岩隈11年先發17場，防禦率2.42且有6勝，23年松井有39次救援成功，19年的美馬先發25場有8勝，藤井及茂木也曾是球隊先發要角。

其實樂天也不是沒有留住過球員，19年則本就曾行使過FA權利，最終續留，只不過與其他隊伍比起來，如果不算今年的則本、辰己，過去7人次中也僅有則本選擇留下來，流出的比率高達8成5，只贏向來不太挽留FA的廣島及軟銀，如果今年2人都留不住，那流出率會拉高到8成9，與軟銀並列第2高，不過2隊情況不同，軟銀有部分球員是因為隊上好手太多而行使FA權利到他隊尋求上場機會，且軟銀歷年來獲得17名FA球員，是全日職第2多的，樂天則是6人。

淺村榮斗在18年季後行使自由球員權利加入樂天。聯合報系資料照
台灣的樂天桃猿含前身在內總共有6人行使FA權利，其中有4人轉隊，流出率6成67是摒除台鋼之外，原有的5隊之冠，且都是球隊的代表性人物如林智勝、陳俊秀、朱育賢及這次的黃子鵬，東北樂天的流出率雖然比桃猿更高，至少還有如09年的中村紀洋、16年的今江敏晃及17年的岸孝之及19年的淺村榮斗等強投豪打球星願意加入，這些球星的加入也讓樂天戰績躍升到前段班。

樂天桃猿今年再度流失一名自由球員黃子鵬。聯合報系資料照
